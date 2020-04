El Copo. Las “Chen”

Y mira que he estado en ferias de ciudades y pueblos durante mi larga estancia por este barrio que es la vida, pues bien, en todas y cada una de ellas, con Franco y contra él, fuese un servidor niño, joven, adulto, casado, soltero, padre, suegro o abuelo en todas se topaba uno con el teatrillo de Manolita Chen, mujer eterna y animadora del sexo paleto.

Ahora ha aparecido Leticia Chen, presidenta de la Cámara para cooperación Hispano-China, a la que he visto en un “divertido” programa que ha tratado sobre las posibles farándulas de la nación China respecto al colvit-19. Pues bien, esta segunda Chen ha realizado una encendida defensa sobre los herederos de Mao en todo lo concerniente a las fabulaciones comerciales de las que se habla últimamente.

Lo he pasado fenomenal, he reído lo que no está escrito y también, entre unos y otros, han conseguido que olvidase durante una hora este largo confinamiento al que estamos sometidos y que cada día pesa un poquito más; sé que no existe más remedio, pero ¡uf! se está haciendo insoportable.

Uno lee algo, intenta escribir un soneto, enciende un cigarrillo, lo apaga, estira las piernas y los brazos, acaricio a Coco, las observo, salgo a la terraza, llueve, escampa, rompo fotos y papeles, veo una peli, me lavo las manos, intento informarme, hago de pitonisa, veo un futuro muy difícil para todos (yo no cuento) y noto que estoy cayendo en el pozo de la depresión anticipada.

Demasiados muertos, más parados… ¡uf!, las mascarillas, los respiradores y los tests, … ahora mismo salta en el ordenador la noticia del aterrizaje del primer avión de Ayuso con 1,4 millones de mascarillas, 2 millones de guantes y 72.000 EPIS, etc., para aliviar la catástrofe madrileña.

Me olvido de las Chen y aterrizo en la pista de la cruda realidad.

Arriba el ánimo Pepe, me digo una y otra vez.