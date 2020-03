El Copo. “… y llegó el lobo en forma de bichillo”

No sé ustedes, pero un servidor esperaba el final del Consejo de Ministros con cierta ansiedad; hasta que finalmente, de nuevo en plasma, Sánchez dio pormenorizada lectura a la pizarra que tenía delante para avisarnos, por fin, que lo del “coronavirus” va muy en serio durante quince largos días y otra quincena más con toda seguridad.

Y es que con anterioridad al 8 de marzo, Día de la Mujer, no se lo creía del todo; fue por ello que permitió que cientos de miles de mujeres se desperdigaran por el callejero español reivindicando su protagonismo en la sociedad “patriarcal”; no es que la manifestación sea la culpable de la epidemia que padecemos, pero sí que ha ayudado -ahí están los hechos- a propagarla un poquitín más y como muestra su señora y la de Pablo Iglesias, que saltándose este último la cuarentena a que estaba sometido, asistió al citado Consejo desobedeciendo todas las normas previstas en su anómala situación. Qué pena de país y de dirigentes. Y así estamos, confinados por un Real Decreto en nuestros respectivos domicilios.

Por prescripción facultativa tengo necesidad de andar algo todos los días, de manera que hoy -hace media hora- cayado en mano he dado dos vueltas a la manzana bajo un cielo tristón y grisáceo saltándome, no puedo decir a la torera, la “alarma decretada” para que la sangre surque de los tobillos a las ingles en un subir y bajar la poca vida que me queda esperando que la autoridad competente me “empapelara” con una multa por desobedecerla.

Dejaremos para mañana o pasado el análisis sobre la permisión de apertura de las peluquerías, solamente decirles que no he visto más porquería acumulada en esta “ciudad que todo lo acoge y todo lo silencia”, Málaga, en los alrededores de mi vivienda a la que he llegado sudando y no he tenido más remedio que rociarme con lejía; también hablaremos de las chuladas de Torra y Urkullu, pero ya les digo: en veinticuatro horas.