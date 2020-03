La pista polideportiva de Carranque estrena un nuevo y colorido diseño

'Play in colors' continúa llenando de arte nuestro municipio. Este jueves 6 de marzo, se inaugurará la cuarta pista polideportiva diseñada y decorada por el artista local Víctor García, dentro de esta iniciativa puesta en marcha por la Concejalía de Deportes y Juventud del Ayuntamiento. En esta ocasión, ha sido el turno de la cancha polivalente de Carranque, tras convertir las pistas de Viñagrande, El Cordobés y Capellanía en verdaderos lienzos de arte urbano.

Como en los casos anteriores, ha explicado García, el contraste de color ha sido un ingrediente elemental aunque "en esta pista he optado por la esencia oriental y por representar el ritmo para así fomentar el juego deportivo". Los trabajos de pintura desarrollados se han complementado con diversas mejoras y remodelaciones ejecutadas en la pista. Como colofón al proyecto, se celebrará una fiesta deportiva y juvenil por todo lo alto.

Será el jueves a partir de las 18:00 horas, cuando se abrirán las inscripciones para todos aquellos amantes del deporte que quieran participar en un torneo 3x3 de baloncesto que comenzará a las 20 horas. El único requisito para apuntarse es tener al menos 16 años. A partir de las 20:00 horas, la pista estará iluminada con vistosos neones y acogerá la proyección de un 'making off' sobre el proyecto, así como música pinchada por un DJ, un 'show clip' y actuaciones 'free style'. Paralelamente, se desarrollará el torneo de basket con un límite de 32 equipos en el que habrá un lote de premios para los finalistas.

El concejal de Deportes y Juventud, Francisco José Sánchez, ha explicado: "Vamos a seguir apostando por 'Play in colors' que nos ha convertido en un referente a nivel europeo. Además, aún no podemos daros más detalles, pero tenemos preparado un proyecto que no dejará indiferente a nadie". De esta forma, ha recalcado el edil, "no sólo promovemos el deporte y el ocio saludable si no que damos espacio a los artistas locales". Igualmente, Sánchez ha destacado que el objetivo final es poner a disposición de todos los alhaurinos y de los barrios emblemáticos del municipio unas instalaciones remodeladas y embellecidas.

El proyecto ha sido fruto de un trabajo conjunto que ha sido materializado gracias al artista Victor García junto a SpokSponha, Merino Creative, Lolo Moreno de COGT, Sceno McClane y Yako Okay, y que ha contado con el patrocinio de Pinturas Vipesa S. L y TNS by Mapei.