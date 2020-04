La campaña municipal de Comercio afronta su cuarta semana con 210 negocios adheridos

La campaña institucional de apoyo al comercio de Alhaurín de la Torre inicia mañana lunes su cuarta semana de vigencia con una importantísima red de negocios ya adheridos: un total de 210 pymes locales de hasta 40 categorías profesionales se han inscrito en la iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento el pasado 23 de marzo, fecha oficial de arranque, con idea de estimular las compras y ventas en los negocios locales por Internet y promocionar el servicio y reparto a domicilio. Zapatería, moda y complementos; arquitectura y servicios inmobiliarios, y menaje, mobiliario y decoración del hogar, han sido los tres sectores que más recientemente se han incorporado.

Bajo la denominación ‘Ahora más que nunca, yo compro en Alhaurín de la Torre’, el proyecto surgido en el seno de la institución local pocos días después del inicio del Estado de Alarma y el consiguiente cierre de una amplia mayoría de establecimientos y servicios se ha convertido en un gran éxito, aunque todavía es posible que crezca el número de empresas adheridas. La fase preliminar de la campaña arrancó el 19 de marzo con el mailing inicial de avisos al tejido empresarial para su captación, y la base de datos para configurar la definitiva red comercial seguirá abierta a fin de intentar cubrir al máximo numero de negocios posible.

Como se recordará, debido a la entrada en vigor del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, una abrumadora mayoría de tiendas minoristas tuvieron que cerrar sus puertas de forma presencial debido a la crisis del Coronavirus, con excepción de las de primera necesidad: farmacias, alimentación, gasolineras, estancos, puntos de venta de prensa y revistas y servicios de primera necesidad y urgencias.

El alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Comercio y Empresa, María del Mar Martínez, consideran que esta campaña ha supuesto un gran espaldarazo para el tejido productivo de Alhaurín de la Torre, eso sí, desde el escrupuloso respeto a la normativa de restricciones contemplada en los decretos del Consejo de Ministros, a fin de que los empresarios y profesionales puedan seguir ejerciendo su actividad de forma total, parcial o adaptada a las circunstancias, especialmente con miras a potenciar la venta y servicios on line, telefónica y telemática y el reparto a domicilio.

El impacto de la campaña, cuya difusión en redes sociales comenzó a pleno rendimiento el lunes 23 de marzo, ha tenido tal magnitud que otros municipios de la provincia se han inspirado Alhaurín de la Torre para estimular sus respectivos tejidos empresariales.

La campaña sigue enfocada en dos vertientes: hacia las empresas locales, por un lado, y hacia la población consumidora, por otro. En el primer caso, el Área de Comercio mantiene su llamamiento a las pymes, con el envío del mailing a todos los negocios integrados en la base de datos de la Concejalía, donde se explicaba la iniciativa y se solicitaba la adhesión. El periodo para que empresarios y autónomos se den de alta en dicha base de datos sigue abierto, ya que la duración de la campaña es indeterminada y, por supuesto, está sujeta a las posibles nuevas restricciones que el Consejo de Ministros vaya dictando dentro del Estado de Alarma. Los interesados pueden escribir a tal efecto a: comercio@alhaurindelatorre.es.

Además de gestionarse todos los mails de las actividades empresariales, también se tramita cualquier otra iniciativa de carácter altruista que lleven a cabo los comerciantes, con prioridad absoluta a los sectores de salud, alimentación y urgencias.

Respecto a los usuarios, la idea es dar a conocer a toda la ciudadanía qué establecimientos están abiertos y qué servicios se están ofreciendo. Se trata, en suma, de comunicar a los alhaurinos dónde pueden ir a comprar sus productos de primera necesidad o contratar servicios de urgencia. Y también, por otra parte, bienes comunicar qué otros servicios o productos están a su disposición, dónde se encuentran y como pueden adquirirlos.

A continuación ofrecemos el directorio de comercios y negocios, actualizados a día de hoy, 3 de abril, que siguen manteniendo la actividad abierta a la venta (on line, bajo pedido o con reparto a domicilio en algunos casos). Habrá actualizaciones permanentes con arreglo a las nuevas empresas que quieran adherirse a la campaña. Todas esas novedades estarán disponibles en las redes sociales municipales (Ayuntamiento y Comercioalh).

Si queda alguna duda, se pueden resolver dudas en el email comercio@alhaurindelatorre.es.

ZAPATERÍAS, MODA y COMPLEMENTOS

Borboleta Alhaurín de la Torre - INFO: Su venta se produce desde sus medios online, visita su página de Facebook y únete a su lista de difusión de WhatsApp para recibir la primera todas las novedades. Sólo tienes que pinchar en el siguiente enlace: https://chat.whatsapp.com/KWIctyei30MKsLalOTZzD6 - Facebook: @borboleta.alhaurin CAROLINA GÓMEZ - INFO: Atención telefónica. - Facebook: https://www.facebook.com/carolinagomez.modas Tienda Divinas - INFO: Atienden a través de Facebook y en el teléfono de contacto que encontrarás en su página. - Facebook: https://www.facebook.com/divinasalhaurin/ Lencería y Complementos NOE - INFO: Atención telefónica en los números 676380709 y 645230480. - Facebook: @lenceriaycomplementosNOE - Web: https://lenceria-noe.negocio.site/… Para TI Regalo Complementos - INFO: Tienen a disposición de sus clientes página web, whastsapp y redes sociales. Todos los clientes tienen dos opciones cuando compren por la web, envío o recogida en tienda todos los clientes que pongan recogida en tienda no tienen gastos de envío y podrán retirar sus artículos cuando se pueda volver abrir al público. - Web: www.paraticomplementos.com - Whatsapp: 622 131 099. - Instagram: Para Ti Complementos - Facebook: Para Ti Regalo Complementos Suances Moda - INFO: venta online. - Web: www.suancesmoda.es

Timbos - INFO: Zapatería, venta online. - Web: www.timbos.es TUTTO TEMPO - INFO: Compra en su web los modelos que más te gusten y podrás recogerlo en el establecimiento de Alhaurín de la Torre tan pronto se vuelva a abrir al público. - https://www.tuttotempo.es/

ARQUITECTURA Y SERVICIOS INMOBILIARIOS Arquisurlauro - INFO: despacho de Arquitectura e Ingeniería. Mantienen su servicio de forma ielemática. Pide presupuesto o realiza la consulta que necesites: nuevos proyectos, legalizaciones de inmuebles, licencias de primera ocupación, gestiones notariales y catastrales, georreferencias, etc. Os atenderán los Arquitectos: Rafael Bernal García, Francisco José Mariscal Batanero o Bella Valiente Real. Telefóno: 952 960 004. Whatsapp: 626415765 / 627057674. Email: estudio@arquisurlauro.es JUAN JOSÉ GÓMEZ MORENO - ARQUITECTO TÉCNICO - INFO: Actividad de forma telemática de valoraciones, estudios de obras, mediciones de proyectos, estudios de seguridad, gestión de residuos, cálculos de estructuras y cualquier otro trabajo de gabinete que se pueda realizar. A nivel general: proyectos, direcciones de obra, coordinaciones de seguridad, certificados de eficiencia energética, estudios periciales, certificados, legalizaciones, cálculos de estructuras, licencias de apertura, cambios de uso, etc. - Email: juanjoaparejador@gmail.com - Teléfono: 636 380 453. - Horario: de 9:00 a 20:00h - www.aparejador-malaga.es DV Arquitectura - INFO: Proyectos y documentación técnica, consultas y reuniones virtuales o telemáticas y excepcionalmente visitas con las medidas de seguridad establecidas para la Coordinación de Seguridad y Salud establecidas por el COA de Málaga. En estas fechas seguimos a la disposición de los clientes. - Horario: 09:30 a 20:30. - Teléfono: 664 146 454. - Email: sv.architecture@outlook.com; s.velasco@dvarquitectura.es - Web: www.dvarquitectura.es Vivea inmo - INFO: Inmobiliaria. Realizan sus servicios de forma telemática, podéis llamarlos por teléfono o mandar correo para cualquier información que necesitéis. - Horarios: 9:00-13:00H y 17:00h A 20:00h. - Teléfono: 676 399 149. - Email: antoniaruiz@vivea.es - www.vivea.es

DECORACIÓN, MENAJE Y MOBILIARIO DEL HOGAR PINTURAS REBOLLO - INFO: Reparto a domicilio. Se pueden hacer los pedidos a través de sus teléfonos o en su correo electrónico. - Horario: 9:00h a 14:00h. - Teléfonos: 661 339 229 / 952 424 629 - Email: Administración@pinturasrebollo.es - Redes: Facebook: Pinturas Rebollo / Instagram: Pinturasrebollo_es - www.Pinturasrebollo.es MAGS Comfort - Info: Venta online. Venta de producto para el descanso. Se ofrecerá un 15% de descuento hasta el 30 de abril con el código mags.cushyquedateencasa. Atención al cliente por WhatsApp a través de la página web. - Horario: 9:00-18:00. - Teléfono: 600 825 428. - Email: info@magscomfort.com - Web: www.magscomfort.com MueblesdeCasa.net - INFO: Mobiliario del hogar. https://www.mueblesdecasa.net/ LAMPIER - INFO: Especialistas en el descanso. Mobiliario del hogar. https://grupolampier.com/ ALFAJAR - INFO: Arte en cerámica. https://alfajar.es/

BIENESTAR ON LINE

Para seguir estando en plena forma, de cuerpo y mente, estos son los CENTROS y PROFESIONALES que te pueden ayudar de forma ON LINE de Alhaurín de la Torre: Gimnasio Magna Alhaurin De La Torre - INFO: Ofrecen entrenamientos generales y personales para quien lo solicite. También videos para seguir a través de sus redes. Servicios gratuitos. Se puede contactar con ellos a través de su APP y correo electrónico. - magnawellnesscenter@htmail.com - 952 412 671 - www.gimnasiomagna.com CrossFit Alhaurin de la Torre - INFO: Clases online en directo y en diferido a través de la App Zoom, de YouTube y directamente en contacto con sus atletas por WhatsApp, ofreciéndoles entrenamientos generales y específicos, mediante vídeos explicando los ejercicios y movimientos que tienen que realizar. Más información a través de sus canales. - 628 614 771 - crossfitlatorre@gmail.com - https://crossfit-alhaurin-de-la-torre.business.site/ B2B Box Alhaurín - INFO: Ofrecen a sus socios y a todos los interesados rutinas de ejercicios para realizar en casa. Las rutinas cambian todos los días y son de acceso público a través de RRSS. Además de eso ofrecen dos actividades diarias supervisadas por ellos a través de la app zoom, para controlar que los ejercicios se ejecutan correctamente. Las sesiones supervisadas son a las 11 y a las 18 horas. Todo esto se lleva a cabo sin coste alguno por parte de los interesados. - 626 609 763 - @b2bboxalhaurin FEDA Fit Alhaurin - INFO: clases virtuales y rutinas de entrenamiento en su APP Feda Fit (Solicita información 644 410 226) y en las redes. Más información en su Facebook. http://fedamalaga.com/centros-deportivos-2/ SILVIA FITNESS-YOGA - INFO: Clases de a través de Zoom y Facebook. Cardio y musculación, pilates, yoga y zumba. Más información a través de sus canales. Precios económicos. - 627 06 98 60 - http://www.silviafitnessyoga.es/ Raíces Pilates - INFO: Las clases se ofrecen a través de Zoom, los martes y jueves a las 18:00h. Si estás interesado, descarga la aplicación "ZOOM" (Es gratuita y compatible tanto en ordenador como móvil) y para ingresar: Haz click en el link https://us04web.zoom.us/j/404403141. Si tienes cualquier duda, sólo tienes que preguntarles. - raices@espacioraices.es - 696 13 01 04 - www.espacioraices.es El rincón del yogui - INFO: Clases a través de Zoom programada: Práctica Kundalini Yoga, 6 abr 2020, 01:00 PM (Madrid) Unirse a la reunión Zoom https://zoom.us/j/9490045369 ID de reunión: 949 004 5369. Kundalini Yoga, lunes y Miércoles 19.30 h. - 661 57 14 19 - elrincondelyogui@hotmail.com - http://www.elrincondelyogui.es/ Cuarto Chakra Málaga - INFO: Puedes seguir sus actividades y programación en su Facebook. Baila con Dessi - INFO: Puedes seguir sus actividades y programación en su Facebook. Centro de Pilates Carolina Higuera - INFO: Puedes seguir sus actividades y programación en su Facebook. - https://www.facebook.com/Centro-Pilates-Carolina-Higueras-289702301377173/ ELISABETH NEVADO (FISIOTERAPEUTA) - INFO: Clases gratuitas de Pilates online en directo. Grupos de pilates para mayores, para embarazadas, pilates terapéutico y pilates advanced. - https://www.facebook.com/elisabethnevadomendia ACUPUNTURA DRA. ANA PALOMO - INFO: Medicina integrativa (Acupuntura, medicina china, psicología y psico-astrología). Atención telefónica y por skype. Así mismo, se abre la posibilidad de consultas por skype para la lectura de cartas natales desde el abordaje psico-astrológico. - Horario: Lunes, miércoles, viernes (10:0-14:00), martes y jueves (16:00-20:00) - 952-60-92-71 / 639 55 77 84 - info@secretaria@centromedicinachina.com / acupuntura@anapalomo.com Creativity Ludoteca Playground - INFO: Puedes seguir sus actividades y programación en su Facebook. Creativity es un espacio recreativo donde los niños pueden jugar, hacer talleres, manualidades, tareas del colegio y diversas actividades en un entorno seguro y adaptado mientras sus padres trabajan, hacen la compra, deporte, etc. - https://creativity-ludoteca-playground.negocio.site/… - https://www.facebook.com/Creativity-Ludoteca-Playground-100963918139392/

FORMACIÓN ON LINE

Seguir recibiendo FORMACIÓN es una de las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Estos son los centros de diversos campos que puedes encontrar ONLINE en Alhaurín de la Torre: Espeak Languages - INFO: Clases online. - Horario: lunes a jueves de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00. - Teléfono: 952 41 60 48 - Email: info@espeak.eu - www.espeakidiomas.com Campus III Idiomas - Alhaurín de la Torre, Málaga - INFO: El alumnado recibirá material de estudio a través del correo electrónico facilitado al momento de formalizar su matrícula. Se pide atención, ya que suplirán de alguna manera las clases presenciales y será el medio para mantenerse comunicados con sus respectivos profesores. - Teléfono: 952 41 29 41 - Mail: info@campus3idiomas.com - www.campus3idiomas.com Campusingles - INFO: Aprende online con nativos y habla como un nativo. - Horario: lunes a viernes de 15:45 a 20:45 - Dirección:Avda. de las Américas, S/N - Teléfono:655 011 003 - Email: antonio@campusingles.info - www.campusingles.info Centro de estudios Trending Topic - INFO: Vídeo clases (grupos reducido). Clases de apoyo a todos los niveles. Técnicas de estudios. Francés e inglés. Profesores especializados en matemáticas, psicología infantil y educación especial. - Teléfono: 677 737 824 ACADEMIA DE ARTE, MARÍA JESÚS SOLLA - INFO: Asesoramiento y seguimiento al alumno a través de vídeo llamadas. - Teléfono: 606 826 035 - Email: mariajesus@msolla.es - www.msolla.es Autoescuela Ballesteros - INFO: Clases teóricas telemáticas personalizadas en horario de 10:30 a 11:30. - Teléfono: 630 893 790 - Email: ballesteros@gruporuta7.com - www.gruporuta7.com IVM Models - INFO: Cursos online de pasarela. - Horario: 10:00 a 14:00 Y DE 16:00 a 20:00H - Teléfono: 626 773 359 - Email: ivmmodels19@gmail.com - www.ivmmodels.com Escuela de Modelos Ana Alicia Ruíz - INFO: Cursos de formación online: Pasarela, fotografía, protocolo, maquillaje y cuidado de la piel. - Horario: 10:00h/13:30h y 16:00h/20:30h S 10:00h/13:30h (flexibilidad horaria) - Teléfono: 684 135 425 - Email: grupodeempresasaar@gmail.com

SANIDAD AMBIENTAL

Nuestros CAMPOS también necesitan alimentarse y estar sanos para poder ofrecernos frutas y verduras. Si tu actividad laboral está relacionada con la agricultura, continuación podrás encontrar empresas de suministros en Alhaurín de la Torre. FITOAGRO - INFO: Venta de fertilizantes y nutricionales, fitosanitarios y semillas, entre otros muchos productos del cuidado y la nutrición del campo. - Horario actual: de 8:00 a 15:00. - Dirección: Carretera de Churriana a Cártama Km 4,5. - Teléfono: 952 23 20 67 / 952 245 248. - Correo: fitoagro@fitoagro.es / tienda@fitoagro.es. - Web: http://fitoagro.es/

PSICOLOGÍA (SOLO TELEMÁTICO) BEATRIZ PINTO - INFO: Consultas de forma telemática con atención telefónica. Se ofrece a colaborar de forma altruista en apoyo psicológico en estos momentos tan difíciles. - Teléfono: 667 455 301. - Email: beatrizpinto31@hotmail.com Psicóloga Patricia Paizal - INFO: Realiza sesiones online con cita previa. Se puede acceder a una entrevista de valoración gratuita donde valora las necesidades del cliente, y le dice qué puntos se pueden trabajar según su momento actual. - Horario: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. - Teléfono / Whatsapp: 673 039 572. - Web: https://www.patriciapaizal.com/

LAVANDERÍAS

LAVANDERÍA INDUSTRIAL LAVYMAR - INFO: Servicio a domicilio de lavandería para mantas, edredones, cortinas y cualquier tipo de textil en general. - Dirección: Calle de los Panaderos, naves 13-14. - Horario: 08:00 a 15:00. - Teléfono: 696 388 747- 951 769 668. - Web: www.lavymar.com

VIVERO MUNICIPAL DE EMPRESAS (negocios adheridos) NewTech Digital Solutions S.L. - INFO: Servicios de adaptación al teletrabajo, adaptación de empresas a software libre,marketing on line, diseño Gráfico, aplicaciones móviles, gestión de Redes Sociales y diseño Web. - Horarios de atención: de 9:00 a 20:00 - Dirección : C/ Isaac Albéniz, 1, Vivero de Empresas, Taller 1. - Teléfono: 910 479 835. - Email: info@grupontds.com - Web o medio online: https://disewebyseo.es/, https://www.newtechdigitalsolutions.com/ , https://dealnsell.com/ y http://appmefy.com/ Goparket - INFO: Venta online de tarimas flotantes, vinílicos antibacterianos, césped artificial antibacteriano-antiestático, revestimiento para centros públicos, etc. - Horario: 9:00 a 17:00. - Teléfono: 952 00 57 87. - Email: pablo@goparket.com - Web: https://goparket.com/ LAMPIER - INFO: venta online. Suministro de productos del descanso. Atienden con whatsapp entrando en su web. - Horario: 10:00 a 20:00h. - Teléfono: 900 834 478 - Web: https://grupolampier.com/

INSTE CBM - INFO: Servicios de urgencia de reparación e instalaciones eléctricas 24 horas. - Teléfono / Whatsapp: 661 215 006. Solventry - INFO: servicio telemático; soluciones financieras. Especializado en el descuento de pagarés y anticipo de facturas de Administración Pública y de empresa privada. Asesoran a empresas sobre este tipo de financiación alternativa y en estos tiempos difíciles se prestan para cualquier consulta en cualquier duda sin coste ninguno. Es tiempo de ayudarnos entre todos y aportar nuestro granito de arena. - Teléfono: 662518908 / 671770131. - Horario: 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00. - Email: administración@solventry.es / marco@solventry.es - Web: www.comparaydescuenta.es BEATRIZ PINTO - INFO: solo atención telefónica. Se ofrece a colaborar de forma altruista en apoyo psicológico. - Teléfono: 667 455 301. - Email: beatrizpinto31@hotmail.com DV Arquitectura - INFO: servicios telemáticos. - Horario: 09:30 a 20:30. - Teléfono: 664 146 454 - Email: sv.architecture@outlook.com; s.velasco@dvarquitectura.es - Web: www.dvarquitectura.es Solar is the Key - INFO: Servicio de urgencia de mantenimiento de las instalaciones de paneles solares. - Horario: 9:00 h a 21:00. - Teléfono: 686 966 558. - Email: admin@solaristhekey.com - Web:https://www.solaristhekey.com/ ComuniKa2 - INFO: Servicio telemático. Especialistas en desarrollo de Tiendas On Line y Diseño Web. Te asesoran y acompañan en todo el proceso de construcción de tu tienda on line. Visita su web para ver los servicios que mejor se adapten a tu negocio. Consulta sin compromiso. - Horario: 9:00 h a 15:00. - Teléfono / WhatsApp : 615 30 46 42. - Email: hablemos@comunika2.com - Web: www.comunika2.com

PADEMO GESTORÍA - INFO: Servicios administrativos y comerciales telemáticos para atender cualquier duda o necesidad urgente que puedan tener, tanto particulares como pymes. Así mismo, ofrecen su colaboración voluntaria en cualquier proyecto de cooperación ciudadana que pueda surgir de manera totalmente altruista. - Teléfono: 630 151 921.

ELECTRICIDAD Malagueña de Telecomunicaciones(MADETEL) - INFO: Servicios de urgencia. Reparación, instalación y mantenimiento de instalaciones eléctricas en general. - Teléfono: 951 13 23 76 / 670 849 747. - Email: antoniomartinluque.madetel@gmail.com - Web: http://www.xn--malagueadetelecomunicaciones-3xc.com/

INSTE CBM - INFO: Servicios de urgencia de reparación e instalaciones eléctricas 24 horas. - Teléfono / Whatsapp: 661 215 006.

FONTANERÍA FONTACO - Horario: 7:30 a 15:30. - Teléfono: 637 87 33 87. - Email: s.garcia@fontaco.com - Web: https://fontaco.com MANITAS DE ALHAURÍN - INFO: Solo atienden servicios de urgencia. -Teléfono: 620 35 49 38 - Email: info@manitasdealhaurin.com

- INFO: Pedido telefónico para productos de URGENCIAS y primera necesidad, como termos eléctricos o de gas, material de fontanería y saneamiento, sal para descalcificadores o piscina, gas bombona azul, etc. Recoger en el establecimiento, que está habilitado con la operativa de máxima seguridad. Aceptado pago con tarjeta.

- Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

- Teléfono / Whatsapp: 952 41 51 30 - 635 535 133.

- Email: susanfonave@hotmail.com

COMUNICACIÓN y MARKETING

Diario Alhaurín - INFO: Ofrecen su medio de forma gratuita para publicitar los comercios y entidades vía post. - Horario: De 10:00 a 20:00. - Email: info@http://xn--alhaurndelatorre-esb.com/ - www.alhaurindelatorre.com La Mega Costa del Sol - INFO: Le Mega Radio Costa del Sol no para, han adaptado todo su organigrama para que tanto la música como las cuñas de sus clientes no sufran variación ninguna y proteger la salud de su personal. Desde La Mega Radio, seguirán intentando hacernos estos días más llevaderos y ayudar, ahora más que nunca, al pequeño y mediano comercio que lo necesite a dar a conocer sus productos y servicios. - Horario: De 7:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00h. - Teléfono / Whatsapp: 653 200 600. - Email: hola@lamega.es - Web: www.lamega.es La Mega Málaga / 96.6 FM La Mega Marbella / 101.8 FM @LaMegaCostaDelSol Marketinnova - INFO: Consultora de marketing especializada en venta online con teletrabajo. - Horario: De 9.00 a 13h. - Teléfono: 902 011 132. - Email: marketing@marketinnova.com - Web: Marketinnova: www.marketinnova.es / Primemarket: www.primemarket.es / Amazon: https://www.amazon.es/s… https://www.amazon.es/s… / Pc componentes: www.pccomponentes.com / Diario as promociones: https://www.aspromociones.com/ / Diario marca: www.masmarca.com / Compra estrella la Caixa: www.promocaixa.es/tienda/categoria/6 https://www.promocaixa.es/tienda/resultados… ComuniKa2 - INFO: Servicio telemático. Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? somos especialistas en desarrollo de Tiendas On Line y Diseño Web. Te asesoran y acompañan en todo el proceso de construcción de tu tienda on line.También puedes visitar su web www.comunika2.com y ver los servicios que mejor se adapten a tu negocio. Consulta sin compromiso. - Horario: 9:00 h a 15:00. - Teléfono / WhatsApp : 615 30 46 42. - Email: hablemos@comunika2.com - Web: www.comunika2.com

SERVICIOS ESPECÍFICOS DE URGENCIA (DESATOROS/CÁMARAS DE FRÍO) Inspecciones Técnicas de Tuberías S.L - INFO: Inspecciones de tuberías, fugas de agua y desatoro con las últimas innovaciones del sector. - Dirección: Paseo de la Hispanidad, 61. - Teléfono: 616 42 48 96 / 952 07 07 27. - Email: info@inspeccionestecnicas.es - Web: www.inspeccionestecnicas.es Airpeg - INFO: Mantenimiento preventivo y correctivo a las cámaras de frío de medicamentos de los almacenes de distribución farmacéutica y farmacias. -Horario: 7:00 a 15:00 y personal de guardia las 24 horas. - Dirección: C/ Reserva, 46 Polígono Lautorre. - Teléfono: 952 00 60 09/627 243 662 - Email: administracion@airpeg.es - Web: www.airpeg.es

ASEGURADORAS MAPFRE SEGUROS - Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00h. - Teléfono: 699 7112 607. - Email: aortega@mapfre.com - Web: www.mapfre.es MAPFRE SEGUROS - Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00. - Teléfono: 95241 64 24/ 685 691 747. - Email: mmarine@mapfre.com ASEGURADORA ASISA - Horario: de 9:00 a 13:00. -Teléfono: 951 54 69 70. - Email: jrsanchez@tuasesorasisa.es - Web: www.asisa.es *** Atención comercial: 951 546970 / 653 532245 · jrsanchez@tuasesorasisa.es *** Atención autorizaciones: 91 9911999 / clientes.malaga@asisa.es Agencia Alhaurín de la Torre - Plus Ultra Seguros - Horario: De L- J de 09:00h a 14:00h y de 17:30h a 19:30h, Vie. De 09:00 a 14:00h. - Teléfono y Whatsapp: 620874938 / 690125415. - Email: oficina@garridomarinseguros.com GRUPO CATALANA OCCIDENTE SEGUROS - Horario: 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00. - Teléfono: 659 172 987. - Email: agenciasegurosgarrido@gmail.com AGENCIA DE SEGUROS ALLIANZ - Horario: 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00. - Dirección: C/Nogales, 7. - Teléfono: 672 860 491. - Email: jaliberty@hotmail.es Correduría de Seguros Elesian - Horario: 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 17:00. - Teléfono: 664 772 145/ 952 286 470. - Email: info@elesian.es. AXA SEGUROS - Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. - Teléfono: 952 41 44 63. - Email: ajmunoz@agencia.axa.es - Web: www.axa.es

ASESORÍAS, GESTORÍAS O ABOGACÍA

ASESORÍA VIDAL - Horario: 9:00 a 14:00. - Teléfonos: 952 41 05 96 / 670 614 870. - Email: eduardovidal@asesoriavidal.es ManceboAsesores - Horario: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00/ viernes de 9:00 a 14:00 - Teléfono: 952 41 00 50. - Email: info@manceboasesores.com - Web: https://manceboasesores.com

PADEMO (Asesoría y administración) - Teléfono: 630 151 921. CONTRERAS ABOGADOS - Horario: 9:30 A 13:00. - Teléfono: 95 241 65 69 / 678 509 205. - Email: contrerasabogado@telefonica.net - Web: https://www.contrerasabogados.es

SERRAN PEREA ABOGADOS - Horario: 9:30 a 16:30. - Teléfono: Mª José 607 370 846 / Isabel 651 010 943. - Email: 5903S@icamalaga.org / 3385G@icamalaga.org - Web: https://www.serranpereaabogados.com Quattro Abogados & Asesores - Horario: 9:15 a 13:45 y de 16:30 a 19:00. - Teléfono: 628 807 678. - Email: info@quattromalaga.com - Web: https://wwwquattromalaga.com - Facebook: Quattro Abogados & Asesores. Prius y Pascal Abogados - Horario: 10:00 a 14:00 - Teléfono: 95 241 41 16. - Email: eugenia@priuspascal.com - Web: www.priuspascal.com

TELEFONÍA (URGENCIAS) YOIGO - INFO: Atienden en el establecimiento y ofreciendo servicios mínimos. - Horario: lunes a viernes de 9:30 a 14:00. - Dirección: C/ San Juan, 6 Local, 3. - Teléfono: 95 241 78 97 / 633 644 487. - Email: angelinfantes@colaboradorbymovil.com - Web: www.yoigo.com Zetelcom Internet Everywhere -INFO: Servicios de primera necesidad en telecomunicaciones, internet, fibra y telefonía. Instalaciones, averías y ampliaciones de planes de datos contratados, con las medidas de seguridad establecidas. - Pagos: Dan indicaciones para hacer pagos online y usar otras herramientas telemáticas para firmar contratos, hacer solicitudes y evitar los desplazamientos. - Dirección: Avda. Isaac Peral, 30 Local 12 - Teléfono: 626818486 /653289171/ 952963066 - Web: www.zetelcom.com - Email: administracion@zetelcom.com / info@zetelcom.com - Facebook: www.facebook.com/zetelcom - Soporte técnico 24 horas: soporte@zetelcom.com TorrePhone - INFO: Ofrece servicios de recarga en esta dirección https://www.disarecargas.com/ES/ -Teléfono: 621 035 765 -Correo electrónico: info@torrephone.com - Web de recarga: Ingresa en esta dirección https://www.disarecargas.com/ES/ Mr Micro Informatica - INFO: Altas de lineas de teléfonos móviles. Servicio de reparación de ordenadores y teléfonos. Servicio técnico de forma remota para ordenadores para quienes realizan teletrabajo. - Horario: 9:30 a 14:30 de lunes a viernes. - Dirección: Avda. del Mediterráneo, 44. - Teléfono de contacto: 951 24 84 02/ 647 181 967. - Email. fernando@mrmicroinformatica.com - Web: www.mrmicro.es

INFORMÁTICA O PROGRAMACIÓN MrMicro Alhaurín de la Torre -INFO: Productos informáticos y servicio de reparación de ordenadores y teléfonos. Servicio técnico de forma remota para ordenadores para quienes realizan teletrabajo. Altas de lineas de teléfonos móviles. - Horario: 9:30 a 14:30 de lunes a viernes. - Dirección: Avda. del Mediterráneo, 44. - Teléfono de contacto: 951 24 84 02/ 647 181 967. - Email. fernando@mrmicroinformatica.com - Web: www.mrmicro.es INFORMATICA ALHAURÍN - INFO: Servicio online remoto y soporte telefónico informático. Servicio telemático para evitar desplazamientos. Para los casos de venta física de productos de primera necesidad, le atenderemos en el local y a través de mi perfil de Facebook y Messenger https://www.facebook.com/informaticaalhaurindelatorre. Todas las empresas que colaboren de manera altruista con la situación ante la que nos encontramos serán publicadas sin costes en Diario Alhaurin. - Horario: 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. - Dirección: C/Los Mimbrales, 112. - Teléfono: 639 95 71 95. - Email: info@informaticaalhaurin.com NewTech Digital Solutions S.L. - INFO: Servicios de adaptación al teletrabajo, adaptación de empresas a software libre,marketing online, diseño Gráfico, aplicaciones móviles, gestión de Redes Sociales y diseño Web. - Horarios de atención: de 9:00 a 20:00 - Dirección : C/ Isaac Albéniz, 1, Vivero de Empresas, Taller 1. - Teléfono: 910479835 - Email: info@grupontds.com - Web o medio online: https://disewebyseo.es/ , https://www.newtechdigitalsolutions.com/ , https://dealnsell.com/ y http://appmefy.com/

MAMPARAS DE SEGURIDAD PARA COMERCIOS CRISTALERÍA MORENO - INFO: Fabricación de mamparas de seguridad de metacrilato para comercios. Se hacen a medida y varios modelos. - Dirección: C/ Málaga, 17 -Teléfono: 952 41 21 94/ 660 766 620 - Email: toldosmoreno@gmail.com LUMINOTECNO - INFO: Fabricación de mamparas de seguridad de metacrilato para comercios. - Dirección: Pl. Industrial La Moraga, Parcela M4, Nave 26. - Teléfono: 619 877 180 / 654655417. - Email: a.garcia@luminotecno.com - Web: www.luminotecno.com COPICENTRO - INFO: Equipamiento para establecimientos: Mamparas protectoras y vinilos de seguridad. - Email: alhaurindelatorre@copicentro.net - Web: www.copicentro.net

BUTANO/PROPANO GUADALGÁS - INFO: Distribuidor Oficial de Repsol Butano. Reparto de butano/propano a domicilio y en puntos de venta, con la excepción de no entrar en las viviendas y de extremar las medidas de seguridad. Mantienen el servicio de atención de averías (suspendido el servicio de revisiones periódicas de instalaciones de gas). - Dirección: Avda. del Mediterráneo, 6. - Horario: 8:00 a 15:00. - Teléfono: 95 241 24 95. - Email: faxgualgas@gmail.com - Web: https://wwwguadalgas.es Gas alhaurin - INFO: En estos momentos, solo prestamos servicios de urgencia: instalaciones y reparación de gas, calentadores y agua caliente sanitaria. - Horario: 9:00 a 14:00. - Dirección: Avda. El Limón, 34. - Teléfono: 95 241 01 80 / 660 264 352. - Email: gasalhaurin@gmail.com

TALLERES DE AUTOMOCIÓN (SOLO URGENCIAS PARA VEHÍCULOS DE TRABAJADORES DECLARADOS ESENCIALES)

Electromecánica Jiménez - Dirección: C/ Crianza, 31 Polígono Laurotorre. - Teléfono: 639 474 301. - Email: info@electromecanicajimenez.com - Web: http://www.electromecanicajimenez.com/ TALLERES CARRANQUE - Dirección: Polígono Industrial II Fase Nave 8. - Teléfono: 645 784 375 / 952 41 30 90. - Email: tallerescarranque@hotmail.com - Web: http://www.tallerescarranque.com/ TALLERES SIEDEL - Dirección: C/ Santa Isabel, B-8. - Teléfono: 665 506 047. - Email: talleres@siedel.es - Web: http://talleres-siedel.business.site Talleres La Moraga - Dirección: Polígono Industrial La Moraga, nave 13. - Horario: de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes. - Teléfono/Whatsapp: 952 000 025 - 605 046 436. - Email: tallereslamoraga@hotmail.com - Web: http://www.tallereslamoraga.com/ - Facebook: Talleres la Moraga. COMPROMOTOS - Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 18:00. - Dirección: Calle santa Isabel nave D2. - Teléfono/Whatsapp: 695 594 212 - Email: info@compromotos.es - Web: https://www.compromotos.tienda/ - Facebook: https://www.facebook.com/compromotos.sc ENBICIATE - INFO: Reparación de urgencia de bicicletas si son para ir al trabajo. - Dirección: Avda. de la Vega, 8. - Teléfono: 689 397 550. - Email: info@enbiciatemtb.es - Web: www.enbiciatemtb.es RSA Comunicaciones - INFO: ****** Reparación de Vehículos de Emergencias (POLICÍA LOCAL, PROTECCIÓN CIVIL, TAXIS...). Reparación y Suministro de Equipos de Comunicaciones Profesionales (Emisoras, Walkies, etc.). - Dirección: C/ de los Panaderos, Nave 4 P.I.Peñón Zapata Molinta Fase II. - Horario: 8.30 a 14.00h. -Teléfono: 952158762 / 650832501. - Email: rsa@rsacomunicaciones.com

FERRETERÍAS Cadena 88 - INFO: Servicio de venta solo urgencias. Venta online. - Dirección: Avda. Las Américas, S/N, Nave 8. - Telefóno: 951 24 68 36. - Whatsapps: 640 739 291. - Email: ferreteriaelpoligono@gmail.com / info@ferreteriaelpoligono.es - Web: www.ferreteriaelpoligono.es Ferreteria Laurofer S.L - INFO: Servicio de venta solo urgencias. - Dirección: Avda. Reyes Católicos, 53. - Teléfono: 952 41 54 82. - Whatsapps: 626 979 448 - 620 869 630. - Email: ferreterialaurofer@hotmail.com - Web: www.laurofer.com - Facebook: ferreteria laurofer - Instagram::https://instagram.com/ferreterialaurofer?igshid=p3b8y6tspwjf Ferretería Illanes Solano - INFO: Servicio de venta solo urgencias. - Dirección: Avda. Isaac Peral, 9. - Telefóno/Whatsapps : 687 711 732. - Facebook: Ferretería Illanes Solano.

ESTACIONES DE SERVICIO GASOLINERA BP LA TORRE - INFO: Abiertos en régimen de Autoservicio, atendiendo por ventanilla 24 horas. También dispone de alimentación, droguería, alimentación para mascotas, bombonas de butano, leña y pellet. El túnel de lavado SOLO para los vehículos profesionales y sector público. - Dirección: Carretera Comarcal 344, Km 83. - Email: rosa@grupobadia.com - Teléfono: 952 41 03 31. SHELL ENCUENTRO - INFO: También dispone de alimentación, droguería, alimentación para mascotas, butano, leña, carbón y tabaco. A partir de las 19:00h no vende ni butano, ni tabaco y se atiende por caja nocturna (se venderá lo que quepa por ella). Aspiradoras y lavados cerrados al público. - Horario: 6:30 a 23:00. - Dirección: Avda. Ciudad de Ceuta, S/N. - Email: shellencuentro@gmail.com - Teléfono: 952 96 24 02. - APP: Oishell (para la tarjeta de fidelización y promociones). SHELL - INFO: También dispone de alimentación, droguería, alimentación para mascotas, butano, leña, carbón y tabaco. A partir de las 19:00h no vende ni butano, ni tabaco y se atiende por caja nocturna (se venderá lo que quepa por ella). Aspiradoras y lavados cerrados al público. - Horario: 6:30 a 23:00. - Dirección: C/Santa Isabel de Hungría, 2. - Teléfono: 951 29 69 10. - Email: shellalhaurin@gmail.com E.S. Las Américas - INFO: Disponen de una amplia gama de productos de primera necesidad y artículos que serán ofrecidos a través de la ventanilla. El Servicio de lavandería está disponible de 7:00 a.m. a 10:00 p.m - Horario: 24 horas. - Dirección: Polígono Industrial, Avda. las Americas - Teléfono: 95 241 14 97. - Email: veronica@distribucionlasamericas.com Hidrocarburos Alhaurin SL - Horario: 24 horas - Dirección: Carretera A-404 Km 23 - Teléfono de contacto: 952 41 68 99 - Email: Correo electrónico: administracion@hidrocarburosalhaurin.com - Web: www.hidrocarburosalhaurin.com - INFO: Autoservicio en modo prepago, a través de la ventanilla. Disponen en tienda de artículos y productos de primera necesidad. Vegaoil Estaciones - Dirección: Carretera Cártama- Churriana. - Teléfono: 952 426 662. - Email: admin@vegaoilestaciones.com - Web: https://www.vegaoilestaciones.com/

PAPELERÍAS

PAPELERÍA-LIBRERÍA LA PLAZA - INFO: Pedidos online. - Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y sábados de 10:00 a 14:00 - Dirección: Avda. Juan Carlo I, 2. - Teléfono: 95 241 42 76 / 608 01 53 91. - Email: info@librerialaplaza.es - Web: https://wwwlibrerialaplaza.es PAPELERÍA ALFIL - INFO: Solo pedidos online. -Dirección: C/ Vicente Aleixandre, 6. -Teléfono: 600 935 273. - Web: https://www.alfil.be Másquepapel - INFO: Podrás hacer tus pedidos por teléfono o a través de Whatsapp. - Horario: de 10:00 A 14:00 de lunes a sábados. - Dirección: Avda. Isaac Peral, S/N. - Teléfono/Whatsapp: 651 905 723. - Email: masquepapelalhaurin@gamil.com - Web: http://www.masquepapel.net/

COMIDA A DOMICILIO GOREST FOOD SERVICE - INFO: Nuestro portal de menusport también está disponible para la venta online. Servicio a domicilio o a empresas, de menús en plato único (bandeja termosellada refrigeradas) de unos 400 grs por 3,50€. Pedido mínimo 20 unds. Estos menús disponen de 7 días para el consumo. - Teléfono: 952 41 05 25/ 677 520 088. - Email: c.navas@gorest.es - Web: www.gorest.es www.menusport.es Telepizza Alhaurín de la Torre -INFO: Solo domicilio y contacto cero. A ser posible, pago por tarjeta o por paypal. - Horario: 13:30 a 15:30 y de 20:00 a 23:00 - Teléfono: 95 296 03 37 - Web: www. telepizza.es Vadepizza Park INFO: Pedidos por teléfono o Just Eat. Pago con datáfono o Bizum. Comida a domicilio (pizzas, camperos, papas asadas, showarma, serranitos, platos combinados, etc). - Teléfono: 952 962 403. - Horario: 13:00- 16:00 y de 19:00 - 24:00. - Carta en la Web: http://www.vadepizzapark.com/ Al Carbón Ta To Way - INFO: Toda nuestra comida es casera y se gestiona con carbón. Ofrecemos Servicio a domicilio o recoger en el local. - Horario: De Martes a Domingo de 12.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00. - Dirección: C.C Capellanía C/ Andrés Segovia Local, 2. - Teléfonos: 952 269 592/ 690 733 902. - Email: alcarbontatoway@gmail.com - Facebook: al carbon ta to way. - Apps: Pikotea y Just Eat. COCINA MEDITERRÁNEA - INFO: ****** NO PEDIDOS A DOMICILIO. Pedidos por encargo y recoger en el local. Se atiende al teléfono y al Whatsapp. Menús diarios y comida casera tradicional. - Dirección: Avda. del Mar, local 4 Urbanización Retamar. - Horario: lunes a sábado de 9:30 a 15:30. - Teléfono: 952 41 38 94/ 666 553 384.

GRANDES SUPERFICIES Y ESTABLECIMIENTOS ESPECIALISTAS

SUPERMERCADO COVIRÁN - Dirección: Avenida del Mediterráneo S/N esquina C/ Calera - Horario: 6:00h a 20:30h - Teléfono: 951 91 90 12 SUPERMERCADO SUPERSOL - Dirección: Urb. La Capellanía, Manzana, 9. - Horario: 9:00 a 22:00. - Teléfono: 952 41 70 31 SUPERMERCADO SUPECO - Dirección: Avenida Reyes Católicos S/N. - Horario: 09:00 a 21:00h. - Teléfono: 914 90 88 98 SUPERMERCADO ALDI - Dirección: Av. Sta. Clara, S/N. - Horario: 09:00 a 19:00h. - Teléfono: 900 902 466. SUPERMERCADO DÍA - Dirección: C/ Los Mimbrales. - Horario: 09:00 a 19:00h. - Teléfono: 912 17 04 53. SUPERMERCADO MERCADONA - Dirección: Calle Ur1 Retamar II. - Horario: 09:00 a 19:00h. - Teléfono: 952 42 62 29. SUPERMERCADO MERCADONA - Dirección: Av. Solidaridad. - Horario: 09:00 a 19:00h. - Teléfono: 952 96 02 34. SUPERMERCADO MERCADONA - Dirección: C/ San Juan. - Horario: 09:00 a 19:00h. - Teléfono: 952 41 56 75. Herboristería Alpe - INFO: Alimentación (sin alérgenos), Suplementación, Plantas Medicinales, Cosmética, Higiene Personal, Limpieza de Hogar, Bio, Eco, Organic. - Dirección: Calle San Juan, 25 - Horario: De lunes a viernes de 9:30h a 14:00h y de 17:00h a 19:00h. Sábado 9:30h a 14:00h. - Teléfono: 952 41 45 74 / 640 69 89 72 - Email: herboalpe@gmailcom - Web: www.herboristeriaalpe.com LY Company - INFO: Envasado de Agua en formato sostenible. Realizan servicios de envío. - Dirección: Camino de Araceli, 4 – naves Ly Company en el polígono Industrial. - Horario: 7:00-15:00 (mientras dure el estado de alarma). - Teléfono: 951 600 120. - Email: info@lycompany.com - Web: www.onlywater.es Garrido Suplementación - INFO: Servicio a domicilio sin coste adicional. - Dirección: Avda. de la Vega, 16 - Horario: 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30 - Teléfono: 634 424 339 - Email: garridosd@gmail.com SKARE - INFO: *****SOLO VENTA AL POR MAYOR: servimos a Hipermercados, supermercados, mayoristas, restaurantes y minoristas. Solo atienden por teléfono. - Dirección: Avda. de las Americas, Parcela 2, Nave C - Teléfono de contacto: 952 17 95 41 - Correo electrónico: fcp.malaga@skare.es

TRANSPORTE TAXIS DE ALHAURÍN DE LA TORRE INFO: El real decreto especifica que los servicios de viaje en vehículo de turismo (los taxis entrarían en esta categoría) deberán hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores o por otra causa justificada (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3863). Dirección: Calle Vicente Aleixandre, S/N Teléfono: 952 41 04 44 Autocares Vázquez Olmedo INFO: Servicios de línea regular. También y podemos hacer cualquier tipo de transporte de obreros que legalmente siguen permitidos. Dirección: Carretera Churriana-Cártama, A 7052 Km 1,3, Loma del Valle, 42 Correo electrónico: autocares@vazquezolmedo.com Teléfono: 952 43 35 23/ 952 43 44 43. Web: www.vazquezolmedo.com

COMERCIOS DE ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD MINIMARKET NICO - Disponen de Servicio a domicilio. C/ Azorín, esquina Ramiro de Maetzu. H - 9:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:00. T - 627 586 309. COMESTIBLES VERDES Y MORÁS - Preparan pedidos para recoger y también llevan a domicilio en el entorno de la Plaza de San Sebastián. Plaza San Sebastián. H - Lunes a viernes de 8:30-14:00 y de 17:30-20:00. Sábado/domingo de 9:00-14:00. T - 606 855 735. LA TIENDECILLA DEL PEÑÓN - Preparan pedidos para recoger. Avda. Gran Canaria Local, 2. H - Lunes a viernes: 9:00h a 14:30h y de 18:00h a 20:30h. Sábado/domingo: 9:00h a 14:00h. T - 951 29 67 91 / 653 655 304. ALIMENTACIÓN LOURDES - Preparan pedidos para recoger y también llevan a domicilio. C/ Salvador Allende, 26. H - Lunes a sábado de 9:00h a 14:00h. T - 627 358 041. ULTRAMARINOS JOSE LUQUE - Preparan pedidos para recoger. C/ Juan Carlos I, 110. H - Lunes a domingo: 8:00h a 14:00h. T - 626 873 054. I love bio supermercado ecológico - Servicio a domicilio (importe mayor a 39€). Atienden también por whatsapp. C/San Juan, 41. H - 9:30h a 14:00h. T - 952 03 99 03 / 689 944 107. www.ilovebio.es ALIMENTACIÓN PEPI SÁNCHEZ I INFO: Disponen de Servicio a domicilio. Avda. Miguel de Cervantes, 8. H - 9:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:00. T - 627 586 309. ALIMENTACIÓN PEPI SÁNCHEZ II INFO: Disponen de Servicio a domicilio. Avda. Viña Grande, Local 6. H - 9:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:00. T - 627 586 309. ALIMENTACIÓN PEPI SÁNCHEZ 5 INFO: Disponen de Servicio a domicilio. C/Cauce (Torrealquería). H - 9:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:00. T - 627 586 309. AUTOSERVICIO EL MOLINO Avda. del Mediterráneo, 5, local 3. T - 617 43 46 58 AUTOSERVICIO EL BARRIO - También tienen productos congelados. C/ Almendros, 10. T - 952 41 71 02. TIENDA BARTOLO - Servicio a domicilio. C/ Juan Ramón Jiménez, 23 . H - De 9:30-14:00. T - 605 676 964. Supermercado Cruzmi C/ Cigüeña (El Romeral) H - Lunes a viernes: 9:00h a 14:30h / 17:00 a 20:30. Sábado/domingo de 9:00 a 14:00. ALIMENTACIÓN PANADERÍA GONZÁLEZ Y GÁLVEZ - Bocadillos, dulces, refrescos, pan, embutidos, productos de alimentación, etc. Avenida Principal, 4. Polígono Industrial de La Torre. H - Lunes a viernes de 7:00 a 15:00. Sábados de 7:00 a 14:00.

CONGELADOS Congelados Aurory - INFO: Preparan pedidos para recoger a domicilio. - Dirección: Plaza San Sebastián. - Horario: De lunes a sábado de 9:00- 14:00 - Teléfono: 952415535. - Email: info@lycompany.com - Web: www.onlywater.es AUTOSERVICIO EL BARRIO - INFO: También tienen productos de alimentación. - Dirección: Calle Almendros, 10. - Teléfono: 952 41 71 02.

PESCADERÍAS PESCADERÍA LA BUENA GENTE INFO: Preparan pedidos para recoger en el local, atienden por teléfono y Whatsapp. NO dispone de servicio a domicilio. Mercado Municipal, puesto 11. Horario: De 8:00h a 14:0h. Teléfono y Whatsapp: 952 413 556 / 687 728 841. PESCADERÍA MORALES ”LAS NIÑAS” INFO: Preparan pedidos para recoger. Servicio a domicilio en Alhaurín de la Torre y Barriadas para pedidos superiores a 30€. Mercado Municipal, puesto 13. Horario: De lunes a sábado de 8:00h a 14:30h. Teléfono: 653 970 340. Correo electrónico: pescaderiamoralesalh@gmail.com PESCADERÍA FERNANDO INFO: Local abierto y servicio a domicilio a partir de 25/30€ (dependiendo la zona de reparto). Atienden al teléfono y whatsapp. Preparación de pedidos de mariscos, pescados frescos y limpios. Dirección: Mercado Municipal, puesto 15. Teléfono/Whatsapp: 640 286 583

CARNICERÍAS CARNICERÍA VÁZQUEZ - INFO: Realizan encargos para recoger en el local, también disponen de servicio a domicilio. - Horario: 9:00 a 14:00. - Dirección: C/ Dátiles, Local A. - Teléfono: 952 963 827 / 699 705 816. Carnicería Hermanos Abolafio - INFO: Realizan encargos para recoger en el local con un día o dos de antelación. Disponen de Bizum y máquina para cobrar en efectivo para no manipular dinero. - Horario: de lunes a sábado de 8:30 a 15:00. - Dirección: Avda. Isaac Peral, 12. - Teléfono: 609 280 308. Carnicería y charcutería el Tentadero - INFO: Disponen de servicio a domicilio. Tienda de comestibles y especialidades donde puedes realizar sus pedidos por teléfono o por Whatsapp. - Dirección: Avda. Reyes Católicos, 75. - Teléfono de atención: 646 222 094. Carnicería Carmen & David - INFO: Se realizan pedidos para recoger en el local. - Horario: 9:00-14:00. - Dirección: Avda. Isaac Peral, 14. - Teléfono: 951 472 390 / 654 172 064. CARNICERÍA LOURDES CASTILLO - INFO: Realizan encargos para recoger en el local, también disponen de servicio a domicilio. Además, disponen de charcutería, frutería y congelados. - Dirección: Calle Salvador Allende, 26. - Horario: De lunes a sábado de 9:00h a 14:00h. - Teléfono: 627 358 041. CARNICERÍA EL SECRETO - INFO: Disponen de tienda de comestibles. - Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 18:00 a 21:00. Sábados y miércoles cerrado por la tarde. - Dirección: Avda. Gran Canaria, 1 local 5 Barriada El Peñón. - Teléfono: 620 951 168.

FRUTERÍAS FRUTERÍA FEDERICO LUQUE - INFO: Disponen de Servicio a domicilio para personas mayores y personas con movilidad reducida. - Horario: de lunes a sábado de 9:00 a 14:30 . Tardes cerrado - Dirección: Avda. Isaac Peral, 22 - Teléfono: 952 41 52 91/ 620 743 739 - Email: info@federicoluque.com - Web: www.federicoluque.com FRUTAS VERDES Y MORÁS - INFO: Preparan pedidos para recoger y también llevan a domicilio. - Dirección: Plaza San Sebastián. - Horario: Lunes a viernes de 8:30-14:00 y de 17:30-20:00. Sábados/domingos de 9:00-14:00. - Teléfono: 606 855 735. FRUTERÍA LA TORRE - INFO: Preparan pedidos para recoger en el local. - Horario: de lunes a sábado de 9:00 a 15:00 - Dirección: C/San Juan, 33 - Teléfono: 674 233 930 Frutería Diego - INFO: Preparan pedidos para recoger en el local. - Horario: de lunes a sábado de 9:00 a 13:00 - Dirección: C/Goleta, local, 10 - Teléfono/Whatsapp: 951 70 13 04/ 625 579 523 Frutería y Alimentación Martín Naranjo - INFO: Disponen de tienda de comestibles. Preparan tu pedido y puedes pasar a recogerlo en el local. - Horario: de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 y sábados y domingos de 9:00 a 14:00 - Dirección: C/Limonar, 15 - Teléfono/Whatsapp: 633 576 096. BAZAR DE LAS VITAMINAS (FRUTAS Y VERDURAS) - Dirección: Mercado Municipal. - Teléfono: 606 134 528. - Email: jorgegarciaperea1973@gmail.com Frutería la Ilusión (FRUTAS Y VERDURAS) - INFO: Disponen de productos de alimentación y congelados. - Horario: de lunes a sábados de 8:30 a 15:00. - Dirección: Avda. Isaac Peral, 13. - Teléfono: 678 254 075. - Email: fruterialailusion@gmail.com Frutería Indara - INFO: Solo pedidos a domicilio. -Teléfono: 637462 503

PANADERÍAS

Panadería San Isidro. Alhaurin de la Torre - INFO: Además de pan, también disponen de dulces y productos básicos de alimentación, como leche, huevos, aceite, arroz, agua, bebidas, etc. - Dirección: C/ San Juan. Urb. La Torre, frente a Mercadona. - Horario: 08:00 a 15:00 y de 16:00 a 21:00. - Teléfono: 952 41 66 19. - Email: panaderiasanisidro.elmolino@gmail.com PANADERÍA NICOLÁS GARCÍA - Dirección: Avda. Reyes Católicos, 42 - Horario: Lunes a domingo de 8:00 a 14:30. - Teléfono: 952 41 08 60. - Email: diegogarcialopez@hotmail.com Mi pequeño obrador -Horario: martes y jueves de 10:30 a 15:00 y de 18:00 a 20:00 - Dirección: Calle Azucena, 37 - Teléfono: 666 056 573. - Web: https://mipeqobrador.wixsite.com/mipeqobrador - INFO: Suprimida la venta directa, solo trabajan bajo pedidos solicitados con 3 días de antelación vía Whatsapp. El listado sobre sus productos se encuentra en su web. Recomendamos contactar con ellos para cualquier duda. PANIFICADORA JUAN LÓPEZ CALLEJA - INFO: Además disponemos de pasteles, bases de pizzas, etc y tienda de comestibles. - Calle Guadalhorce, 5 - Teléfono: 952 41 09 14. - Web: http://www.panaderialeyva.com/ PANADERÍA PACO LÓPEZ - Dirección: C/ Real 12. - Teléfono: 95 296 05 97 - INFO: disponemos de otro tipo de productos comestibles. TEIDE : pan, pasteles y bolleria a domicilio, artesanos -Dirección: Calle San Sebastián, 30 - Teléfono: 952 41 43 43 - INFO: disponemos de pasteles y bollería. PANIFICADORA GONZÁLEZ - Dirección: Calle Málaga 60. - Teléfono: 95241 03 58 Canasta Alhaurin - Dirección: C.C. Capellanía - Teléfono: 952 23 80 42 Pastelería - panadería La Tahona - Dirección: Avenida Reyes Catolicos 38. - Teléfono: 952 41 61 77 Pasteleria Pasther - INFO: Disponemos, además de pan de pasteles y tienda de comestibles. - Dirección: C/Almendros, 22. - Télefono: 95 296 27 43 - Correo electrónico: pasteleriapasther@gmail.com - Web: http://www.pasther.com/ Grupo Bedoya -Dirección: C/Juan Carlos I, 123 - Teléfono: 95 241 16 42 - Web: http://www.grupobedoya.es/ PANADERÍA GONZÁLEZ Y GÁLVEZ INFO: Especialidad en pan cateto. Bocadillos, dulces, refrescos, embutidos, productos de alimentacion, etc. - Dirección: Avenida Principal, 4. Polígono Industrial de La Torre. - Horario: Lunes a viernes de 7:00 a 15:00. Sábados de 7:00 a 14:00. LAS PANADERÍAS DISPONEN DE SERVICIO A DOMICILIO, PARA ELLO PÓNGASE EN CONTACTO

MERCADO MUNICIPAL PESCADERÍA LA BUENA GENTE INFO: No dispone de servicio a domicilio. Mercado Municipal, puesto 11. Horario: De 8:00h a 14:0h. Teléfono: 687 728 841 PESCADERÍA MORALES ”LAS NIÑAS” INFO: Preparan pedidos para recoger. Servicio a domicilio en Alhaurín de la Torre y Barriadas para pedidos superiores a 30€. Mercado Municipal, puesto 13. Horario: De lunes a sábado de 8:00h a 14:30h. Teléfono: 653 970 340. Correo electrónico: pescaderiamoralesalh@gmail.com PESCADERÍA FERNANDO INFO: Local abierto y servicio a domicilio a partir de 25/30€ (dependiendo la zona de reparto). Atienden al teléfono y whatsapp. Preparación de pedidos de mariscos, pescados frescos y limpios. Dirección: Mercado Municipal, puesto 15. Teléfono/Whatsapp: 640 286 583. CARNICERÍA INÉS Y JUAN ANTONIO INFO: Preparan pedidos para recoger. Servicio a domicilio. Mercado Municipal, puesto 16. Horario: De lunes a sábado de 8:00h a 13:30h. Teléfono: 677 208 303 ULTRAMARINOS Y FRUTERIA FÁTIMA INFO: Preparan pedidos para recoger. Servicio a domicilio a partir del cierre. Mercado Municipal, puesto 20,21 Y 22. Horario: De lunes a sábado de 9:00h a 14:00h. Teléfono: 676 997 175. BAZAR DE LAS VITAMINAS (FRUTAS Y VERDURAS) - Dirección: Mercado Municipal - Teléfono de contacto: 606 134 528 - Correo electrónico: jorgegarciaperea1973@gmail.com CARNICERÍA DOLORES ÁLVAREZ Mercado Municipal, puesto 26 ALIMENTACIÓN HERMINIA PÉREZ Mercado Municipal, puesto 2. CHARCUTERÍA ANALÍ Mercado Municipal, puesto 3.

MASCOTAS (URGENCIA VETERINARIAS O ALIMENTACIÓN) Hospital Veterinario Animal Salud - Dirección: Calle, Av. Isaac Peral, 25. - Teléfono: 666 15 66 41. - Email: info@animalsalud.com - Web: www.animalsalud.com Centro Veterinario "4 Patas" - Dirección: Calle Galeón, Local 2. - Teléfono: 952 41 50 90. CENTRO VETERINARIO GUADALHORCE - Dirección: Av. Reyes Católicos, 109. - Teléfono: 952 41 24 17. - Web: www.centroveterinariogudalhorce.com Clínica Veterinaria Alhaurín de la Torre - Dirección: Calle Almendros, 16. - Teléfono: 952 41 49 97. - Web: clinicaveterinariaalhaurindelatorre.com Manpasur Mascotas - INFO: productos y alimentación para mascotas. - Dirección: Avda. Isaac Peral, 15 - Horario: 09:00h a 14:00h y de 16:30 a 19:00h. - Teléfono: 952415202 - Email: tienda@manpasur.com - Web: www.manpasur.com Aljarcam TuMascota - INFO: productos y alimentación para mascotas y animales de campo. - Dirección: Avenida de la Hispanidad. - Teléfono: 952410126

MENSAJERÍA y TRANSPORTES WORTENN EUROGOUP trafico@wortenn.com 663 32 79 39 https://wortenn.com/ MRW damaso.prats@grupomrw.com 639 64 80 67 http://www.mrw.es/ Andalucia Transporta josemanuelpulido.jmp@gmail.com 666 67 98 21 https://www.xn--logsticapulido-2lb.com/ TIPSA (Alhaurín de la Torre) alhaurin@tip-sa.com 615 57 86 72 https://www.tip-sa.com/agencias-de-tra…/…/m%c3%81laga/029011 Frio Miranda S.L. - INFO: Transporte Nacional e Internacional de Mercancías por Carretera a Temperatura Controlada. - Teléfono: 952 62 59 28 / 667 928 285 / 618 869 142 / 608 064 005. - Web: http://www.friomiranda.es/

ORTOPEDIA ELU Asistencia - INFO: Se realizan entrega de productos a domicilio. - Dirección: C/San Juan de la Cruz, 2 ( Al lado del centro de Salud de Alhaurín de la Torre). - Horario: 09:00-14:00 - 17:00-20:00 de Lunes a Viernes . (Horario habitual) - Teléfono: 952 101 568 // 628 673 472 - Email: info@eluasistencia.es - Facebook: https://www.facebook.com/ELUasistencia - Instagram : @ortopedia.elu

CLÍNICAS DENTALES Clinica dental Alhaudent - INFO: Solo atienden urgencias con cita previa. - Dirección: Avda Juan Carlos I, 28. - Teléfono: 952 962 864 o al 671 17 12 51. - Facebook: https://www.facebook.com/clinicaalhaudent/ Clinica NewDental - INFO: Atención de urgencias con cita previa. Solo se atienden a pacientes sin acompañantes, se ruega no tocar el timbre por razones higiénicas. - Dirección: Calle San Juan, junto a Mercadona. - Horario: Solo urgencias de lunes a viernes de 09:00h a 14:00h. - Teléfono: 952414922. - Whatsapp: 727 743 593. - Web: https://www.newdental.es/ Clínica Dental Muñoz - INFO: Atención de urgencias con cita previa. - Dirección: Avenida del Mediterráneo, 30 Bajo. - Teléfono/Whatsapp: 600 568 698. - Web: https://clinicadentalmunoz.es/

ÓPTICAS Óptica Estilo - INFO: Servicios de Urgencias; atendemos tanto llamadas como Whatsapps. Consultas sobre gafas graduadas, gafa de sol, pilas de audífonos, roturas de gafas, reposiciones, adaptaciones de montua, venta de lentes de contacto y líquidos para su mantenimiento. - Dirección: C/ Vicente Aleixandre, 1 // C.C Capellanía, C/ Pau Casals, 5 - Teléfono: 689059709 / 699185442 - Email: mgmoptica@hotmail.com Federópticos Alhaurín - INFO: Servicios de Urgencias; atendemos tanto llamadas como Whatsapps. Reposiciones, arreglo de roturas, adaptaciones de montura, lentes de contacto y líquidos para su mantenimiento. - Dirección: C/ Almendros, 16 - Teléfono: 647922162 - Email: federopticosalhaurin@gmail.com ? Óptica GALÁN - INFO: Servicios de Urgencias; atendemos tanto llamadas como WhatsApps. Reposiciones, arreglo de roturas, adaptaciones de montura, lentes de contacto y líquidos para su mantenimiento. - Dirección: C/ San Juan, 2 - Teléfono: 662340151 - Email: optigalan@gmail.com

Centro Óptico Iris - Dirección: C/ Málaga, 6 - Teléfono: 952413486

FARMACIAS Farmacia Retamar - Dirección: Avenida del Mar, locales 5 y 6. - Teléfono: 653 75 21 53 – 952 41 23 62. - Web: http://farmaciaretamar.com/ PRÓXIMA farmacias - Dirección: Avda. Mediterraneo, 40. - Teléfono: 952 17 57 74. - Web: https://proximafarmacias.es/ ? Farmacia Bautista - Dirección: Av. Isaac Peral, 13. - Teléfono: 952 96 02 38 - Web: https://www.farmaciabautistaalhaurindelatorrefmas.com/ Farmacia El Alamillo - Alhaurín de la Torre - Dirección: Urb El Alamillo Local 1-2 - Teléfono: 952 41 70 19 - Web: https://www.farmaciaelalamillofmas.com/ FARMACIA GUSTAVO CARO-ACCINO MENÉNDEZ - Dirección: Av. Reyes Católicos, 89 - Teléfono: 952 41 04 05 FARMACIA MARCIANA GÓMEZ RODRÍGUEZ - Dirección: Av. Portales del Peñón, 1 - Teléfono: 951 94 47 66 FARMACIA TRISA, C.B. - Dirección: Calle Hierbabuena - Teléfono: 952 41 53 24 FARMACIA MARÍA JOSÉ OLIVA PONCE - SENSAFARMA - Dirección: Cigüeña, S/n (Bda. El Romeral) - Teléfono: 952 416 824 FARMACIA LA TORRE - Dirección: Calle San Sebastián, 42. - Teléfono: 952 41 05 75 - Web: http://www.farmaciadelatorre.com/ Farmacia Málaga 15 - Dirección: Calle Málaga, 15. - Teléfono: 952 41 00 28 - Web: https://farmaciamalaga15.com/ Farmacia Capellanía - Dirección: Calle Andrés Segovia, 9. - Teléfono: 952 41 58 29 - Web: https://www.farmaciacapellaniafmas.com/

URGENCIAS MÉDICAS Y CLÍNICAS

Si tienes alguna urgencia médica puedes consultar en los teléfonos habilitados por Salud Responde: 955545060 o a través de la APP ‘Salud Responde’. Si quieres realizar una consulta referente al COVID-19,

puedes llamar al teléfono gratuito 900400061. Evita visitar cualquier Centro de Salud o centro hospitalario salvo que sea URGENTEMENTE NECESARIO, recuerda, que los Centros de Salud pueden ser un foco de infección.

Para otras consultas, también disponemos de las siguientes CLÍNICAS en Alhaurín de la Torre:

Policlínica Lacibis Martínez - Dirección: c/ Leandro Fernández de Moratín, local 1. - Horario: horario de la clínica de 09.00-14.00 ( tardes y sábados cerrados). Enfermería y Medicina General de 09.00-14.00. Analíticas de 09.00-10.00 todos los días. Especialidades previa cita. - Teléfono: 951 51 18 18 - Web: <span class="MsoHyperlink">www.policlinicalacibismartinez.es</span>

*Este listado puede no contemplar todos los establecimientos en activo en Alhaurín de la Torre. Si eres un establecimiento de este sector, no estas en este listado y quieres aparecer en él, escríbenos a comercio@alhaurindelatorre.es solicitando que publiquemos tu negocio. Igualmente si estás en el listado, pero la información es errónea o está incompleta, o si quieres que suprimamos tu negocio ponte en contacto con nosotros.

**Debido al Estado de Alarma y sus posibles actualizaciones, podremos ir variando, añadiendo o eliminando todo el contenido, pudiendo éste, quedar obsoleto en función de dichas modificaciones que puedan darse tras la publicación de esta información.

***Para cualquier duda respecto a las condiciones de los establecimientos aquí no descritas, os recomendamos ponerse en contacto con ellos a través de sus medios online o telefónicos. En la publicación contemplamos la información de la que disponemos o que hemos podido localizar vía internet.

