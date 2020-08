El Copo. Perseidas, fugacidades

Pueden y deben ustedes hacer lo posible e imposible para ver esta noche o mañana una lluvia de estrellas fugaces, polvo de ellas, “lágrimas de san Lorenzo”, perseidas, o como deseen llamar a esa instantaneidad que se convierte en eternidad en las retinas de nuestros ojos.

Esta madrugada se olvidan, si pueden, de la ruina y rutina, de la obligación y la devoción, del virus de marras y de política, y bien pertrechados, o sea, con un saco de paciencia, unos prismáticos, una oleada de melancolía, el amante o la amada, un cristal de ron pampero cristal y una neverita portátil en la que deben depositarse bellos cubitos de hielo y alguna bebida refrescante.

Tomen el camino de la playa o la montaña, busquen un lugar donde la luz artificial no nos fastidie el invento y, sin más, aguanten lo indecible para ver al menos un hilo de luz que, en este firmamento del que pasamos, nos haga saborear una manifestación sagrada.

El tiempo debe transcurrir silencioso no sea que el grillo de la duna salte o las florecillas “de agua” abran sus pétalos; hasta el beso que demos al ser querido no debe ir acompañado de un suspiro de lujuria contenida; la breve conversación no debe pasar de un “te amo” en susurro; el encuentro de la ola con la orilla y la espuma saltarina deben ser contempladas en la delicia de ser testigos únicos de vivir un milagro.

Estoy obligado a invitarles al espectáculo de la fugacidad, de saborear aquello que un día cambió nuestras vidas. Puede ocurrir que no vean nada, pero la imaginación juega un papel importantísimo en el deseo de ser felices durante el fugaz paso de la cotidianidad al asombro.

Y si no ven perseidas que galopen silenciosamente en el firmamento, amen más que nunca a la vida, porque la vida, queridos amigos y amigas, es la estrella más importante que existe en esta feria de vanidades y, además, es fugaz y se encuentra en peligro.