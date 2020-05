El Copo. Otra quincena de confinamiento

Sabios ellos y ellas, los representantes de ustedes aprobaron que sigamos recluidos sin oler la libertad completa otros quince días más. Poco a poco, semana a semana y piza a piza nos vamos acostumbrados a esta merma de derechos por mor del Covid-19.

Se unieron en el voto negativo formaciones tan alejadas ideológicamente, o no, como Vox y los separatistas catalanes de Esquerra Republicana, Juntos por el sí y las CUP.

El personal del PP apostó por la abstención, que venía a ser exactamente igual que conceder un voto afirmativo, aunque camuflado en la ambigüedad del momento; y con los populares el gentío de Navarra Suma y alguien más.

Y votaron afirmativamente los diputados y diputadas de la nueva trinidad conformada por PSOE, Podemos y Ciudadanos, más los hombres de Teruel y Revilla, los canarios, Errejón y su compañero Baldovís; conste que este último otorgó un “sí crítico”, una manera como otra de rizar el rizo para hacer el payaso.

Y aquí seguimos lampando por dar algún que otro abrazo a quien sea, confiando en que Málaga pueda entrar en la fase “una” lo que me daría derecho a reunir a diez amigos en casa y tomar unas copas guardando las distancias correctas, sentarme a dos metros de mis “rosas” en una terraza para degustar una conversación con la sordera que me asola y poder ir a un velatorio que Dios no lo quiera.

Y todos contentos mientras se acotan playas sin pensar en las mareas del Atlántico o en las tormentas del Mediterráneo, se cambian horarios para que la canícula acabe con los pocos ancianos que vamos quedando, ya que a partir del lunes nuestro paseo se adelanta una hora, o sea, a las 6 de la tarde.

Ya puedo ir al peluquero, pero es tan enorme la lista de que espera que está un servidor empeñado en arreglarse la espesa barba confinada con unas buenas tijeras; capaz soy. Lo juro.