El Copo. Ancianos por la resistencia

Mañana comienzo a disfrutar de la “Fase 1” que me conducirá a la ansiada “nueva normalidad”, estoy pues empollándome en los derechos que me amparan para iniciar la desescalada.

Podré reunir, si lo considero oportuno, hasta diez amigos en mi casa para tomar una o dos copichuelas con ellos y compartir opiniones, pero un servidor no tiene tantos amigos de la edad que yo “peino”, ni siquiera un par de ellos me quedan, por lo que tendría que echar mano de aquellos hijos adoptivos que me acompañaban hasta el portal de casa después de güisquear en el Gran Vía.

Ocurre que mi morada no da para que tal número de personas nos veamos si queremos guardar las distancias correctas y evitar las posibles burbujillas que contiene la cornamenta del Covid-19; así que ese derecho concedido por el Mando Único no lo puedo ejercer, pero es que aunque pudiera no lo ejercería ya que me parece una trampa para que más ancianos la diñemos y nos lleven al patio de Frasquito, lugar donde podríamos ser velados por diez personas o más, según fases.

Los ancianos que nos hemos salvados de la primera acometida del “coronavirus” debemos cuidarnos más que nunca porque seguiremos siendo necesarios para nuestros nietos y posibles bisnietos que, por lo que intuyo, la van a pasar moradas a no ser que la “fiscalidad patriótica” que proclama el jefe de los “púrpuras”, señor Iglesias, vaya a buen puerto.

Nosotros, ancianos, ni fases ni leches ni mierdas en vinagre; tenemos que resistir para que otros puedan subsistir.

De manera que a lo nuestro: pasito a pasito con el cayado, una terracita cercana para saborear un rico moka acompañado de un Jameson, ver venir las “fases” y dejarlas pasar, unas preces a la Virgen del Carmen y no fiarnos nada de las recomendaciones de Illa y Simón.

He dicho.