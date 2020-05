Marina Bravo, concejala de Medio Ambiente, presenta su dimisión por motivos profesionales

La concejala delegada de Medio Ambiente, Sanidad y Aqualauro del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Marina Bravo Casero, ha presentado hoy mismo su dimisión por motivos estrictamente laborales y profesionales. Este mediodía, se ha celebrado un Pleno Extraordinario y Urgente con un solo punto en el orden del día: el de la toma de conocimiento y aceptación de la renuncia a sus cargos como edil, ya que el escrito fue registrado esta misma semana. Bravo, de 37 años, abandona así la política local -fue elegida concejala en 2007 y sumaba, por tanto, su cuarto mandato consecutivo-, para incorporarse de forma inmediata a su nuevo destino laboral: el de técnica de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (coordinadora de Medio Ambiente y Cambio Climático).

La dimisión se ha conocido de forma oficial hoy, toda vez que el Área de Secretaría ha tramitado toda la documentación ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) de la Subdelegación del Gobierno en Málaga para que ésta dé por válido el nombramiento del siguiente concejal de la lista del Partido Popular en las últimas Elecciones Locales de mayo de 2019, Susana Valero Oviedo, que ocupaba el número 13.

Marina Bravo, visiblemente emocionada, ha recibido palabras de elogio y gratitud por parte de todos sus compañeros y compañeras de Corporación y le han deseado suerte en su nuevo reto profesional. Todos han reconocido su trabajo valorado su trayectoria como concejala, su talante abierto, dialogante y servicial. “Perdemos a una edil, pero ganamos todos por el trabajo que vas a hacer a partir de ahora”, le han espetado.

La concejala asegura que su vida como responsable política ha resultado “muy satisfactoria: he aprendido y disfrutado mucho y me siento contenta por haber podido aportar mi granito de arena para intentar hacer un municipio mejor. Voy a echar mucho de menos a mis compañeros de Equipo de Gobierno, de Corporación y de partido, a los trabajadores que he tenido a mi cargo y a todo el pueblo de Alhaurín de la Torre. También quiero agradecer la oportunidad que Joaquín Villanova me dio en su día para integrar las listas del PP, incluso en una cartera, la de Cultura, para la que quizá no me sentía preparada en principio, pero me resultó muy gratificante”. Para Bravo, ser concejala de Alhaurín de la Torre “ha sido el mayor honor que puede caber”, al igual que se siente orgullosa de haber sido diputada provincial en el periodo 2011-2019, siempre en la delegación de Medio Ambiente.

Licenciada en Ciencias Ambientales y con varios másters de gestión ambiental, asume con ilusión este desafío profesional, con ganas de “aprender pronto y aportar mucho”. Tras agradecer la colaboración, cariño y comprensión de todas las personas con las que ha trabajado, ha manifestado que se siente “muy realizada y muy gratificada” por haber podido realizar esta labor “tan apasionante”.