El Copo. Cabroncetes

Tal vez usted, querido lector, tenga la suerte o la desgracia de llegar antes a saborear la “nueva realidad” que este pobre andaluz malagueño que no ha logrado superar la fase 0 de la desescalada, ya que el sanedrín de expertos -cuyos nombres silencia el Alto Mando establecido para organizar a este sumiso pueblo- nos ha dado calabazas, o sea, repetir las mismas sandeces que la pasada quincena y no poder asistir a ningún velatorio.

Tampoco lo hemos hecho tan mal. La obediencia ha sido nuestra virtud suprema, hemos mantenido los dos metros de distancia, aportamos un gran puñado de corredores, lavamos bien nuestras manos y sobaqueras, nos abrazamos por dentro y nos acodamos, a falta de mostradores, a la hora de estornudar.

Total, puestos a ser sarcásticos, un muerto más o menos no es raz suficiente para este frenazo que no esperábamos. Sabemos resistir y obedecer y en ello seguiremos hasta conseguir ser iguales a otros.

Iguales tampoco, porque ahí tienen ustedes a los sevillanos que han pasado a la fase 1 y no pueden, pobrecitos ellos, salir de su provincia para aligerar la canícula en playas del Atlántico; que se chinchen. No así los vascos, oh los vascos, otra raza en ese subir y bajar piedras, a los que los “cabroncetes” del Mando Único le han pagado los votos prestados ya que podrán, a partir del próximo lunes, pasear por sus tres provincias como el Covid-19 por donde le sale de los cataplines.

No se nos cae la cara de vergüenza porque ya estamos acostumbrados, que si no la liamos. Jajaja.