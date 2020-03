Alhaurín de la Torre adopta nuevas medidas dentro del plan de choque contra el coronavirus

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha establecido nuevas medidas dentro del plan de contención contra el coronavirus, que se suman al bando anunciado la semana pasada. El alcalde, Joaquín Villanova, ha firmado un decreto que afecta por completo al funcionamiento de las áreas y departamentos municipales, con los objetivos de garantizar y reforzar los servicios esenciales y reducir en todo lo posible la presencia de la ciudadanía en las calles, conforme a lo establecido en el decreto de estado de alerta que aprobó el Gobierno este pasado fin de semana.

Para ello, se establecen unos servicios básicos en casi todas las áreas, salvo en las siguientes, para las que incluso se podrán imponer servicios extraordinarios: Policía Local, Protección Civil, Limpieza Viaria (que incluye también recogida de residuos, desinfección, baldeo de calles y plazas, etcétera), Mercado Municipal (debido al suministro de alimentos y productos de primera necesidad) y Cementerio-Tanatorio (si bien en este caso se restringen las visitas, salvo familiares directos y trabajadores funerarios, y siempre siguiendo todas las medidas higiénico-sanitarias).

El resto de la actividad municipal continuará con servicios mínimos y no se llevará a cabo atención presencial, salvo en casos justificados y de fuerza mayor, y siempre y cuando se contacte antes telefónicamente y 'on line'. De hecho, el Ayuntamiento y demás edificios municipales permanecerán cerrados al público en general, dadas las limitaciones a la libertad de circulación recogidas en el decreto de alerta vigente en toda España.

Cabe reseñar además que el decreto del Gobierno fija la suspensión de todos los plazos administrativos, por lo que no se espera ningún trámite urgente. Hay que recordar que la semana pasada ya se comunicó el cierre de todas las instalaciones culturales, deportivas, sociales y de ocio, incluyendo parques y jardines, Centro del Mayor y centros sociales.

No obstante, para comunicarse con las diferentes áreas y departamentos pueden hacer uso de los siguientes teléfonos y correos electrónicos:

Alcaldía

alcaldia@alhaurindelatorre.es

952 415541

Bienestar Social

sscc@alhaurindelatorre.es

Teléfono: 952 41 71 76

Violencia de Género: 952960376

Instituto de la Mujer 24 horas: 900200999

Área Económica

intervencion@alhaurindelatorre.es

tesoreria@alhaurindelatorre.es

gestion.tributaria@alhaurindelatorre.es

Teléfono: 952 41 71 50, ext. 4

Tesorería: 662635983

Urbanismo

urbanismo@alhaurindelatorre.es

obras@alhaurindelatorre.es

infraestructuras@alhaurindelatorre.es

Teléfono: 952 41 71 50, ext. 1

Medio Ambiente

medioambiente@alhaurindelatorre.es

Teléfono: 952417154

Servicio Municipal de Aguas (Aqualauro)

informacion@aqualauro.com

Teléfono: 952 41 14 44 (horario de 9:30 a 14:00 horas)

Teléfono de Urgencias: 650 600 658 (horario disponible las 24 horas)

OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor)

omic@alhaurindelatorre.es

Teléfono: 952 41 71 50 Ext 7300

Atención Ciudadana

Teléfonos: 952 41 71 50 - 952 41 71 51 - NUEVOS TELEFONOS 951 100 301- 951 100

083

Email:informacion@alhaurindelatorre.es

Twitter:@SAC_AlhTorre

Whatsapp: 637326401

Línea Verde para incidencias en la vía pública (Whatsapp), tlf. 637 326 401.

Servicios Operativos

Teléfono: 952417171

Email: ssoo@alhaurindelatorre.es

El Ayuntamiento ha buscado además facilitar la flexibilización laboral, la reorganización de turnos y el teletrabajo u otros métodos a distancia, siempre en función de cada puesto y, especialmente, en los supuestos justificados de personal de riesgo. También se han reforzado las medidas de seguridad e higiene con la instalación de dispensadores de geles, paneles informativos, señalamiento de la distancia de seguridad y reparto de material de protección como mascarillas o guantes.

REUNIÓN DE SEGURIDAD

El alcalde, Joaquín Villanova, junto con el primer teniente de alcalde, Prudencio J. Ruiz, y el edil de Seguridad Ciudadana, Pablo Montesinos, ha mantenido una reunión con los responsables de Policía Local, Protección y Guardia Civil en Alhaurín de la Torre para analizar la situación en el municipio. El encuentro ha servido para reforzar la coordinación entre los cuerpos y para clarificar y unificar criterios en cuanto a la aplicación del decreto de alerta por el coronavirus, sobre todo en lo referente a la apertura de negocios y empresas de cara al público.

En este sentido, se ha intensificado la vigilancia sobre los comercios minoristas de venta y de atención al público conforme a lo establecido en el decreto del Gobierno, el cual, sin embargo, no regula otro tipo de actividad económica como la construcción o la industria. Sí se ha advertido a establecimientos como talleres de automoción, ferreterías o que no dispensen alimentos o productos de primera necesidad que no pueden permanecer abiertos para la clientela en general.

También se ha anunciado la suspensión del mercadillo semanal y la creación de un equipo para atender a personas mayores, con discapacidad o con problemas de movilidad que precisen de ayuda a domicilio, para lo cual se contará con el apoyo de Protección Civil. Hasta el momento, la Policía Local ha tramitado seis sanciones a particulares en Alhaurín de la Torre por no respetar las restricciones de la alerta. Los agentes podrán realizar además controles para comprobar si los artículos adquiridos por quienes circulen por las calles son o no productos de primera necesidad.

CAMPAÑA DE LIMPIEZA E HIGIENE

Por otra parte, se ha puesto en marcha una completa campaña de limpieza e higiene en espacios públicos y edificios municipales. Esta misma mañana, el Departamento de Limpieza Viaria, que se ha reforzado con más personal, ha actuado en los alrededores del centro de salud, marquesinas de autobús, mobiliario urbano y lugares de afluencia. El personal ha acudido equipado con monos, mascarillas y todo el material adecuado.

Para el tratamiento, se ha empleado agua, lejía y productos específicamente recomendados por el Ministerio de Sanidad. Paralelamente, en el interior de los edificios, el área encargada se ha ocupado de intensificar la limpieza de todas las dependencias, sobre todo en zonas de mayor contacto, como pomos de puertas, mesas, etcétera. En el tanatorio del Cementerio se desinfectarán las salas cada vez que se utilicen.

APLAZAMIENTO DE RECIBOS Y TASAS

En la línea de la suspensión de plazos anunciada por el Gobierno, el Consistorio ha buscado facilitar al máximo el pago de recibos de impuestos y tasas municipales, cuyo periodo voluntario finalizaba ayer, lunes. De forma extraordinaria, se amplía el calendario de la siguiente manera:

-Abastecimiento de agua, alcantarillado y canon autonómico de depuración (trimestral): comenzó el 3 de marzo y se amplía al 14 de junio.

-Basura (trimestral) : comenzó el 3 de marzo y se amplía al 14 de junio.

-Sello del coche (IVTM), anual: empezó el 16 de marzo y se amplía al 18 de junio.

-Mesas y veladores (anual): comenzó el 12 de febrero y se amplía al 18 de junio.

DECLARACIONES DEL ALCALDE, JOAQUÍN VILLANOVA

El alcalde, Joaquín Villanova, ha enmarcado todas estas medidas dentro del plan de “prevención” en el que se trabaja desde hace días para contener el contagio del coronavirus. En este sentido, ha remarcado la “coordinación total” entre el Ayuntamiento, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil, como ha quedado de manifiesto en la reunión celebrada esta mañana.

“Las administraciones tenemos que tomar medidas, y los ciudadanos debemos ser responsables y colaborar, porque no hay 40.000 policías y guardias civiles para vigilarnos a todos”, ha remarcado Villanova, que ha instado a todos los vecinos a respetar las normas establecidas y que eviten salir a la calle en todo lo posible.

En el caso de las personas vulnerables o problemas de movilidad que precisen de atención domiciliaria, ha señalado que se ha establecido un equipo con seis personas y todo el operativo de Protección Civil para asistir a quienes lo hayan acreditado y figuren en los listados de los Servicios Sociales o el centro de salud. Para ello, pueden contactar con Protección Civil (952 41 58 18).