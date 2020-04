El PSOE de Alhaurín de la Torre pide al Ayuntamiento dotar de dispositivos con internet a alumnos que no tengan recursos

El PSOE de Alhaurín de la Torre ha solicitado al Ayuntamiento que se dote de dispositivos con acceso a Internet, microordenadores o tablet con tarjeta SIM gratuita, a los alumnos del municipio que carezcan de los mismos, y así romper la brecha tecnológica que se está dando en algunos hogares por la crisis del coronavirus.

"Llevamos más de mes y medio con las clases paradas y muchos alumnos no pueden cumplir con los objetivos del curso porque su familia no tiene recursos para acceder a dispositivos con internet para todos los miembros en edad escolar", ha explicado la secretaria general del PSOE en Alhaurín de la Torre, Patricia Alba. Por ello, ha pedido de nuevo al Consistorio alhaurino que con el remanente de Tesorería o con las partidas ahorradas por fiestas no celebradas, se compren estos dispositivos.

"Pedimos por favor que esto no se dilate y se haga la compra ya", ha indicado Alba, quien ha resaltado que "si por parte del Ayuntamiento no hay capacidad se pida con urgencia a la Junta de Andalucía como administración competente o a la Diputación de Málaga, de manera subsidiaria, para que ningún estudiante quede desamparado".

"Es un derecho constitucional el acceso a la educación en igualdad de condiciones, por ello, nos da igual cómo se haga pero debe hacerse ya, porque las Administraciones estamos dar soluciones, y más aún, en estos tiempos tan críticos", ha señalado Alba.

Además, la secretaria general socialista en Alhaurín de la Torre ha recordado que durante el mandato del PSOE en el Gobierno de la Junta de Andalucía se tomó la iniciativa de facilitar dispositivos a los estudiantes para romper la brecha digital, y a pesar de las críticas del PP, "hoy podemos comprobar cómo esta medida era muy adecuada y ahora, es más necesaria que nunca".

