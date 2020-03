El Copo. Un paréntesis: (Xavi Boada Vila)

Xavi asegura que es escritor de ficción. Lo ignoro, aunque afirma haber escrito tres libros que no pienso comprar. Además de lo que asegura ser, debe ser un chiflado de mucho cuidado al que no debería prestarle atención alguna, ni siquiera estas líneas deslavazadas porque lo que me pide el cuerpo es arremeter contra él frente a frente.

El tal Xavi, independentista radical catalán, ha ensuciado las redes con tres tuits encanallados contra los ancianos que puedan morir o ya han muerto a cuenta del “bicho de marras”. Y es bueno que el posible lector de “el copo” se entere, no porque sea lo que dice ser, sino por lo que es: una mala persona que goza sembrando de odio a la sociedad, y no por ser independentista -allá él con esa música- sino por escupir su veneno en el vejado rostro de una parte de la sociedad.

PRIMER TUIT: “Viejos y egoístas. Llenando hospitales por coronavirus, exigiendo atención de primera, ocupando camas que podrían salvar jóvenes sabiendo que ellos ya no aportarán nada a la sociedad”.

SEGUNDO TUIT: “Lo pagaremos muy caro eso de colapsar las UCIs con ancianos con coronavirus, a esas edades se les debe cuidar, pero si mueren será por la edad y que sean ellos mismos conscientes que deben dejar espacio libre a los jóvenes”.

TERCER TUIT: “¿Qué asco de sociedad? Esos ancianos que van aterrorizados a colapsar las urgencias porque tienen coronavirus, egoístas que saben que tienen pocos días de vida, que saben que pronto morirán pero que para ellos es más importante su vida que la de mil jóvenes”.

Para qué perder más tiempo con el tal Xavi, el solito ha demostrado lo que es: un cruel desalmado que juega a intentar ser famoso a costa de la parte más débil de la sociedad. No me da asco, solamente pena y no por él, sino por su madre que, sin duda sería o es muy santa, lo que no le inhabilita para ser un hijo de la gran… (ponga usted lo que sigue).