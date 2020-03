Desinfección profesional de superficies para un resultado óptimo

Una solución para cada espacio

Como es de imaginar, cada ambiente y superficie requiere de unas técnicas de limpieza y desinfeccion que sean propias, y que obviamente, no pueden ser utilizadas para unas circunstancias distintas, simplemente porque no son adecuadas.

En este sentido, cabe destacar que la desinfección de las zonas exteriores va enfocada, sobre todo, al pavimento y al mobiliario urbano, utilizándose además unos productos y herramientas muy determinados. Mientras que la limpieza en interiores requiere de mucha más pericia por parte de quien la ejerce, de unos materiales distintos a los del exterior y de un mayor cuidado para no dañar los muebles o enseres que se encuentren en la zona a limpiar.

Del mismo modo, la desinfección de espacios al aire libre requiere, aparte de lo que ya hemos indicado, de ciertos equipos de protección para que el trabajador que la lleve a cabo no se vea perjudicado por los productos que utilice.

Por su parte, la limpieza de interiores necesita de cierta planificación para hacer más énfasis en aquellos espacios por los que pasan más personas, poner más atención en los lugares que son más susceptibles de albergar virus y bacterias o, por poner sólo algunos ejemplos, aumentar la intensidad de la desinfección donde se sabe que puede haber personas durante más tiempo, como puede ser el caso de las oficinas.

Consecuentemente, dado que cada espacio tiene sus propias particularidades a la hora de desinfectarse, lo más apropiado para llevar a cabo una limpieza adecuada en el momento que corresponda, será encargar la misma a profesionales formados y con la experiencia necesaria para asegurarnos de que nuestro espacio se mantenga en unas condiciones óptimas para ser utilizado.

El plan de limpieza y desinfección

Para ilustrar lo que acabamos de comentar, es importante señalar que lo más común es que una buena empresa de limpieza comience su labor elaborando un minucioso plan de limpieza y desinfección, en el que se contemplen las particularidades del espacio y las superficies que vayan a ser tratadas, se establezca el protocolo de actuación más adecuado y, finalmente, se desarrolle la mencionada limpieza en base a las premisas que se hayan trazado anteriormente.

De este modo, el cliente tendrá a qué acogerse en el caso de que la empresa que haya contratado no cumpla con lo que se espera de ella y, lo más importante, podrá estar completamente seguro de que el trabajo que la misma desarrolle será el adecuado para su caso en particular, de forma que los resultados serán óptimos.

Resultados profesionales para situaciones concretas

En efecto, los resultados de una limpieza y desinfección profesionales no sólo deben estar enfocados para el caso concreto para el que hayan sido contratadas, sino que deben ser definidos con una sola palabra: perfección.

En este sentido, es conveniente tener en cuenta que la profesionalidad de sus trabajadores, sumada a la adecuación a las normas ISO de calidad y medio ambiente, y la mencionada adecuación de los productos utilizados al lugar o superficie a limpiar, son las principales garantías de esa perfección.

Pero no todas las empresas cumplen con los estándares que acaban de ser mencionados, por lo que es importante que antes de contratar sus servicios nos aseguremos de que, efectivamente, están al día con todos ellos.

Lo más normal es que la adecuación de la que te estamos hablando aparezca reflejada en sus páginas webs, pero si no es así, no dudes en preguntar a sus gestores. Y si realmente lo está, no lo dudes y contrata sus servicios, pues tendrás asegurado que obtendrás la mejor desinfección posible en ese lugar que tanto te preocupa.