El PSOE califica de beligerante la respuesta del alcalde a sus propuestas

<li> <p>Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que Joaquín Villanova ha malentendido ya que en ningún momento desde esta agrupación se ha criticado las acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento. Simplemente hemos realizado una serie de propuestas.</p> </li><li> <p>Igualmente nunca hemos dicho que no se esté desinfectando como ha dicho el alcalde sino que se intensifiquen las tareas, y que si es necesario se contrate más personal para éstas Así se genera empleo y se continúa con esta importante labor.</p> </li><li> <p>Con respecto a las tareas desinsectación y desrratización, igualmente Joaquín Villanova, parece no haber leído nuestra propuesta: los socialistas pedimos no descuidar e intensificar; nuncha hemos dicho que no se estuvieran haciendo. De hecho, nos alegramos de que se hagan porque desde el equipo de gobierno constantemente se niega que haya ratas e insectos rastreros en muchas zonas del municipio, mientras los vecinos tienen fotos de éstos. </p> </li><li> <p>Tampoco entendemos por qué se pregunta dónde estábamos los ediles del PSOE, cuando incluso antes de anunciar el Estado de Alarma ya trabajábamos toda la Corporación municipal en buscar soluciones lo más rápido posible; y no solo el equipo de gobierno. Y a diario, hay comunicación para saber cómo va la situación.</p> </li><li> <p>Estos días, los socialistas hemos dejado pasar sin criticar muchas acciones y actitudes del equipo de gobierno por la situación de crisis que ha generado el COVID-19 y porque entendemos que es momento de actuar, proponer y colaborar; y no de confrontar. Por lo que seguimos sin comprender, por qué estas ganas de buscar conflicto. Quizá su único ejemplo de oposición es la del Partido Popular a nivel nacional, que solo busca el conflicto y sin aportar propuestas.</p> </li><li> <p>Para finalizar, insistimos en que nuestro compromiso es la mano tendida y la lealtad institucional desde el comienzo de la pandemia. Nuestra labor de oposición está siendo la de proponer y no buscar polémicas porque ahora tenemos un objetivo más importante: acabar con el COVID-19 y no dejar a nadie atrás. Y esperamos que las próximas propuestas sean mejor acogidas por el alcalde y su equipo de gobierno.</p><p> </p></li>