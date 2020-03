El PP denuncia que el Gobierno ha resuelto el contrato del Acceso Norte al Aeropuerto

La diputada nacional en el Congreso y vicesecretaria de Acción Sectorial en el PP de Málaga, Carolina España, y el alcalde de Alhaurín de la Torre y presidente del PP local, Joaquín Villanova, han denunciado esta mañana en rueda de prensa que el Gobierno central ha renunciado a la obra del Acceso Norte al Aeropuerto Málaga y desdoblamiento del ramal de conexión de la Hiperronda con Alhaurín, al resolver el contrato de construcción que fue adjudicado en marzo de 2018 a la UTE formada por las empresas Acciona y Jiménez y Carmona.

Carolina España ha valorado que con esta decisión el Ejecutivo de Pedro Sánchez “da la espalda una vez más” a Málaga, a Alhaurín de la Torre y al sector turístico en general, y echa por tierra un trabajo de “mucho esfuerzo y tiempo”, cuando se consiguió que el Gobierno de Mariano Rajoy redactara el proyecto, licitara las obras y las adjudicara, algo en lo que trabajaron especialmente los diputados malagueños, entre los que se encontraban ella misma y el propio Joaquín Villanova.

En una respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria realizada por Carolina España, Pablo Montesinos y Mario Cortés (los tres diputados actualmente por Málaga), se reconoce que se ha decidido “resolver el contrato existente”. Los populares denuncian que, como “excusa”, se haya utilizado la necesidad de que esta actuación sea “compatible” con el futuro Vial Distribuidor previsto por la Junta de Andalucía, tal y como refleja la respuesta, fechada el 14 de febrero.

“El PSOE adjudicó el Vial Distribuidor cuando gobernaba en la Junta y después se lo cargó. Después, nada más entrar en el Gobierno central con la moción de censura, se cargaron el Acceso Norte. (…). La verdad es que en su día nunca hicieron el Vial Distribuidor y ahora no harán el Acceso al Aeropuerto”, ha criticado Carolina España, que ha tachado de “indignante”, “vergonzoso” y de un “jarro de agua fría” la decisión.

“Van a condenar a los ciudadanos de Alhaurín de la Torre a seguir soportando día tras día las caravanas”, ha añadido España, recordando que, mientras gobernaban el PP, se había alcanzado el compromiso de iniciar las obras de este nuevo acceso precisamente con el desdoblamiento de la conexión de Alhaurín de la Torre con la Hiperronda.

Joaquín Villanova ha relatado que, desde la llegada de Pedro Sánchez, el Ministerio de Fomento no hizo nada más que poner excusas para no iniciar la obra, que podría haber comenzado con el asfaltado de los dos nuevos carriles para Alhaurín. El alcalde ha acusado a los responsables del Gobierno de “negligentes” y de “irresponsables”, por resolver este contrato, lo que implicará un gasto público por el derecho de indemnización de las empresas adjudicatarias que no ejecutarán finalmente los trabajos.

“Estamos indignados, abochornados y muy cabreados” ha agregado el presidente del PP alhaurino, que ha destacado no obstante que desde el Ayuntamiento se negocia con la Junta una intervención en la rotonda de titularidad autonómica que da acceso a la Hiperronda para “aliviar parte del problema” de los atascos.