Según el DRAE, pandemia es una “Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región”. Según informan los medios, el Covid-19 inicia su incubación a finales del pasado año, en Wuhan, provincia china, en cuya área los contagios se desarrollaron a gran velocidad. La epidemia se expande a Europa, Alemania, Francia y con gran virulencia a Italia.

En España el primer contagio se detecta el 31 de Enero a un turista alemán en la isla de la Gomera. Desde entonces hasta la fecha el número de contagios y fallecimientos conocidos no ha parado de crecer destacando, por su incidencia, el del personal sanitario y de servicios asistenciales. La pandemia se ha extendido con especial intensidad en el continente americano.

La reacción del gobierno español ante la prevista, y ocultada, expansión del coronavirus, ha provocado, además de la sanitaria, otras pandemias.

Pandemia es la cuasi paralización de la actividad económica, llevando al desempleo a infinidad de trabajadores, bien por el cierre de las empresas o por aplicación de los ERTE muchos de cuyos damnificados no han cobrado ni un solo euro, sumiéndolos en la casi indigencia o consumiendo sus ahorros.

Pandemia es el cierre de bares, restaurantes y establecimientos hoteleros, cercenando las expectativas de un año turístico que se presentía boyante.

Pandemia es la inmovilidad, por conminación, de la gente en sus casas afectando al área de transporte, como taxis y vehículos con el consiguiente desplome del consumo de combustible e ingresos a los profesionales.

Pandemia la de los comercios que han debido cerrar sus locales de ventas y su apertura con cuentagotas que arruinará a muchos que no habrán podido soportar los pagos derivados de los stoks almacenados ante la temporada.

Pandemia espiritual la imposibilidad de acercarse a los templos para sus prácticas piadosas.

Pandemia afectiva para aquellas familias que no han podido tener el consuelo de cerrar los ojos de sus familiares ni darles el último adiós.

Pandemia puede ser el rebrote producido por la irresponsabilidad de tantos que creen que, con la incipiente vuelta a la normalidad, el virus ha sido vencido sin pensar que, como en todas las epidemias, la causa se aletarga y parece paralizada, pero latente espera la oportunidad para lanzarse de nuevo al asalto.

Si la política de los gobiernos no es acertada y no se rige por principios de eficacia, la próxima pandemia rebrotará cuando menos la esperemos y nos sorprenderá, de nuevo, desprevenidos. Esperemos que así no sea.