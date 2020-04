Bailarina clueca

Cuando quedó embarazada, suspendió sus danzarinas actividades, ensayos y actuaciones.

-Empollando los huevos está Natalia -rio Maribel con sarcasmo.

-Está cuidando de sí y de la criatura que espera la luz -apuntó Isolda que ya salía para regresar a casa.

-Esta luz incierta que es la vida. Esta luz ingrata que nos ciega. Esta luz amarga que nos indica caminos inseguros -exclamó Iván recogiendo las últimas palabras de su compañera antes de salir y cerrar la puerta.

-Te ha prendido la vena lírica -le espetó Maribel.

-Me ha prendido lo que tu digas, pero echo de menos a Natalia.

-Ella ha escogido su pareja y su vida. Tú no tienes hueco bajo sus plumas de clueca.

-No tienes ni derecho ni motivos para despreciarla, para manifestarle animadversión.

-Ni tú tienes motivos para echarla de menos, teniendo quien te... aprecia más que ella.

-El corazón tiene sus reglas y no podemos imponerle gustos ni, acaso, disgustos. Lamento que se haya marchado, lamento los motivos que dieron lugar a su estado... Y lloro su ausencia. Su amor imposible.

-Acaso no vuelva. Pero yo sigo aquí.

-La añoro... Me bastaba con tenerla junto a mí en los ensayos y los eventos. Me conformaba con elevarla en mis brazos, con la sonrisa fingida de los escenarios, con sus representaciones de amor... ¿Volverá? Me prendía la ilusión de que formaba mi pareja ideal, mi amor sublimado en arte, mi complemento cierto... La amo.

-No te engañes, amor. Su corazón ya ha elegido y el fruto de esas relaciones llegará pronto. Vuelve los ojos a la realidad. A tu disposición me tienes.

-Mucho lo siento, Maribel... Natalia arderá siempre en mis entrañas.

-Y tú, mi amor, harás que yo siga ardiendo en el mismísimo infierno -y, dándose la vuelta, se alejó malhumorada.