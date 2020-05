La “gran prensa” -El País, ABC, El Mundo, La Vanguardia, La Razón, etc.- ha sido agraciada hoy con la inserción en sus respectivas portadas de una publicidad del Gobierno de España con el slogan “Salimos más fuertes” que, arriba o abajo, ha permitido embolsar a los distintos medios de comunicación con una cantidad que puede fluctuar entre el millón y el millón y medio de euros por “barba”.

Ignoro quienes son los que han salido más fuertes de esta pandemia viral, un servidor desde luego que no porque ni siquiera he salido, ya que sigo en mi “cabaña” con mi particular síndrome tras cerca de cien días confinado, asustado y deprimido.

Desde luego que unos 30.000 ciudadanos anónimos salieron con los pies por delante en el más vergonzante de los anonimatos sin que por ahora, que yo sepa, nadie se haga responsable por omisión de semejante escabechina.

¿Quién se dejará engañar por tal mensaje? Lo ignoro, pero la “cosa” no está para tirar cohetes políticos a pesar del blindaje parlamentario de los hombres y mujeres de Pedro y Pablo con los herederos de ETA. ¿Cómo puede cambiar tanto el latido de un país en tres o cuatro días? ¿Cómo se puede pasar en una miaja de tiempo del drama a la bulla?

Qué imagen de desvergüenza, ineptitud y falacia cubre la bancada azul del Congreso de los Diputados. Cerramos las fronteras y las abrimos a las cuarenta y ocho horas. A quién y en quién creer en estos tiempos de pandemia.

Parece que la lenta Justicia ha dado un primer paso al citar a Franco, J. Manuel, gobernador “civil” de Madrid, a declarar ante una juez.

Puede ser el principio de un lento rosario, sin letanías de por medio, que haga algo de justicia ante la desidia de unos gobernantes que no supieron, o lo que sería peor, no quisieron actuar allá por enero, febrero y principios de marzo.

¡Viva Portugal!