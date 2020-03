El PSOE de Alhaurín de la Torre pide al Ayuntamiento prohibir la publicidad sexista que promueva, favorezca o fomente el consumo de prostitución

El Grupo Municipal del PSOE de Alhaurín de la Torre ha solicitado al Ayuntamiento de la localidad a prohibir la publicidad sexista que promueva, favorezca o fomente el consumo de prostitución, través de una moción del concejal David Márquez para el próximo pleno.

Tal y como ha explicado Márquez “la grave violación de derechos humanos que supone la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, junto con la creciente dimensión y complejidad de este fenómeno criminal y su vinculación con el crimen organizado, han supuesto un revulsivo para su rechazo social”, de ahí la necesidad de ser “muy claros” a la hora de condenar estas prácticas y de directamente prohibir cualquier actividad publicitaria que pueda promover el consumo de prostitución.

Y es que “la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la prostitución son dos fenómenos que no pueden desvincularse. La trata existe porque existe una demanda de prostitución que convierte la trata en una actividad muy rentable para las mafias y los proxenetas” ha apuntado el edil.

La explotación sexual es un fenómeno específico de género: la abrumadora mayoría de víctimas son mujeres y niñas, mientras que los consumidores, traficantes y proxenetas, son habitualmente hombres. Las cifras en España estiman que más de 50.000 personas entran al año en España para la trata; y entre el 90 y el 95% de las mujeres prostituidas son víctimas de la trata. En los últimos años, España se ha convertido en destino preferente para la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Por ello, “es necesario, pues, que los Ayuntamientos, en la medida de sus competencias y capacidades de intervención, también se sumen a esta tarea de erradicación de cualquier forma de explotación sexual” ha explicado el concejal, quien ha incidido en la importancia de que el Consistorio alhaurino apruebe una ordenanza asumiendo su responsabilidad en esta materia.

“No puede ni debe darse un mismo tratamiento a la víctima y al explotador. Por ello, la ordenanza tendría que sancionar la demanda de servicios sexuales, el favorecimiento, la promoción o la facilitación de estas conductas, y nunca el ofrecimiento por parte de la víctima”, ha concretado David Márquez, quien ha sentenciado que aunque en Alhaurín de la Torre no existe prostitución en la vía pública, “eso no significa que no se ejerza en pisos privados y establecimientos cerrados”.

De ahí que también se haya solicitado en la moción más vigilancia para garantizar que las actividades que en los establecimientos se realizan se corresponden con las recogidas en las licencias habilitantes para su apertura y funcionamiento, y no con otras distintas vinculadas a la explotación sexual.