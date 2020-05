El Copo. Mójese, señor Sánchez

Asegura Pedro Sánchez que ningún presidente del Gobierno de España se ha reunido tantas veces con sus colegas de Comunidades Autónomas como él y lleva razón, pero oculta el muy “zorro” que jamás ha existido en este tiempo constitucional una pandemia como la que padecemos, al tiempo que parece olvidarse que lo hace por la sencilla razón de estar transferida la sanidad a dichos entes.

Lo del párrafo anterior y otra serie de medio verdades han sido vertidas con el placer del que ostenta el poder absoluto en tiempos de “estado de alarma” durante el transcurso de una nueva rueda de prensa a la que nos ha invitado para aligerar la digestión del bolo alimenticio.

Sé que uno peca de pesado por la matraca diaria a la que someto a mis ocho o nueve lectores sobre esta rabiosa actualidad que les conducirá a saborear “la nueva normalidad”, pero no puedo -por más que lo intento- sustraerme a esto que creo es mi obligación.

Como siempre es lo mismo, a saber: mascarillas sí o no, test que se hacen o no, el gentío que se agolpa o no, un hombre de setenta años que da un paseo y muere en Madrid de un infarto, las personas que siguen muriendo, aunque eso sí en menor cantidad, etc. Voy a quedarme con una pregunta por parte de la Sexta, la primera que se le hizo.

Y va el “mandado” de Ferreras y le pregunta: ¿qué opina señor presidente del agrupamiento de personas durante el acto de cierre del hospital de Ifema? Y el jefe del Alto Mando, muy comedido él, contestó: “Comprenderá usted que me reservo el comentario.”

Pues no, señor Sánchez: ¡mójese!