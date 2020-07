Marc Masip analiza en Alhaurín el impacto de la sobreexposición a las nuevas tecnologías

<span class="MsoHyperlink">La Finca el Portón fue escenario en la tarde de ayer de la conferencia 'Cultura pantalla: adicción y sobreexposición' a cargo del psicólogo Marc Masip. Se trata de la segunda cita enmarcada en el ciclo 'El MAE se mueve' y organizada por el propio Museo Andaluz de la Educación. Masip, autor del exitoso programa, Desconecta, mantuvo un interesante diálogo con la coordinadora del ciclo, Cristina Consuegra y puso encima de la mesa la adicción a las nuevas tecologías y la "cultura de la pantalla", sobre todo por parte de los más jóvenes.</span>

<span class="MsoHyperlink">El psicólogo afirmó que cada vez es mayor la adicción a las nuevas tecnologías, especialmente por parte de niños y niñas a partir de los nueve años; una situación que desencadena una serie de problemas en los pequeños "al verse expuestos al consumo de pornografía, horas prolongadas con videojuegos o incluso trastornos alimenticios, entre otras consecuencias derivadas del uso indiscriminado de la tecnología ante la pasividad de sus progenitores".</span>

<span class="MsoHyperlink">Por otro lado, aseveró que lo recomendable es que los menores no usen el móvil hasta al menos los 16 años, puesto que "no es realmente necesario hacerlo antes y, además, no están preparados a nivel cerebral para tener una herramienta tan potente como esta". Por último, Marc Masip quiso hacer hincapié en que este tipo de adicción está causando aislamiento social, dificultad para relacionarse con los demás y no rendir a nivel académico.</span>

<span class="MsoHyperlink">Para poner fin a la conferencia, que se celebró con todas las medidas de higiene y seguridad, se celebró un coloquio entre asistentes y ponente, donde pudieron resolver todas sus dudas. El concejal responsable del MAE, Manuel López, fue el encargado de dar la bienvenida al ponente y a todos los asistentes, a quienes agradeció su presencia. La primera cita de este ciclo tuvo lugar el día 9 con una charla del filósofo José Carlos Ruiz.</span>