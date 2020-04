El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre donará dos grandes rollos de tela para confeccionar mascarillas infantiles

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre va a donar dos grandes rollos de tela para ayudar a voluntarias del municipio a confeccionar nuevos lotes de mascarillas para hacerlas llegar a la población. Así lo ha anunciado el equipo de gobierno que dirige Joaquín Villanova, quien ha aprovechado para reiterar el agradecimiento a todos estos grupos de colaboradores por el “trabajo excelente y magnífico” que están realizando desde el inicio de la crisis del coronavirus.

El Área de Servicios Operativos que dirige Prudencio J. Ruiz tramitará la adquisición de la materia prima necesaria para la fabricación de las mascarillas. En esta ocasión, se pretende que buena parte de ellas vayan a parar a familias con hijos, debido al reciente anuncio del Gobierno de que en unas semanas los menores podrán empezar a salir a la calle por primera vez desde el confinamiento decretado el 14 de marzo.

Un equipo de voluntarias se encargará del diseño y la confección. “Alhaurín de la Torre es un municipio muy solidario y sensible y se ha vuelto a demostrar. Desde que comenzó todo este problema hay varios grupos, sobre todo de mujeres, que no han parado. La mayoría de las mascarillas no se adaptan fácilmente a los niños pequeños, por eso ahora vamos a trabajar en esta línea”, ha explicado Prudencio J. Ruiz.

El Ayuntamiento ha recibido cerca de dos mil mascarillas 'made in Alhaurín', que se suman a las compradas por el propio Consistorio a empresas del sector. Una parte de ellas han ido a parar a los trabajadores municipales y voluntarios que trabajan en primera línea y en la calle, pero también para personas vulnerables o residencias de ancianos. En la localidad son varios los grupos que se han organizado para confeccionar las unidades y donarlas de forma totalmente desinteresada.

“No imaginaba la respuesta tan grande que iba a tener esto. La verdad es que estoy encantada”, comenta María José Muñoz, que coordina uno de estos equipos de voluntarios, formado por más de 20 personas. Desde que anunciara la iniciativa en redes sociales hace ya varias semanas, no ha parado de sumarse gente para colaborar y han ido perfeccionado poco a poco el producto.

A María José, que trabaja en la limpieza de aeronaves, se le ocurrió la idea cuando se percató de la importancia que estaba adquiriendo el problema de la escasez de material sanitario. “Lo publiqué en redes y la respuesta fue increíble. Cada uno ha colaborado como ha podido”. Una demostración más de que Alhaurín de la Torre es un municipio solidario y comprometido con su gente.