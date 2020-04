Casinos online: una forma fácil de jugar desde casa

En los momentos actuales que estamos viviendo, en los que el confinamiento es obligatorio y los locales de ocio permanecen cerrados, es más necesario que nunca encontrar actividades de ocio para hacer de manera que las largas horas que tenemos que pasar en casa sean lo más llevaderas posibles. Una de esas actividades pueden ser los mismos juegos de casino que, además de permitirnos pasar un tiempo entretenidos, pueden aportarnos suculentos beneficios, descúbrelos aquí.

¿Qué es un casino online?

Como su propio nombre indica, los casinos online no son más que portales web en los que puedes encontrar un buen número de juegos de salón para disfrutar de ellos, ya sea pagando o, en muchos casos, de forma totalmente gratuita.

Obviamente, si eliges la primera opción puedes obtener unas ganancias que te serán pagadas a través de un ingreso en tu cuenta bancaria o mediante PayPal, pues es muy frecuente que te den a elegir cómo quieres cobrar tus premios.

Pero es muy posible que no quieras arriesgar tu dinero, por lo que la mayoría de estas plataformas ponen a tu disposición la posibilidad de jugar en prácticamente los mismos juegos de forma totalmente gratuita, para que puedas probarlos y pasar todas las horas que quieras sin tener que hacer absolutamente ninguna inversión económica.

¿A qué se puede jugar?

Sin lugar a dudas, una de las características más interesantes de los casinos online es la enorme variedad de juegos que ponen a tu alcance sin tener que salir de casa, lo que llega hasta el punto de que es posible afirmar que es posible acceder a prácticamente la misma oferta que existe en cualquier casino físico.

En efecto, en los casinos online puedes jugar a un número casi ilimitado de las clásicas máquinas tragaperras que tanto solíamos ver cuando podíamos ir a los establecimientos hosteleros.

Ahora bien, si cuando ibas al bar sólo podías jugar a un tipo de máquina tragaperras, tenemos que decir que en los casinos online puedes hacerlo con las clásicas, las que suele haber en los bares, pero también con las denominadas Jackpot progresivo, en las que el bote va aumentando progresivamente y, cuando la suerte lo decide, dan premios muy suculentos, o las de líneas de pago, que hacen mucho más probable ir recibiendo premios y tienen una historia detrás de cada uno de los símbolos.

Además de esto, los casinos online disponen de juegos de cartas en los que puedes competir con jugadores de todo el mundo y, por supuesto, adaptar las apuestas a tu nivel adquisitivo o, como te indicamos más arriba, jugar completamente gratis. Por si esto fuera poco, tienes que saber que casi todos los casinos online organizan campeonatos, por ejemplo de póker, en los que el ganador se lleva un premio de varios miles de euros y quienes queden en posiciones importantes también reciben ganancias, por lo que representan una oportunidad ideal para poder poner a prueba tus habilidades en este tipo de juegos y pueden llegar a aportar ingresos importantes.

Del mismo modo, y también jugando con personas de otras partes del mundo, los casinos online ofrecen juegos tan conocidos como la ruleta, y otros que no lo son tanto, como a los que se puede jugar con los dados, por si tienes interés en experimentar con ellos.

Además, hay muchos casos en los que esos juegos se desarrollan en vivo, con un croupier que hace girar la ruleta o reparte las cartas emitiendo en streaming, por lo que la posibilidad de intervención de la máquina es mínima y la suerte juega el mismo papel que en un establecimiento físico.

Por tanto, terminaremos este artículo recomendándote que, si alguna vez has tenido la curiosidad de jugar en un casino, y no lo has hecho, o el confinamiento te impide jugar como solías hacerlo, prueba ahora los casinos online y pasa las horas en casa de la forma más divertida.