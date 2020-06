La otra mirada. Cambiar la historia por la histeria

Cuando hace unos años los talibanes bombardeaban o demolían ciudades históricas como Palmira o Ninive o riquezas arquitectónicas como los Budas de Bamiyán, Occidente dormía tranquilo, pensando que esa locura solo pertenecía al extremismo islámico y al imaginario de la estulticia religiosa de un grupo que operaba demasiado lejos de nuestras fronteras.

Pero resulta que no, que hoy la locura llega hasta el mismísimo zaguán de nuestros portales, pues muchos de los que se han integrado de manera radical, en las manifestaciones y protestas antirracistas, enmarcadas en el movimiento “Black Lives Matter”, están demostrando ser unos acatetados revisionistas blancos, fanáticos de la American Way of Life, dispuestos a pasar de la historia a la histeria.

Primero le tocó a Colón, anteayer el Golden Gate Park de San Francisco, en California, fue escenario de la ignorancia de miles de patanes fundamentalistas que decidieron atacar la estatua del escritor Miguel de Cervante<span class="textexposedshow">s, pintándola de símbolos fascistas y del insulto "bastardo", desconociendo que el propio Miguel de Cervantes fue cautivo y vivió como esclavo en Argelia durante cinco años. Ahora, que se </span>vayan preparando Bernardo de Gálvez, Hernán Cortés o Fray Bartolomé de las Casas.

Es lo que tiene no ser más que un tontolculo y creerse un iluminado Mesías, porque, tal y como decía el gran Antonio Machado: “Todo lo que se ignora, se desprecia”.

<span class="textexposedshow">De seguir con este fanatismo, terminarán instaurando la República de los Ignorantes.</span>