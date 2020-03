El Copo. “Ni en tiempos de guerra”

Me tomo la tensión, al igual que la temperatura, todas las mañanas y no existe, por ahora, ninguna señal alarmante sobre la instalación del coronavirus en este cuerpo mío que sostiene ochenta y cuatro años de existencia; respiro y doy gracias, al tiempo que me pregunto: ¿hasta cuándo?

El nuevo NODO, con su total insistencia en el bicho de marras, me tiene más preocupado que el antiguo noticiario franquista porque no asoma un vestigio de esperanza en el horizonte, o sea: “nos vamos a morir todos”.

No sé si el hijo de Fernando Simón, a preguntas de un periodista, incitó a su hijo para que asistiera a la manifestación del pasado “8-Marzo” celebrada en Madrid y a la que acudieron, según fuentes del Gobierno central, más de 100.000 feministas y unos pocos de extraviados; pero si así fuese, cosa que ignoro, habrá que preguntarse la causa por la que al día siguiente se tomaron grandes medidas contra el covid-19 en la Comunidad de Madrid..

¿No sabía don Fernando, el hombre que más sabe del bicho en cuestión, el estado alarmante de la citada Comunidad? ¿No tenían el gobierno de la nación y su presidente al frente ni puta idea del tema? Y lo que es inconcebible, si lo sabían ¿cómo permitieron tal explosión de saliva?

El tal Simón debe dimitir o enmudecer y, con él, el des-gobierno de España debiera hacer lo mismo; pero aquí nadie pide dimisiones porque, entre otros motivos, el Congreso ha cerrado sus puertas porque Ortega Smith, el de Vox, también parece pringado con el virus y hay, dice la “presi” del Congreso, que legitimar la democracia; aunque esta, la democracia, no se cierra, como muy bien dice Cayetana: “ni en tiempos de guerra”.

Mal y muy tarde lo están haciendo Pedro y su comparsa, si es que están haciendo algo.