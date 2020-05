La buena noticia. Cuando llegue septiembre

Aquella fue una “italianada” con Gina Lollobrigida y Rock Hudson como protagonistas. Supongo que aquellos de nuestros lectores que peinan o se pintan canas, también recordaran la letra de la canción del mismo título. Decía entre otras cosas “cuando llegue septiembre todo será maravilloso”.

Ahora nos encontramos en una situación tan crítica que deseamos, al mismo tiempo que esperamos con ansiedad, la llegada de ese mes. Se supone que para entonces estaremos liberados de la pandemia. Soñamos con esa vacuna liberadora y con ese reparto de abrazos a discreción.

Dada la situación malacitana temo por la posibilidad de pasar este verano unos días en mi playa del Rincón. Dudo que no se nos quite el miedo hasta que pase mucho tiempo. De momento… nos “han cateado”. Espero que esos inconscientes que llenan las calles, los paseos y las playas, sin miedo a contagiarse -porque les afecta muy poco la enfermedad-, piensen en los mayores que estamos condenados a una grave dolencia o a la muerte si la contraemos. La actitud de nuestros paisanos me hace dudar de su capacidad de vivir en libertad y en democracia (con las obligaciones que esta también nos impone). Parece ser que lo del confinamiento no lo entendemos como no sea a palos (multas gordas), ejercito y policía por las calles. Estas actitudes hacen el caldo gordo a aquellos que añoran las dictaduras.

La buena noticia de hoy me la transmiten esos científicos que con escasos medios se están dedicando a investigar en la búsqueda de esa solución para el gran problema que ahora sufre el mundo. Medicamentos o vacunas, nos da lo mismo. Así como esas entidades y voluntarios -entre los que me cuento- que, en vez de quejarse, se han remangado y están solucionando en la medida de sus posibilidades la situación de las familias en riesgo de exclusión que están aumentando día a día.

Espero que “cuando llegue septiembre” haya imperado la cordura entre nuestra población así como el buen hacer de los responsables políticos y sanitarios de nuestro país. Eso nos permitirá llegar a la “nueva normalidad” que nos hará recuperar la pésima situación de nuestra salud y nuestra economía. Entonces todo “volverá a ser maravilloso”.