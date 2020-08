El amor tiene que ser una multiplicación

En Psicología de las masas y análisis del Yo, Sigmund Freud habla, entre otras cuestiones, del enamoramiento y de la hipnosis. Nos indica que no hay gran distancia entre ambos. El hipnotizado da las mimas pruebas de sumisión, docilidad y ausencia de crítica que el enamorado. Renuncia a toda iniciativa personal y para el hipnotizado presta única atención al hipnotizador. Es como si fuese el ideal del yo. Ocurre que cuando, en el proceso hipnótico, se le instruye una orden que va en contra de su moral, no la realiza. Es falso que una persona esté a la total voluntad del otro cuando hay un proceso hipnótico. Aunque se le insista, si no entra dentro de su moral, va a ser no, o va a despertar, está condenado al fracaso. En cambio, es interesante lo que ocurre con el enamoramiento. El enamorado está ciego, no tiene culpa ni capacidad de discriminar entre lo bueno y lo malo. Porque todo el yo está reemplazado por el sujeto amado. Hace que de dos personas, sean una.

El verdadero amor es el que de dos personas se hacen tres,cuatro... El amor tiene que ver con la multiplicación, con la suma, poder incluir a otros, al mundo. Si no, está condenado a la destrucción. Es peligroso el enamoramiento. Es peor que la relación del amo y el esclavo, donde se corresponde con una realidad, pero en el enamoramiento no. Hay casos de crímenes donde se mostraba esta cuestión, de hacer de dos, uno. Ya no es él o ella, soy yo, somos uno.

Pero por lo menos en las relaciones de a dos, son cuatro. Dos y los fantasmas, es decir, los lazos libinales, las relaciones inconscientes que forman parte de las personas: sus amores pasados, sus familiares, amigos, fulanita de tal, fulanito de tal... inconscientemente no hay tiempo, y los lazos, las relaciones, pueden estar trasladándose en la actualidad proveniente de otras.

Somos la suma de nuestras relaciones y el deseo, embellece. El deseo civiliza.

Si en el amor no puedo sumar, además de la pareja, producir otras relaciones, desarrollarme profesionalmente, cultivar otras facetas...no es amor, podemos estar en un proceso destructivo de enamoramiento. Eclipsado por el otro no soy yo, soy el otro, un asesinato tímido de mi yo.

Laura López, Psicoanalista Grupo Cero y Psicóloga colegiada

Terapia de pareja y sexualidad

www.lauralopezgarcia.com