El Copo. Luto oficial

Se ha decretado luto oficial por los miles de muertos acaecidos en España por culpa del maldito Covid19.

Durante diez días la bandera española ondeará a media asta en todos los edificios públicos y en los buques de la Armada Española, junto a ese simbólico gesto nuestras autoridades -las suyas, queridos lectores- parece ser que llevarán corbatas negras, menos aquellos que no la usen, ya saben. Y punto.

¿Quién se acuerda de él, del luto, al segundo día de decretarse? Creo que muy pocas personas ya que la vida sigue, al igual que el rosario de fallecidos, su camino al olvido de la tragedia.

Y es que la vida es verdaderamente un circo donde el payaso o la payasa -para gusto de todas y todos- continúa su frenético camino a un ritmo endiablado hacia el olvido de lo pasado como necesidad máxima para seguir viviendo la casposa realidad que nos conducirá al albor de la “nueva”.

Y son ellos, nuestros dirigentes -los suyos- los que nos dan el ejemplo a seguir en cuantos a montar numeritos circenses en los que se desahogan, como auténticos cocodrilos, tras enarbolar la tirria que se tienen entre ellos.

Porque no es la necesaria discrepancia ideológica ante la resolución de un problema lo que les guía, sino una especie de odio infumable entre ellos y ellas que arroja al cubo de la basura cualquier atisbo de parar, mandar y torear el problemón de esta España irreconciliable.

Fue Ortega el que pronunció aquello de “no era esto, no era esto” y que hoy por desgracia habría que repetir.

Reciclo el retrovisor y repito la misma frase no ya mirando a 1931, sino al más cercano año de 1977: no era este odio lo que pretendimos forjar los “padres de la patria” para nuestros hijos y nietos: no era esto.