El Copo. Ni don Tancredo

Son tantos y variopintos los hechos que estamos viviendo/muriendo con el estallido del colvit-19 que uno no sabe bien a qué noticia acudir para opinar sobre la misma.

Pensaba ayer que tal vez la leve insurrección de un buen número de periodistas de primer y segundo nivel, denunciando la política de transparencia informativa del gobierno, podría saciar las apetencias de este Copo que lanzo al mar del océano de internet; pero no, ya no vale porque otras la superan, la dejamos de momento aparcada.

Esta mañana me dije que más incendiaria que la anterior podía ser tratar con humor la morterada de millones de euros, quince, con la que el gobierno de ustedes -a mí no me representa- ha gratificado a los imperios mediáticos de Atresmedia y Mediaset para usar/abusar su verborrea sobre el temido “bicho”; pero después me dije: ¿dónde vas Pepe con tu insignificancia mediática?

Y he aquí que al filo del mediodía me llegan dos bombazos en esta lucha que mantenemos contra el maldito “sobaco del murciélago”.

El primero ha sido el consejo que la Generalitat de Torra ha dado al cuerpo médico de Cataluña en el sentido de no pringarse demasiado las manos con octogenarios pringados por el virus, y persuadirlos de que los tales ocupen las UCIs.

El segundo bombazo ha sido la orden de desmantelar el hospital que la UME estaba creando en la ciudad de Sabadell porque, cómo lo diría, pues eso, que tenía demasiado tufo a militar.

Ni don Tancredo, señor Sánchez, permanecía tan impasible como usted ante “ocurrencias” tan lamentables.