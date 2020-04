Joaquín Villanova: quiero decirle a todos los vecinos de Alhaurín de la Torre que de esto vamos a salir sí o sí

(Javier de Molina) El Faro de Málaga.:-Su amplia experiencia al frente del municipio de Alhaurín de la Torre le ha hecho vivir numerosas y diferentes situaciones, pero seguramente ninguna como esta, la pandemia y confinamiento por el coronavirus COVID-19.

Joaquín Villanova Rueda.:-Nunca. Es una situación nueva para todos, para ciudadanos, empresarios, trabajadores y también para los responsables de las instituciones. Particularmente me he enfrentado como alcalde a muchas crisis y a muchas dificultades, pero nada como esto. Está siendo muy duro, pero también me está emocionando mucho el comportamiento ejemplar de los vecinos de Alhaurín de la Torre.

EFM.:-Lo primero, ¿de salud bien?

JVR.:-Sí, afortunadamente. Estoy bien de salud y me siento con fuerza para afrontar todo lo que llega, que va a ser difícil pero estoy seguro de que vamos a salir adelante.

EFM.:-¿A nivel personal le ha afectado la celebración de su boda con solo los más allegados y a la suspensión de la celebración con sus invitados?

JVR.:-Mi boda estaba prevista para el 14 de marzo, el día de la declaración del estado de alarma, y la tarde antes tuve que llamar al restaurante para la suspensión del banquete para 330 personas. El palo y el problema económico que crea es enorme, pero no me quedaba más remedio por responsabilidad. No iba a celebrarlo el sábado y que como consecuencia del banquete pudiese producirse algún contagio. Ese viernes en el pleno tuve que informar sobre lo que estaba haciendo para evitar contagios y lo primero que hice fue llamar a casi 70 invitados mayores de 60 años para pedirle que no fueran al banquete. Y, finalmente, decidí con mi pareja suspenderlo. Era lo más responsable.

EFM.:-¿Es la consecuencia lógica de predicar con el ejemplo?

JVR.:-No lo sé, deben ser otros los que juzguen. Un alcalde también tiene derecho a casarse, a ser feliz y a celebrar un día tan especial, pero tiene una responsabilidad pública mayor. Desde el primer día he estado trabajando en el Ayuntamiento, con reuniones diarias de coordinación y seguimiento, y por las tardes he seguido trabajando desde casa. Allí hago el confinamiento personal encerrado con el ordenador o atendiendo llamadas. El poco tiempo libre del que dispongo intento distraerme viendo películas o hablando con amigos y familiares, porque ver las noticias se me hace cada vez más duro.

EFM.:-¿Los concejales de gobierno y oposición están bien o hay algún contagiado?

JVR.:-Están todos bien, afortunadamente. Ha habido rumores malintencionados pero todo han sido falsedades. De momento de salud el equipo de gobierno está perfectamente, pero tendremos que seguir tomando todas las precauciones que podamos, porque esto nos puede afectar a cualquiera.

EFM.:-¿Está ante el reto más importante al que se ha enfrentado como alcalde?

JVR.:-Seguramente sea así. Está siendo un desafío, primero en todo lo que tiene que ver con el confinamiento, la campaña de limpieza y desinfección que estamos haciendo, la campaña social, con los Servicios Sociales y Protección Civil, el gran trabajo de la Policía Local, etcétera. Qué duda cabe que la salud y la prevención del contagio es lo primero. Pero también estamos preocupados por las consecuencias económicas y para el empleo que ya se están empezando a ver. Y ya estamos trabajando para compensarlo en la medida de nuestras posibilidades y competencias.

EFM.:-En lo social, la policía municipal de Alhaurín de la Torre ha multado a más de 100 personas por no cumplir el confinamiento. ¿Es el alhaurino un insolidario o no se entendió la gravedad e importancia de quedarse en casa?

JVR.:-Por ahora llevamos más de 140 denuncias. Los alhaurinos son muy conscientes de la gravedad de lo que estamos viviendo. Como he dicho antes, estoy encantado con la respuesta del pueblo. La inmensa mayoría están cumpliendo cómo se les exige. Es verdad que se han puesto denuncias, pero la actitud de unos pocos no puede empañar el comportamiento ejemplar del pueblo. Nosotros nunca hemos sido un Ayuntamiento restrictivo en cuanto a sanciones, multas, etcétera, siempre hemos sido más de avisar antes que de multar. Pero esta situación es diferente, no nos va a temblar la mano para denunciar todos aquellos comportamientos incívicos e insolidarios que detectemos. Es verdad que también al principio hubo mucha confusión con respecto a los negocios que podían o no abrir. También había personas mayores que se despistaban, que no estaban bien enteradas del tema, etcétera. Pero esos días ya han pasado. La mayoría está cumpliendo y, quienes no lo hagan, tendrán que afrontarlo.

EFM.:-¿Quizás el mensaje se ha dado de forma vaga, imprecisa, con demasiados bandazos?

JVR.:-Es cierto que no es el momento de que los políticos empecemos a reprocharnos cosas y a tirarnos los trastos a la cabeza. Tenemos que estar todos unidos para afrontar esta pandemia y ya tendremos tiempo para exigir responsabilidades. Pero no por eso tenemos que callarnos ante los graves errores que se han producido en la gestión de esta crisis. El Gobierno ha cometido errores y la gente lo sabe. Todas las administraciones tenemos que asumir nuestra responsabilidad conforme a nuestras competencias, y el Gobierno de Pedro Sánchez ya era el máximo responsable antes del Estado de Alarma y lo es más desde que centralizó todavía más sus competencias.

EFM.:-Creo en el municipio hay 5 residencias de mayores y un centro de personas con necesidades especiales. ¿Se les está realizando un seguimiento? ¿Están bien?

JVR.:-Ha sido una de nuestras principales preocupaciones desde que comenzó todo esto. En total tenemos siete residencias y centros de atención a mayores. Nos hemos preocupado de llevarlos todo el material imprescindible para hacer su trabajo con garantías sanitarias. Tenemos un equipo que prácticamente a diario limpia y desinfecta todos los exteriores de las residencias y su entorno, puertas, entradas, zonas comunes, etcétera. El personal de las residencias y los propios usuarios nos lo han agradecido mucho. También estoy muy pendiente para hacerles llegar todas las mascarillas y material que podamos conseguir, muchas de ellas hechas a mano por muchos vecinos o donadas por empresas y particulares. Tienen que saber que todo el pueblo de Alhaurín de la Torre les está enormemente agradecido.

EFM.:-¿Se sigue con el plan de limpieza y desinfección?

JVR.:-Vamos a seguir el tiempo que haga falta. Fue una de las primeras medidas que tomamos en el seno del comité de seguimiento que creamos en el Ayuntamiento cuando comenzó todo esto, antes incluso de que el Gobierno decretara la Alarma. Estamos recorriendo a diario las barriadas, urbanizaciones y centro urbano pulverizando para desinfectar con agua, lejía y productos especialmente recomendados por sanidad. Estamos actuando en todos los contenedores, marquesinas de autobuses, mobiliario urbano, residencias, centro de salud, edificios públicos y la entrada y entorno de supermercados, tiendas de alimentación y comercios de primera necesidad que pueden abrir. En definitiva, estamos en los sitios por donde más gente puede pasar, teniendo en cuenta las restricciones que se han puesto a la libre circulación de personas. Tenemos a 70 personas dedicadas a la desinfección de todos los rincones. Pero es que además hemos instalado máquinas generadoras de ozono en la práctica totalidad de los edificios públicos. En esto hemos invertido 80.000 euros. Es la mejor limpieza y desinfección que podemos hacer y vamos a amortizar pronto la inversión por lo que nos vamos a ahorrar en productos químicos.

EFM.:-¿Se dispone del material sanitario necesario?

JVR.:-Estamos haciendo lo que podemos. Hemos comprado 3.000 mascarillas y geles hidroalcohólicos para todas las dependencias municipales. Está claro que ahora mismo hay desabastecimiento de mascarillas y material sanitario en España y en todo el mundo. Nosotros en su momento encargamos la compra de lotes para destinarlos a nuestro personal más expuesto, y también para el personal de ayuda a domicilio. Pero también hemos recibido muchísimas mascarillas donadas por particulares, empresas, negocios, vecinos que los están haciendo en sus propias casas. Ha sido muy emocionante cómo ha respondido el pueblo. Hemos dotado de mascarillas y otro material a las residencias. Y tenemos que agradecerle esta labor a los empresarios que han colaborado. La empresa de Mora Salazar aporta unas caretas protectoras para la Policía, Protección Civil y monitores de las residencias de mayores. Y Raquel Serrano, que inventó un material que se hace con 3D y ha sido muy premiada, también ha hecho mascarillas con sus impresoras. Han sido muchas más las empresas, que han colaborado, no puedo nombrarlas a todas, pero ellas saben cuáles son.

EFM.:-El ayuntamiento ha facilitado a sus funcionarios el teletrabajo a prácticamente la totalidad de los empleados. ¿Se consigue el objetivo del buen rendimiento y sin contagios? ¿Cuántos están de baja por el COVID-19?

JVR.:-Hemos habilitado en tiempo récord un sistema de teletrabajo que afecta prácticamente a todos los departamentos. Hemos adquirido cincuenta nuevos equipos y se ha creado una red de conexiones seguras y cifradas para que los trabajadores puedan operar desde casa con seguridad y rapidez. Se ha hecho un gran trabajo desde el área de informática y nuevas tecnologías que hay que reconocer, y también han colaborado todos los departamentos para que esto funcione. Desde el principio vimos claro que había que potenciar la atención telefónica y 'on line'. El Ayuntamiento y la práctica totalidad de los edificios municipales están cerrados al público en general. Mantenemos los servicios esenciales, sobre todo Policía Local, Protección Civil y los servicios sociales, así como los servicios de limpieza y desinfección, gestión de residuos, Punto Limpio, etc.

EFM.:-El municipio tiene todas sus banderas a media asta ¿Cuantos contagiados y fallecidos hay en el municipio por esta enfermedad?

JVR.:-La verdad es que no disponemos de ese dato. Sabemos que se han dado casos contados porque nos ha llegado de forma extraoficial, por familiares, amigos, etcétera. Creemos que no son muchos, pero las autoridades sanitarias no están informando de los números por municipios. En cualquier caso, el Cementerio es otro de los servicios esenciales que se mantiene y donde están actuando también los equipos de desinfección y limpieza.

EFM.:-Empresas, particulares y asociaciones como el ABC, están mostrando su cara más solidaria. ¿Es Alhaurín de la Torre un municipio solidario?

JVR.:-Por supuesto. Esto no es algo nuevo, lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Somos un municipio que se vuelca en todas las causas sociales y solidarias, en Navidad, en Semana Santa y todo el año. Tenemos muchas asociaciones que han estado siempre al pie del cañón para atender a las familias que peor lo están pasando y ahora lo están demostrando más que nunca. Tenemos a ABC, pero también Cáritas, voluntarios y catequistas de la parroquia, AMAT, la AAVV de Viñagrande y varias más que no han parado. Gracias a estas asociaciones, a Protección Civil, a los servicios sociales y a muchos negocios y vecinos que están colaborando a título particular estamos llevando comida y productos de primera necesidad a muchos hogares.

EFM.:-¿Cuándo esto acabe faltaran medallas para reconocer el trabajo de los miembros de Policía Local, Protección Civil y Servicios Operativos?

JVR.:-Está claro que algo tendremos que hacer, porque están haciendo un trabajo magnífico, solidario, las 24 horas... No están parando y eso es algo que tenemos que agradecer todos los alhaurinos. Como he dicho, la respuesta del pueblo está siendo extraordinaria por parte de todos: los trabajadores municipales, vecinos, empresas, asociaciones. Todos remando en la misma dirección. Cada vez que dicen 800 y pico muertos en los informativos, me entra una tristeza tremenda. Lo peor de todos es no poderse despedir de un ser querido. Eso no se lo deseo a nadie. Pero en esta crisis también estamos viendo cosas muy buenas, como esta respuesta solidaria impresionante.

EFM.:-En lo económico, ¿Qué tal funciona la iniciativa, denominada ‘Yo compro on line en Alhaurín de la Torre’? ¿Cuántos negocios se han adherido?

JVR.:-Es otra de las líneas de acción que nos marcamos con la Concejalía de Comercio nada más comenzar esto. Prácticamente no ha habido negocio que no se haya sumado. Quiero reconocer el gran trabajo que se ha hecho, porque no solamente hemos esperado a que nos llamaran, sino que ha habido una búsqueda por parte del área para crear una gran base de datos de empresas y comercios en todos los sectores. Alimentación, servicios, hostelería, formación, informática.... Estamos publicando todos los días toda la relación de negocios de Alhaurín de la Torre que venden 'on line' o a domicilio. Los ciudadanos tienen que ser conscientes de que una crisis así es un palo durísimo para muchos pequeños empresarios y autónomos que viven del consumo. Por eso, pido a los vecinos que consulten las publicaciones en las redes sociales del Área de Comercio y del Ayuntamiento. Ahí están todos los teléfonos, correos electrónicos, páginas web de los negocios de Alhaurín de la Torre. Tenemos que apoyarles todo lo que podamos. La iniciativa de compras 'on line' ha sido copiada por otros ayuntamientos de la provincia y de fuera, así que estamos contentos.

EFM.:-¿No cree que en las ventas por internet los negocios alhaurinos hayan ido siempre atrasados?

JVR.:-Hay que tener en cuenta que el comercio electrónico no es fácilmente adaptable a todos los sectores. No creo que en Alhaurín de la Torre vayamos por detrás de lo que pasa en España o en el mundo en general. Aquí tenemos muchas empresas que se subieron al carro del 'on line'. En el Vivero de Empresas hay muchos y muy buenos ejemplos. También desde el Ayuntamiento no hemos dejado escapar la oportunidad de organizar y apoyar talleres, cursos y programas de formación sobre el comercio electrónico, en el propio Vivero de Empresas, en el Edificio de Promoción, algunos en colaboración con Fedelhorce. Pero en los pueblos y ciudades mucha gente estaba acostumbrada a salir a realizar la compra, sobre todo de los frescos, el pan, la comida, etc. Ahora esto también puede que vaya a cambiar.

EFM.:-¿Tiene en mente alguna otra medida para ayudar a los comercios y empresas?

JVR.:-Tenemos que seguir trabajando en este sentido. Esto ha sido un jarro de agua fría para el comercio. Habíamos planificado una campaña para ayudar a los negocios de la bajada del parque que se estaban viendo perjudicados por las obras del arroyo Blanquillo y, de repente, ha venido esto. Hemos tenido que improvisar una campaña para todo el comercio del pueblo. Vamos a seguir estudiando más medidas y cómo ayudarles.

EFM.:-Ya anunció el aplazamiento de impuestos y tasas hasta el 14 de junio. Ahora que el confinamiento se ha prolongado, ¿ampliará el plazo?

JVR.:-Si es necesario lo haremos, pero no podemos adelantar acontecimientos. Es difícil, pero ahora mismo la verdad es que hay muchas cosas que no sabemos. Todo va a depender de cómo evolucione esta pandemia. Volver a la normalidad no va a ser fácil, y seguramente lo hagamos de forma escalonada.

EFM.:-¿Económicamente el ayuntamiento sigue fuerte?

JVR.:-Por fortuna así es. Siempre hemos sido un ejemplo de Ayuntamiento saneado. Los vecinos ya saben mi modelo: nunca gastar más de lo que se ingresa. Eso nos ha permitido invertir en la medida de nuestras posibilidades, y dejando siempre un remanente para tiempos difíciles como el que viene ahora. Nunca hemos sido un pueblo de endeudarnos, de deber dinero a los proveedores, a Hacienda o a la Seguridad Social. Ahora eso lo vamos a agradecer.

EFM.:-El Ayuntamiento de Lepe (Huelva) dirigidos por el PP, se ha bajado el sueldo para comprar material sanitario y la Junta de Andalucía (Ciudadanos y PP) han dejado su servicio de escolta. ¿Ha tomado usted y su equipo alguna medida similar?

JVR.:-Todos los gastos que no sean necesarios e imprescindibles los vamos a estudiar. No voy a anunciar ahora ninguna medida que pueda sonar populista, pero sí vamos a analizar al detalle los costes y gastos que tenemos y dónde es mejor destinarlos. Nunca hemos sido un ayuntamiento que despilfarre ni en sueldos, ni en dietas, ni protocolo, ni gastos superfluos. Hay municipios que han hecho auténticas barbaridades, con altos cargos que cobraban más que un ministro. Eso aquí ni ha pasado ni pasará. No sabemos cómo va a evolucionar la economía ni cuándo empezaremos a recuperarnos, y seguramente todos tendremos que apretarnos el cinturón.

EFM.:-¿Tiene pensada para el municipio alguna medida económica más?

JVR.:-No paro de darle vueltas. De momento, hemos empezado ya a trabajar en un Plan de Inversiones Generadoras de Empleo Estable. Será algo similar al que pusimos en marcha con la crisis económica de 2008, pero quiero que sea todavía más ambicioso. Vamos a preparar una batería de proyectos, de actuaciones y de obras que nos van a permitir reurbanizar barriadas y urbanizaciones, además del polígono industrial. Estamos empezando a redactar los proyectos. Los vecinos tienen que saber que el Ayuntamiento va a hacer lo posible por compensar el desempleo que se avecina. Pero como he dicho siempre, la recuperación solo puede venir de la mano de la iniciativa privada en todos los sectores. Tenemos que cuidar a las empresas y trabajar codo con codo con ellas para crear empleo y generar actividad económica. Esa es la clave de la recuperación en todas las crisis. No podemos basarlo todo en ayudas y subvenciones del Estado y del sector público.

EFM.:-Para terminar y dándole las gracias por la entrevista. A modo de despedida, diríjase brevemente a los vecinos para insúflales ánimos y esperanza.

JVR.:-Me gustaría decirle a todos los vecinos de Alhaurín de la Torre que de esto vamos a salir sí o sí. Que no tengan ninguna duda. Sé que está siendo difícil, pero no hay otra forma de superarlo que juntos y unidos. Tenemos que seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Tenemos que seguir haciendo el confinamiento. Ya llegará el tiempo de salir a la calle y de abrazarnos todos juntos. Todo se va solucionar, no sabemos cuándo, pero así será. Y sí les puedo prometer una cosa: aquí van a tener un alcalde y unos concejales que lo van a dar todo por sus vecinos. Seguiremos trabajando, desde el Ayuntamiento, desde casa o desde la calle cuando sea necesario y sea posible. El Ayuntamiento no se va a parar nunca y yo y mi equipo estaremos al pie del cañón.