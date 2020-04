El Copo. Tiempo para todo

De no tener tiempo para casi nada hemos pasado a tenerlo para todo.

Ya no valen excusas: podemos perdonar de verdad a los que nos hicieron daño alguna vez o pedirlo a los que nosotros les hicimos algún mal.

Menos caminar es posible leer, ver pelis, fútbol repetido, escribir, comer aquellos que podamos y ayudar a los que pasan hambre, recapacitar, volver la vista atrás, hacer planes de futuro para cuando la pandemia pase o para mañana, escuchar a Sabina o Víctor Jara, entre otros, soñar despierto y dormido, hablar por teléfono, usar la mensajería, amar, aplaudir, reír, llorar, etc.

También observar: anoche, por ejemplo, me “zampé” la Sexta Noche y observé que la publicidad había decaído un ochenta por ciento o más; comprobé que los spots nada más que fueron los dedicados al consumo de cervezas y a la entrada en los juegos de azar. Tomen nota del dato.

Emergió desde su domicilio Cristina Almeida, la señora que pronosticó que “el machismo produce más víctimas que la pandemia”, que burrada Dios, que burrada.

Es seguro que mañana saldrán a trabajar los “currantes” no esenciales, ay Dios. Pues bien, que ese Dios -si es que existe- no permita que ninguno de ellos, aunque no sean esenciales, pierda la vida por el Colvit-19 pues esa posible desgracia habrá que apuntarla en el listado fúnebre de este gobierno.

Mejor pasar hambre que morir por ir al trabajo, digo yo, o sea: nadie.