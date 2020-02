He leído en libremercado.com que “Podemos quiere terminar con Muface, el sistema de sanidad privada de los funcionarios”, tal titular lo ampara en cierta manifestación de Dª Amparo Botejara, secretaria de Sanidad de Unidas Podemos. Muface es el acrónimo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y a ella se afilia, libremente, todo funcionario que lo desee si no lo obligan a hacerlo a la Seguridad Social como ha sido, en algún momento, la pretensión de ciertos políticos que nuevamente reverdece.

Cuando en 1978 adquirí, por oposición, la condición de funcionario del Ministerio de Educación, me dieron a elegir entre Muface y la Seguridad social. Mi experiencia personal con ésta, me hizo decantarme por Muface. Ciñéndonos al aspecto sanitario, los conciertos que Muface hace con distintas compañías de seguros permite elegir, cada año, sin periodos de carencia, la compañía que atenderá nuestras necesidades sanitarias. Incluso puede elegir, quien lo desee, pasarse a la Seguridad Social.

Las atenciones recibidas por mí y mi entorno familiar a lo largo de los años, ha sido de tal calidad que el solo titular que reseño me ha hecho temer lo peor y alterarme ¡¡Qué manía tienen ciertos políticos de destruir lo que funciona, y fortalecer lo que presenta fisuras sangrantes, so pretexto de equilibrar por abajo a todos los usuarios!! ¿No será porque el uso de la libertad personal les sacude sus principios totalitarios?

La lectura del titular mencionado me ha hecho recordar cierta serie de televisión de los años setenta y exclamar ¿Adónde va la Botejara? La respuesta es simple: a recortar libertades y calidad de los servicios. Tal calidad la he experimentado personalmente en el transcurso de los años. Incluso la he reafirmado en cierta columna en Diario la Torre allá por el 2014 y muchísimo antes, directamente, a la dirección del hospital agradeciendo las atenciones recibidas.

Lo dicho, dejen tranquila a Muface y a los mutualistas y en virtud de la calidad del servicio hagan algo semejante con la Seguridad Social y verán cómo se reduce, drásticamente, la lista de espera.