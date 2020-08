La historia del gato con botas llega a Alhaurín de la Torre en forma de teatro de títeres

El teatro de títeres vuelve a Alhaurín de la Torer este jueves, 6 de agosto, a partir de las nueve de la noche, en un espectáculo especialmente dirigido a los más pequeños. La compañía jerezana La Gotera de Lazotea pone en escena el popular cuento de 'El gato con botas', en una particular versión donde habrá espacio para el humor, la música y el género picaresco. Las entradas están a la venta en el portal www.mientrada.net al precio de 4 € (todos los niños mayores de 2 años deben abonar la localidad).

SINOPSIS:

¿Quién no conoce la historia del Gato con Botas? Sí, claro, ese gato heredado por el hijo menor del molinero. Sí. Pero nuestro gato con botas sabe cantar y bailar sin perder la gracia; es un pícaro sin dobleces, que no se quita el sombrero ni para dormir. En fin, no es un gato cualquiera. Es un pariente cercano del Sr. Don Gato, que anda por los tejados y primo de Marramiau, el de los pies de trapo y la cabeza al revés. Esperamos que lo paséis muy Miau!