Alhaurín de la Torre retoma la agenda de actos del verano con conciertos y un cine de verano

Alhaurín de la Torre recupera poco a poco la normalidad desde la pandemia del coronavirus también en el ámbito cultural, aunque las medidas de higiene, seguridad y distanciamiento social seguirán siendo obligatorias. Después de que hace unas semanas reabrieran las salas de exposiciones de la Finca Municipal El Portón, el Ayuntamiento ha anunciado esta mañana los primeros actos para el verano, con la música y el cine como protagonistas.

Se trata en concreto de dos conciertos y de un ciclo de cine en barriadas durante el mes de julio, según han adelantado el alcalde, Joaquín Villanova; y los concejales de Cultura y Fiestas y de Participación Ciudadana, Andrés García y Susana Valero respectivamente, junto con las técnicas del área. Los dos espectáculos musicales serán gratuitos y se desarrollarán en el auditorio al aire libre de la Finca El Portón, que verá reducido su aforo en un 50% en cumplimiento de lo establecido por las autoridades sanitarias.

El primero de los conciertos será el 11 de julio desde las 21,30 horas: un Festival de Homenaje a Paco de Lucía, que reunirá a destacado elenco encabezado por el guitarrista y compositor José Carlos Gómez. Junto a él actuará un gran equipo de músicos, bailaores y percusionistas: Duquende, José Manuel de León, Paquito González, Abel Harana, Carlos Grilo, Sandra y Fania Zarzana, Manuel Peralta y Los Mellis.

La siguiente cita en el calendario será el 14 de julio, a la misma hora (nueve y media de la noche). El protagonista será Soul Teller, quien pondrá en escena el show 'Soul must go on': todo un homenaje a este género musical típicamente estadounidense, a cargo de uno de los primeros músicos españoles en explorar y triunfar con este estilo. Miguel Ángel Julián, el hombre detrás de este seudónimo, lleva tres décadas en el mundo de la música y ha tocado con estrellas como Percy Sledge, Bonnie Tyler o Paul Carrack, entre otros.

En ambos casos, la entrada será gratuita previa invitación que puede solicitarse a través de la página web www.mientrada.net. Con estas iniciativas, el Ayuntamiento ha querido en parte compensar la cancelación por el coronavirus de los grandes eventos del verano en Alhaurín de la Torre como son el Festival 'Torre del Cante', la Feria de San Juan y el Portón del Jazz, de ahí que se haya apostado por estos géneros.

En el caso del ciclo de Cine Vecinalh, se ha previsto la proyección de nueve películas en las pistas polideportivas de las diferentes barriadas y urbanizaciones. La programación es la siguiente:

-El Peñón: 'Uno más en la familia'. 20 de julio.

-La Alquería: 'Cómo entrenar a tu dragón'. 21 de julio.

-Torrealquería: 'Spiderman, un nuevo universo'. 22 de julio.

-El Romeral: 'Shazam'. 23 de julio.

-Zapata: 'Spiderman, lejos de casa'. 24 de julio.

-Retamar: 'X-Men: Fénix Oscura'. 25 de julio.

-El Portón: 'Alita, ángel de combate'. 26 de julio.

-Santa Amalia: 'Padre no hay más que uno'. 27 de julio.

-Taralpe: 'Men in Black International'. 28 de julio.

Todas las proyecciones serán a las 21.45 horas, con entrada libre hasta completar aforo, salvo en El Portón, donde será con invitación. En todos los casos, el Ayuntamiento recuerda que son de obligado cumplimiento las medidas establecidas por las autoridades sanitarias para garantizar unas condiciones de seguridad e higiene frente al Covid-19, por lo que la organización se reserva el derecho de admisión sobre aquellas personas que incumplan la normativa o pongan en riesgo a los demás usuarios.