El Copo. Niños, mascarillas y fútbol

Cuando don Salvador Illa, ministro de Sanidad, fue preguntado en una de esas infinitas “ruedas de prensa” sobre “qué es un paseo” y respondió de forma tajante y clarísima que “un paseo es un paseo” dejó, con claridad, la amplitud de miras que posee.

El tal ministro recomienda ahora que las mascarillas son “recomendables”, pero no obligatorias y no hace más de dos días decía lo contrario. Tal vez el lapsus sea debido a que todavía no se puede asegurar que existirá abastecimiento para la totalidad de la población o bien que al precio de 0,95 céntimos que afirmaba se iban a vender se ha multiplica por tres.

También esté ocurriendo que como se aproxima la salida de niños a pasear con sus padres y parece ser que no existen mascarillas para los más pequeños, los que estornudan a la primera de cambio, el buen hombre, señor Illa, se encoge de hombros, y punto y pelota.

Y hablando de pelota, parece ser que el fútbol vuelve como “opio” del pueblo o, al menos eso desea el flamante ministro de Cultura y Deportes, señor Uribe, y la directora general de Deportes, señora Lozano, la tal que “hirió de muerte” Rosa Díaz y escribió el libro del Co Mandante del Mando Único, señor Sánchez, dicen.

El detalle es que a mí me agrada el “buen peloteo”, el de Messi por ejemplo, pero que este enjambre de millonarios tengan el privilegio de poder hacerse un test en condiciones, no como la mamandurria que han efectuado a buena parte del personal sanitario, es que clama al cielo, si es que eso, clamar al cielo, importe algo.

Lo malo, quiero decir “lo bueno”, es que algún jugador de “er Beti” salga asintomático.

La que se iba a liar es la repera entre los fieles de la marabunta bética, por ejemplo: mi sobrina Antonia o mi amigo Manuel, santo él de los de entonces.