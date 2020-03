Deporte y arte urbano se fusionan en el estreno de la pista polideportiva de Carranque

Deporte, música y arte urbano se dieron la mano en Alhaurín de la Torre con motivo de la inauguración de la pista polideportiva de Carranque, que ha estrenado un nuevo y colorido diseño. Esta es la cuarta cancha del municipio que se suma al proyecto 'Play in colors', que ha convertido los espacios deportivos en auténticos lienzos. Antes de Carranque, se actuó en Viñagrande, Capellanía y El Cordobés.

El alcalde, Joaquín Villanova; el edil delegado de Deportes, Francisco José Sánchez; el artista local Víctor García, que se ha encargado de los diseños; y numerosos jóvenes y vecinos asistieron al espectacular estreno. La propia Concejalía de Deportes y Juventud había preparado una gran fiesta, con actuaciones de DJ, exhibiciones de 'free style' y un torneo de baloncesto 3x3.

Antes de la inauguración, los presentes pudieron presentar un 'making off' sobre el proyecto. Villanova aseguró que no se habían equivocado al apostar nuevamente por la iniciativa 'Play in colors', y calificó de “espectacular” el resultado, ya que ha tenido una gran aceptación por parte de la juventud alhaurina y los amantes de los deportes. Asimismo, aseguró que seguirán fomentando el arte en el municipio y agradeció la labor de Víctor García y los otros integrantes que le han ayudado en el proceso.

El propio Víctor García tuvo también palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento por confiar en este proyecto e hizo hincapié en que en esta pista, a diferencia de las demás, se había optado por la esencia oriental y por la representación del ritmo para, de alguna manera, promover el juego deportivo. Además, resaltó el trabajo de las personas que le ayudaron en este proyecto como son SpokSponha, Merino Creative, Lolo Moreno de COGT, Sceno McClane y Yako Okay.