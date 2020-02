El mayor premio del Encuentro La Torre del Bádminton para Veteranos es tenerlo en casa

Por primera vez el pabellón Blas Infante fue testigo de una competición de bádminton, al tener que peregrinar el club hacia esta nueva instalación para poder realizar el torneo. Torneo que vuelve a notar la bajada de inscripción que sigue sufriendo un calendario plagado de competiciones, y que hace que haya que replantearse todo debido al gran número de competiciones existente. Así el Club Bádminton Alhaurín de la Torre recibió a 65 participantes, representantes de 16 clubes de Andalucía, Madrid, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia o Gibraltar, a los que hay que agradecer su reelección, de los que ocho eran jugadores del club local.

En el plano deportivo, reseñando los resultados alhaurinos, este año no se pudo llevar ningún premio “Winner” los jugadores locales, obteniendo tres subcampeonatos: Eduardo Ortega en individual masculino D1, Mateo Garrido junto a José Luis Llopis (CB Xátiva) en dobles masculino B2, y de Héctor Cuenca junto a José Valentín (CB Córdoba) en dobles masculino A1.

Este año la mayor alegría vino fuera de los ganadores competitivos, en los ya tradicionales trofeos a “Mejor Jugadora” y “Mejor Jugador”, que valoran el aspecto humano de los deportistas, y que se eligen por votación de todos los clubes participantes, siendo el verdadero espíritu de este Encuentro. En esta edición uno de los dos premios se quedó en casa, pues los elegidos por todas y todos los votantes en esta edición fueron Linda Wiggan del CB 30740 y Héctor Cuenca, del CB Alhaurín de la Torre. El premio, que Héctor recogió con gran alegría y emociones encontradas, es el segundo en los diecinueve años del torneo, que se queda en Alhaurín, tras el ganado por Mateo Garrido en 2006. Así, catorce ediciones después, el trofeo vuelve a quedarse en casa, y en palabras de Héctor: “Quiero agradecer a todas y todos los que me han votado y han valorado mis años dedicados al bádminton. Me acuerdo de todos los integrantes de mi club, mi familia del bádminton, que me ha apoyado durante tantos años y por quienes estoy aquí jugando y luchando aún. También de mi familia y mis amistades, y de todas las personas que se alegran de este reconocimiento tan valioso. Se lo quiero dedicar a todas esas personas”.

Una edición más que agradecer a los que nos apoyan y a los que trabajan para que este torneo pueda salir un año más adelante, y no es fácil. Y a disfrutar el premio que se queda en casa.