El Copo. Hoy

Hoy mi nieta Carmen ha cumplido la envidiable edad de veintidós añitos, gran noticia para mí y que les traslado para su goce.

En el día de hoy -hasta hace un momentillo- el número de víctimas por el maldito Covid19 se vestía con un hermoso “cero patatero”, pero nos llega por desgracia la triste noticia que en Castilla La Mancha han fallecido cuatro personas y las que pueda colear en alguna otra comunidad.

Por vez primera, desde hace no sé cuántos días, he salido hoy con mi hija y la “pastora” a La Viga a almorzar -eso sí, algo asustado- por el módico precio de ocho euros por cabeza. Ha valido la pena comprobar “in situ” la triste y famosa “nueva realidad”.

Tengo que darles otra buena noticia en este “lunes santo” de nuestro hoy de cada día: no solamente los creyentes -que también- ayudan a las personas necesitadas, sino que son numerosos los agnósticos que contribuyen a tapar el hueco estomacal que el hambre produce en los más desfavorecidos.

Hoy, después de varios años, estoy planteándome muy seriamente enclaustrarme en un viejo apartamento situado allí “donde el viento silba nácar”, y en el refugio de la sagrada terraza escribir, escribir, escribir.

Caigo en la cuenta durante el día de hoy que mi “corazón” se encuentra algo acartonado y es por ello que voy a intentar que lata algo más al compás de mis sentimientos.

Y para finalizar esta cotidianidad que comparto con ustedes, decirles que hoy -no sé la causa ni me importa- me siento algo menos viejo que ayer, pero más anciano.

Les deseo un buen día, amigos y amigas.