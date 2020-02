El Copo. En memoria de Antonio Ortiz Ruda

A pesar de la diferencia de edad Antonio y yo fuimos buenos amigos a pesar de nuestra “enemistad” futbolística, ya ven: el del Betis y un servidor, ya saben, puro palangana.

Ayer, cuando salí de almorzar en La Viga, Rafa -propietario del mismo- me preguntó la causa por la que yo era sevillista no habiendo nacido en Sevilla; rápidamente le conté la sencilla historieta.

Le dije que mi primer destino como Maestro Nacional fue en Dos Hermanas, lugar donde pasé hambre como buen maestro escuela y que no tenía una triste peseta para ir a ver un partido de fútbol pero que, casualidades de la vida, jugaban en el Sevilla FC tres melillenses, a saber, Payá -compañero de estudios y primo de la “pastora”, Pepillo -vecino mío en el Barrio Obrero- y el fantástico Ramoní; ellos se encargaban de “colarme” en Nervión a través de la llamada “puerta de oficio”, lugar privilegiado para enchufados. Si hubiesen jugado en “er Beti” hoy sería bético como mi buen amigo Antonio.

Rosamary, nuestra hija, me comentó que dejara de escribir sobre política y que lo hiciera sobre mis cosas corrientes y mira por donde hoy me avisa Fb del cumpleaños de Antonio, ya fallecido; así que pinché su muro de Fb, y se encontraba allí “vivito y coleando”; y sin pensarlo demasiado lo he felicitado y creo, soy creyente de mis “cosas”, que algún suspiro haya llegado allí donde esté.

Querido por todos -era imposible no hacerlo- se podría decir de él lo que comenta un evangelista sobre Jesús de Nazaret: “pasó haciendo el bien”, el mejor halago que se puede decir de una persona.

El último bogavante que comí “allí donde el viento silba nácar” fue en mi sagrada terraza sagrada por donde asomaban las ramas del gran ficus; junto a Pilar, su amada mujer, y Rosa, mi “pastora”, vivimos una velada inolvidable.

Besos, amiga Pili… y una cosa te digo: su huella siempre permanecerá con nosotros.