El Pleno aprueba por unanimidad la flexibilización de los requisitos para las bonificaciones del IVTM

El Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre aprobó en su sesión ordinaria del mes de agosto una modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para facilitar que los contribuyentes del municipio puedan beneficiarse de las bonificaciones existentes para determinados casos. Por un lado, hay una bonificación del 100% para los llamados vehículos históricos (con al menos 25 años de antigüedad) y, por otro, un 50% para los eléctricos, híbridos y de autonomía extendida.

El equipo de gobierno que dirige Joaquín Villanova pretende facilitar al máximo las condiciones para acceder a estos descuentos, dentro del plan para favorecer todo lo posible la economía familiar por el impacto de la crisis del coronavirus. La medida fue anunciada hace unas semanas por la Concejalía de Economía y Hacienda que dirige Abel Perea. El punto fue aprobado en el pleno con los votos a favor de todos los grupos municipales presentes: PP, PSOE y Adelante Alhaurín de la Torre.

Villanova ha resaltado que la intención era simplificar los trámites y que la concesión fuera prácticamente “automática” para los propietarios de vehículos históricos. También adelantó que “se están buscando fórmulas” para compensar quienes se hayan visto perjudicados en el ejercicio de este año, entre ellos coleccionistas o clubes de coches clásicos.

En concreto, para el caso de coches con al menos 25 años, se considerarán aquellos que reúnan los contenidos del Reglamento de Vehículos Históricos (Real Decreto 1247/1995 del 14 de julio), cuyos titulares podrán solicitar la concesión de la bonificación y acreditarlo documentalmente. No obstante, si el Ayuntamiento tuviera constancia cierta de que un determinado vehículo tiene la antigüedad requerida o ha sido catalogado como histórico, podrá conceder de oficio la bonificación.

La solicitud puede presentarse cualquier mes del año en el Patronato de Recaudación. Si se presentara en enero o febrero y fuera concedida, el contribuyente podrá beneficiarse ese mismo ejercicio. En el resto de meses, la solicitud surtirá efecto a partir del ejercicio siguiente a su concesión.

Para los vehículos eléctricos, híbridos y de autonomía extendida, será necesario domiciliar el recibo para beneficiarse del 50% de bonificación del impuesto. En este caso, no es posible la concesión de oficio, por lo que debe solicitarse en los meses señalados y, en caso de cumplir todos los requisitos, la bonificación se aplicará por un periodo de cinco años (pasado ese tiempo es necesario volver a pedirla).

Otro requisito para beneficiarse de estas medidas es no tener ninguna deuda pendiente con la administración. La complejidad actual de los trámites ha hecho que muchos ciudadanos no hayan podido optar a estas bonificaciones del impuesto de vehículos, de ahí que el equipo de gobierno pretenda simplificarlo. El objetivo es además incentivar y favorecer a los dueños de los automóviles más sostenibles por no consumir combustibles fósiles y que suponen menos impacto para el medio ambiente por la reducción de sus emisiones de CO2.

REVISIÓN DE LAS ORDENZAS DE 2019

Las actualización de las ordenanzas fue aprobada por el Ayuntamiento en octubre de 2019 y establecía una serie de bonificaciones para familias numerosas y con hijos con discapacidad, en el caso del IBI, y para propietarios de vehículos menos contaminantes, en el caso del IVTM (Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica). Además, existen exenciones para los que estén matriculados por personas con discapacidad o movilidad reducida. Todo ello se añadía a la desaparición final de la llamada 'tasa de carruajes', aprobada en el mes de marzo 2019.

Abel Perea ha querido recordar que Alhaurín de la Torre se mantiene como una de las localidades de la provincia con menor presión fiscal, ya que tanto el IBI como el IVTM, el ICIO (construcción) y la Plusvalía se mantienen por debajo de la media y, en el caso del tipo impositivo del IBI, es más bajo que el de la mayoría de municipios con más de 20.000 habitantes.

NUEVOS TELÉFONOS DEL PATRONATO DE RECAUDACIÓN

Por otro lado, el Ayuntamiento quiere recordar que recientemente el Patronato Provincial de Recaudación de Málaga, que gestiona los tributos locales, informó de nuevas formas de contacto para la ciudadanía. Por una parte, se han habilitado tres nuevos números de teléfono debido al “fuerte incremento del número de llamadas”, señaló el propio Patronato en su web. Los números son: 659197927, 608480862 y 683140874.

Además, se ha publicado un enlace para pedir cita previa con las oficinas: https://portalweb.prpmalaga.es/opencms/opencms/prpweb/informacionGeneral/citaPrevia/