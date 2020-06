El Copo. Ancha es España

Yo tengo el “telele” metido en el cuerpo desde que El Alto Mando comenzó a contar muertos a porrillo sin ton ni son por mor del bichillo de marras.

Y ahora aparece el filósofo Illa, alzado a sanitario mayor del Reino, y le cuenta a Ferreras el de la Sexta que el próximo día 21 nos quedamos sin amparo por mor, piensa un servidor de ustedes, de la economía, porque él sustenta que el Covid19 sigue vivo, aunque algo renqueante, más o menos como el menda.

Ancha es España y por ello abrimos nuestras fronteras para que la economía se sane, aunque nosotros la diñemos. Y para muestra ahí tienen a los primeros cuatrocientos turistas que hoy -cruzo pulgar e índice- han llegado a las Baleares para disfrutar de lo lindo y a los que se les ha tomado la temperatura y punto; como se nos cuele un par de putos asintomáticos la tenemos liada.

Ayuso, la niña guapera, no va a pedir el cambio de fase para desescalar, pero ello no será óbice, cortapisa y valladar para que el aeropuerto “Adolfo Suárez” sea un coladero de turistas que ya veremos si son portadores de lo que por sabido no repito.

Y es que uno ya acostumbrado al confinamiento se encuentra muy bien con su síndrome de la “cabaña” y/o de la “cueva” y recela de todo ser viviente de dos piernas.

Esto que está ocurriendo no es un cuento chino, sino una putada de tal índole que me atrevo a decir que “con Franco y/o contra él” vivíamos muchísimo mejor.

Nos salva que la Once ha comenzado hoy a vender cupones, para eso está el nene, para comprar cupones.