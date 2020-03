17 personas multadas por la Policía Local de Alhaurín de la Torre por incumplir las medidas de prevención del coronavirus

El alcalde, Joaquín Villanova, como máximo responsable del Comité Municipal de Seguimiento del Coronavirus, quiere también incidir en la importancia de tomar “muy en serio” las obligaciones de no salir a la calle si no es estrictamente necesario y se ajusta a la normativa adherida al Estado de Alarma. A pesar de que la gran mayoría de la población ya está concienciada, tanto a nivel individual como colectivo, aún hay algunas personas que salen a la calle por motivos que no están contemplados en el Estado de Alarma y sin tener en cuenta las consecuencias. Según los datos de la Policía Local, a día de hoy 17 son las personas multadas en el municipio por incumplir con las medidas de prevención decretadas por el Gobierno para paliar la emergencia sanitaria en la que actualmente está sumido el país entero. Las sanciones para estos viandantes y conductores son de 600 euros cada una, al incluir reincidencia o desacato y hasta algún enfrentamiento, por lo que uno de los casos irá por vía penal. Los agentes policiales han realizado también cerca de medio millar de apercibimientos previos, por lo que las 17 multas corresponden a casos reiterados.

También se están haciendo controles de tráfico constantes en distintos puntos del término municipal y a distintas horas, para controlar si los conductores cumplen con los supuestos permitidos para desplazarse en coche y si pueden justificar los traslados, al igual que a los peatones. Se está trabajando en la mayoría de los casos la actitud conciliadora y de información disuasoria, por lo que el apercibimiento resulta tan importante como la sanción.