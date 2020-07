Villanova reclama que los ayuntamientos reciban “la parte que les corresponde” del fondo de la UE

<span class="MsoHyperlink">El alcalde de Alhaurín de la Torre y vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Joaquín Villanova, ha reclamado que el Gobierno dote a los ayuntamientos de “la cantidad que les corresponde y que merecen” del fondo europeo para la recuperación pactado esta semana por la UE, y que prevé 140.000 millones de euros para España, de los cuales 72.700 millones serían en ayudas directas.</span>

<span class="MsoHyperlink">Villanova ha recordado que los municipios suponen aproximadamente el 13% del gasto público, por lo que deberían percibir esa proporción del montante total, algo que ha puesto en duda por la postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez de querer “financiarse” del remanente acumulado por los ayuntamientos. “Nos correspondería el 13% de esos 72.000 millones que van a venir de Europa, eso sería lo justo, pero mucho me temo que, como siempre, nos van a dar las migajas”, ha criticado.</span>

<span class="MsoHyperlink">El regidor defendió esta postura durante la reunión telemática de la ejecutiva de la FAMP, celebrada esta semana, y ha asegurado que la mayoría de los alcaldes no entenderían que el Gobierno se niegue a dotar a las entidades locales de la cantidad que merecen del fondo de reconstrucción y, al mismo tiempo, condicionen el uso de una parte de su superávit acumulado por la “buena gestión” en muchos ayuntamientos a que estos le presten 14.000 millones.</span>

<span class="MsoHyperlink">“Un avance de verdad sería disponer del dinero que merecemos de Europa y no dejárselo a Pedro Sánchez para que se lo gaste en lo que quiera”</span><span class="MsoHyperlink">, ha insistido, tras recordar que los ayuntamientos son las administraciones “más cercanas” a la ciudadanía, las que están afrontando día a día las consecuencias sociales y económicas de la pandemia entre sus vecinos, mientras siguen siendo “las que menos medios tenemos”. </span>

<span class="MsoHyperlink">“Los alcaldes hemos venido cumpliendo con la ley de no gastar más de lo que recibimos, hemos respetado la estabilidad presupuestaria y el techo de gasto, cosa que el Estado no ha hecho, y hemos demostrado que sabemos gestionar, por lo que no merecemos el trato que se nos está dando”, declaró Villanova.</span>