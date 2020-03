Consejos ante la crisis del Coronavirus

Estamos ante una situación difícil llena de incertidumbre, de dudas, donde es importante gestionar las fantasías acerca del futuro, la angustia... Es una situación internacional, que nos ha sorprendido a todos y que conllevan tiempos de superación y de adaptación a las nuevas circunstancias. Uno de los criterios de salud es la capacidad de sustitución. Hay cosas que no podemos seguir realizando por la realidad nos lleva a otros cauces, pero hay otras muchas que sí podemos hacer.

Todos sabemos las indicaciones de la necesidad de quedarse en casa para frenar el avance del contagio y evitar el colapso del sistema sanitario, pero no nos podemos dejar embargar por el miedo, las obsesiones o las preocupaciones. Hay que ocuparse, no dejarse llevar por la desesperación, por los afectos cambiantes a lo largo del día, ni por el constante bombardeo de noticias sensacionalistas. Mejor dejarse llevar por los proyectos y los compromisos con otras personas. Además, el miedo produce una disminución del sistema inmune y ahora es necesario que estemos en las mejores condiciones.

Vemos que en situaciones difíciles el ser humano también saca lo mejor de sí, y cómo de importante es el trabajo conjunto, la necesidad de trabajar, el amor social. El trabajo es un acto de amor social

CONSEJOS PARA TI:

No te dejes invadir por los afectos y sentimientos, no son para nada buenos consejeros para la vida.

Sigue, en la medida de lo posible, con tu rutina diaria. Los encuentros no pueden ser físicos, pero sí a través de las nuevas tecnologías. La proximidad tiene que ver con las palabras, no con la distancia física

Engánchate a algún proyecto a corto plazo, con otras personas donde puedas poner tu energía fuera de ti mismo. Siempre se puede echar una mano a los demás.

Deja tu narcisismo a un lado, juntos se puede más, las tendencias infantiles destruyen en el cuerpo de un adulto.

CONSEJOS PARA EL TRABAJO:

-Pensar que es algo global, todos están bajos las mismas circunstancias. Puede ser un buen momento para fortalecer lazos con los clientes, escucharlos, conversar con ellos, transmitirles calma.

- No hay que detenerse y sí seguir trabajando, hay otras opciones, como el teletrabajo, mirar hacia el futuro es realizar otras acciones que ahora sí que puedes realizar para la llegada de nuevos clientes. Cuida de tu formación, de otros detalles de tu empresa que con otro ritmo no podías, afianza relaciones a través de contactos telefónicos

-Se puede seguir avanzando, no utilices los obstáculos para detenerte y abandonar, no te secuestres en tus fantasías, ni huyas en la queja para no hacer nada. Cuidado, porque si aprovechas las crisis, las situaciones actuales para no hacer nada y refugiarte en las fantasías debes comenzar tu psicoanálisis.

-Te deben sostener tus proyectos, otras personas, no estás solo.

CONSEJOS PARA LAS PAREJAS Y FAMILIA

-Ahora las parejas van a pasar más tiempo juntos de lo normal y puede dar lugar a más roces en la convivencia, conflictos, dado que podía haber problemáticas que no se veían por el suceder cotidiano que ahora, en la proximidad, hay un efecto de lupa.

- Intentad disfrutar de los momentos juntos pero no pretender que sois una persona sola, sois dos individualidades. Daros vuestro espacio, que el deseo pueda dar lugar en la pareja.

- Un buen ejercicio puede ser leer poesía, que fomenta las buenas conversaciones.

-No traer episodios del pasado de vuestra relación, porque anula a quienes sois ahora. Os secuestráis en tiempos anteriores y en personas que ya no están. Pasar página os ayudará a construir el futuro.

-Mejor hacer el amor y no la guerra.

- No intentar utilizar al otro como terapeuta, confesor, o de mamá, contándole todo lo que se le pasa a uno por la cabeza. Tener la dimensión de con quién estás, qué le dices y para qué. Mejor consultar con un psicoanalista.

- Al igual que en los hogares hay puertas en las habitaciones, también incluir ese espacio individual en la familia, preservar ese espacio, pero a la vez también incluir conversaciones en las que nos interesemos por el otro, por sus deseos, escuchar sin arremeter, fomentar esos encuentros a través de las palabras. Realizar actividades lúdicas, recurrir a lecturas conjuntas, películas, que puedan llevar lugar a conversar tranquilamente.

- Con los niños en casa son momentos para continuar con su rutina, que sigan haciendo actividades diarias, incluirlos en actividades de casa, que se responsabilicen y colaboren, fomentar la imaginación, ocupando el tiempo en actividades, manualidades, incluir el ejercicio físico. Transmitirles tranquilidad y no llenarles de información que no pueden gestionar, siempre ir detrás de ellos, en el sentido de que una pregunta ya supone para ellos haber elaborado una hipótesis, alguna teoría. En lugar de responderles rápidamente, ayudarles a pensar, a que ellos lleguen a otras preguntas, a desarrollar lo que están pensando. Importante también separarlos de momentos de las conversaciones entre adultos, preservar su infancia y vuestra intimidad. No discutir ni hablar de cosas que ellos no tienen que escuchar ni meterlos en la habitación con los padres. Uno de los detonantes de la angustia infantil es el exceso de mimo y proximidad. Hay estímulos que les cuesta gestionar y son muy importantes los límites.

Laura López, Psicoanalista Grupo Cero