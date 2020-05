El PSOE de Alhaurín de la Torre entrega más de 500 mascarillas y unos 750 salvaorejas por toda la provincia

El PSOE de Alhaurín de la Torre, a través de dos de sus militantes y sus familias, ha repartido más de 500 mascarillas y unos 750 salvaorejas fabricados de manera solidaria y altruista entre asociaciones, comercios y empresas, hospitales, residencias de la provincia, entre otras entidades, pero también entre personas que lo han solicitado y que por su trabajo se les hace muy necesario, como conductores de ambulancias o policías.

Pura Moreno y sus familiares comenzaron a fabricar mascarillas desde finales del mes de marzo con sábanas de ajuares que tenían guardados y hasta el día de hoy han confeccionado y repartido más de 500 unidades, tanto para adultos como para niños. Estas mascarillas se han repartido en varias residencias y asociaciones de Alhaurín de la Torre y municipios cercanos.

“Consideramos que es la mejor manera que tenemos de colaborar para evitar que el personal que trabaja en las residencias se contagie, porque son muy necesarios y porque están haciendo una labor maravillosa” ha indicado Pura Moreno, quien además ha señalado que “queremos ayudar en todo lo que podamos”. Por ello, van a continuar elaborando mascarillas.

Por su parte, María Cañizares y su familia, en apenas un mes, han fabricado más de 750 unidades de salvaorejas que han repartido a hospitales, supermercados, asociaciones, residencias, negocios de diversos tipos, conductores ambulancia, policías y un largo etcétera de personas y entidades que han solicitado su ayuda.

Estos salvaorejas son tan útiles que los agradecimientos han sido numerosos y es que María los ofrece de manera desinteresada aunque no se los pidan: "cada vez que voy a comprar al supermercado me fijo si tienen salvaorejas y si no pues se los ofrezco y me presento con ellos después", ha explicado.

Asimismo, desde el PSOE de Alhaurín de la Torre se ha enviado a todas las asociaciones del municipio una carta en la que además de agradecer la labor que están realizando ofrecer la posibilidad de entregarles mascarillas y salvaorejas para que puedan realizar su trabajo de manera más segura y cómoda.

Por tanto, "aprovechamos para realizar de nuevo este llamamiento para que cualquier persona o entidad que lo necesite no dude en contactar con nosotros y les ayudaremos en todo lo que podamos", ha sentenciado la secretaria general del PSOE en la localidad, Patricia Alba.