El Hospital Regional de Málaga reanuda la actividad asistencial no demorable

El Hospital Regional Universitario de Málaga reanudará en los próximos días su actividad asistencial no demorable, temporalmente suspendida como consecuencia de la pandemia de Covid-19. Para ello, ha creado nuevos circuitos y medidas de seguridad para retomar las consultas, pruebas diagnósticas y actividad quirúrgica con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio tanto para pacientes como para profesionales. Entre las medidas puestas en marcha se encuentra el traslado del servicio de Urgencias convencionales al pabellón A, donde comenzarán a atender pacientes el próximo 13 de mayo.

La dirección del centro sanitario ha elaborado una segunda etapa dentro del plan de contigencia que prevé el regreso de distintos servicios que se trasladaron a otros centros del complejo sanitario -el Hospital Civil y el Materno Infantil- para liberar espacio de hospitalización ante el aumento de ingresos de pacientes con patología respiratoria por coronavirus.

Además, ha decidido retomar las obras de reforma del servicio de Urgencias, que se pararon a consecuencia de la crisis por Covid-19. Ante la reanudación de las obras de este servicio, cuya fecha de finalización definitiva será la del inicio del periodo de alta frecuentación en invierno, la dirección del Hospital Regional de Málaga ha decidido trasladar las urgencias generales no relacionadas con Covid-19 a la planta baja del pabellón A, mientras que los casos relacionados con coronavirus seguirán siendo atendidos en las urgencias del pabellón B.

El motivo del cambio de ubicación obedece a la necesidad de comenzar estas obras en los espacios de Urgencias para cumplir con los plazos previstos de culminarlas antes de que concluya 2020. El servicio actual se verá redistribuido para que los trabajos de reforma continúen según estaba previsto inicialmente. Para ello, el circuito de pacientes con patología relacionada con coronavirus - creado a consecuencia de la pandemia- continuará en los espacios del servicio de Urgencias del pabellón B, mientras que el circuito de urgencias convencionales se traslada al pabellón A.

Así, Servicios Generales, en colaboración con el servicio de Urgencias y las diferentes subdirecciones asistenciales, ha elaborado un plan que prevé todos los escenarios posibles para que las nuevas urgencias funcionen con normalidad dentro del plan de ‘Hospital Seguro’ en el que trabaja la dirección del centro.

La entrada a las urgencias será por la puerta principal del pabellón A. En este espacio se han previsto los circuitos recogidos en el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias (PAUE) que establece seis según la gravedad y que contarán con su debida señalización.

De este modo, contará con una Admisión y una zona de triaje avanzado, espacios que se han ubicado en la entrada a la cafetería y en la antigua tienda de regalos del vestíbulo. Allí, se derivará a los pacientes a la zona de triaje convencional, ubicada en los espacios del hall del edificio, una vez haya sido atendido por el personal administrativo.

Estas urgencias, de carácter temporal hasta la conclusión de las obras del servicio en el pabellón B, contarán con una Observación, una zona de Críticos y una Policlínica. Para ello, se ha desmontado el salón de actos, que albergará 7 puestos de críticos, el Hospital de Día Oncohematológico -trasladado al Hospital Civil-, que se ha reconvertido en policlínica con 7 consultas, una sala de técnicas de enfermería y una Observación con 8 sillones de cuidados intermedios. Además, se contará con una gran Observación con 18 camas que se ha ubicado en la cafetería de personal, que se ha reformado con este fin para la atención sanitaria. En total, se dispone de 3 consultas médicas, una para atención traumatológica y una de enfermería para curas.

La entrada habitual para hospitalización, consultas o pruebas diagnósticas ubicadas en este edificio se hará por el sótano del mismo, en el vial de acceso que separa los pabellones A y B.

Recomendaciones para acudir al hospital

La dirección del Hospital Regional de Málaga ha elaborado una serie de recomendaciones para que todas las personas que se desplacen hasta el centro sanitario para asistir al área de consultas o a la de pruebas diagnósticas lo hagan con todas las garantías de seguridad. Entre ellas, recuerda la importancia de no acudir a la cita si en los últimos siete días el paciente ha presentado fiebre, tos o ahogo, información que deberá comunicar de forma previa al servicio al que corresponda la visita. También recuerda que sólo se puede ir acompañado de un familiar que no haya tenido sintomatología, si bien lo aconsejable es que, siempre que sea posible, el paciente acuda solo. De igual modo, solicita puntualidad para evitar esperas prolongadas así como no circular por zonas de acceso restringido, además de mantener las medidas de distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. Por último, informa de que todas las personas que circulen por el hospital han de llevar mascarilla.

La dirección del centro ha elaborado esta segunda etapa del plan de contingencia en la que prevé una capacidad de respuesta ágil y rápida ante hipotéticos futuros escenarios. En palabras de la directora gerente del Hospital Regional de Málaga, María del Mar Vázquez, "nos encontramos ante el reto de transformar nuestro hospital en un centro al que todos los ciudadanos puedan acudir de forma segura y que los trabajadores de todas las categorías estén protegidos durante la realización de su labor. Tenemos que ser un hospital seguro y vamos a trabajar en este horizonte", añade.

En la primera quincena de mayo, los servicios de Cirugía Digestiva Oncológica, Cardiología y Hemodinámica regresarán al Hospital General -se habían trasladado de forma temporal al Civil y al Materno-. En el mismo periodo, la Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) reanudará su actividad para recuperar progresivamente la actividad. El área de recuperación de la CMA se ubicará en la antigua Observación de Urgencias del Hospital Civil, contigua a la UCI de este centro.

Para la actividad quirúrgica, se realizarán PCR pre intervención a los pacientes que vayan a ser intervenidos en quirófano, así como a aquellos que vayan a ser sometidos a determinadas técnicas intervencionistas.

La unidad de hospitalización de Aparato Digestivo se trasladará del pabellón B a su nueva ubicación en la tercera planta del pabellón A, mientras que Cuidados Paliativos se ubicará en la segunda planta del pabellón 1 del Hospital Civil.

En esta etapa, continuarán en el Materno los servicios de Cirugía Plástica y la hospitalización de Oncología, y en el Hospital Civil los de Cirugía de Tórax, Otorrinolaringología y el Hospital de Día Oncohematológico. Los quirófanos de Neurocirugía continuarán por el momento en el Hospital CHIP, al igual que el área unificada de maternidad, que seguirá en el Materno Infantil. El regreso de estos servicios se replanteará en función del contexto epidemiológico.

Con todos estos cambios, el Hospital General contará con cuatro plantas para el ingreso de pacientes en aislamiento con sospecha de Covid-19.

La dirección del Hospital Regional de Málaga desea agradecer a todos sus profesionales el esfuerzo realizado estos meses, tanto en su labor asistencial y no asistencial, como en la de diseño de nuevos circuitos y traslados con el objeto de liberar espacios para la atención de pacientes con coronavirus. Asimismo, agradece a la ciudadanía su compromiso ante la pandemia y pide especial comprensión ante los nuevos cambios introducidos con el fin de mejorar la atención y que esta cumpla con todas las medidas de seguridad.