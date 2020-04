El Copo. Soñar es mejor

Exceptuando algunas vagas y discutibles citas de historiadores (Flavio Josefo, Plinio el Joven, Suetonio, Mara Bar) sobre "Jesús, Cristo y cristianos", nada sustenta con certeza la existencia del nacido en Belén, y al que en la actualidad es considerado, por millones de personas, Hijo de Dios y Dios mismo. Por ello, a los cuatro Evangelios canónicos escritos por las primeras comunidades cristianas, y atribuidos a Juan, Marcos, Mateo y Lucas, me gusta más llamarles libros que narran “los dichos y hechos de Jesús de Nazaret”

Pues bien, en ellos se da fe de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén montado encima de un asno, confirmando así las profecías de Isaías y Zacarías escritas en el Antiguo Testamento.

Todo es cuestión de fe, o sea, aceptación de un hecho que no se somete a la lógica y a la razón. Se acepta o no, y no existen posturas intermedias. Queda muy bien eso que se lleva hoy, y que afirma que “la fe es andar en la duda”, pero no es así.

Si aceptamos que todo es cierto, dicha entrada, aclamada con ramos de olivos y gritos de ¡hosanna! por los habitantes de la ciudad santa, tras haber corrido la noticia del milagro de la resurrección de Lázaro, dará paso a los sucesos de la Pasión y Muerte del Gran Judío, y a su posterior Resurrección, pues sin ella, como dijera Saulo el de Tarso “nuestra fe sería vana”

En otras circunstancias, ajenas al "bicho", esta semana que se inicia daría lugar a las secuencias “del dolor del nazareno y de la madre” inundando las calles de numerosos pueblos y ciudades de nuestro territorio, dando paso a un recorrido multicolor donde parte del pueblo aplaudiría o mostraría un respetuoso silencio con las imágenes que muestran la Pasión del Cristo.

De ellas, la conocida por “La Pollinica”, al menos en Málaga, es la que inicia ese hilo de fe que une a parte del Pueblo con el Misterio; por ello, lo mejor es no cortar el mencionado hilo, pues en caso de hacerlo muchos quedarán sepultados en el asfalto de la realidad, cruenta realidad.

Soñar es mejor.