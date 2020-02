José Caballero ‘Caba’, técnico del CD Colegio El Pinar: “Creemos en lo que hacemos. Puede que esa sea la clave de nuestro éxito como equipo”

En su poco más de año y media de vida el primer equipo del CD Colegio El Pinar -escuadra que vio la luz a inicios de la pasada campaña- ha ‘zarandeado’ todos los números del baloncesto malagueño y andaluz. Subcampeón de la máxima competición provincial en la temporada 18/19 -Campeonato Senior- y equipo más en forma en estos momentos de la Liga Nacional de la Federación Andaluza de Basket -el mejor de los 26 clubes de la región-, el conjunto de Alhaurín de la Torre lleva 15 victorias en los 15 encuentros disputados hasta la fecha y hoy por hoy es el único plantel imbatido. El equipo de José Caballero ‘Caba’ continúa haciendo historia jornada a jornada, liderando la clasificación del Grupo B pese a su condición de ‘recién ascendido’, permaneciendo invicto y mostrando la increíble fuerza colectiva de un grupo profundamente unido, que da la batalla hasta el último segundo, pase lo que pase. Tras estos datos de ‘récord’ en la primera vuelta; las últimas dos semanas de competición han sido decisivas. En ellas, los rojillos se han impuesto al vigente campeón de la LN1 -Basket4Life- y a su inmediato perseguidor -CAB Estepona- este mismo fin de semana, en dos derbis malagueños para enmarcar. Tras superar el ecuador de la campaña, el experimentado técnico rojillo José Caballero ‘Caba’ nos responde a algunas de las cuestiones que han marcado este último año y medio de formidable desarrollo competitivo.

P: CD Colegio El Pinar… Balance: Líder imbatido de la competición en la que se estrena… Único de los 26 equipos andaluces de la Liga Nacional que no conoce la derrota esta temporada -algunos de sus rivales son veteranos en el campeonato-; pleno de victorias y tantos otros logros ¿Concebía algo así cuándo arrancó la pretemporada a finales de agosto?

R: Cuando echamos la vista atrás, también nosotros nos maravillamos. La verdad es que en ningún momento nos planteamos un objetivo más allá del primer partido de liga; una jornada que recordamos con cariños y que vivimos con mucha ilusión y, sinceramente, con nervios.

P: ¿Cuáles son las bazas de su equipo? ¿Que están haciendo sus jugadores, qué está haciendo usted, que no estén haciendo los demás?

R: Estamos consiguiendo ser un equipo, con todo lo que eso significa. No dependemos de ningún jugador en particular, dependemos del conjunto. No hacemos nada diferente, pero estamos creyendo en lo que hacemos. Quizás esa sea la clave.

P: ¿Es ése el secreto de estos resultados?

R: La fuerza del equipo es el vestuario. Hay una gran química dentro del grupo. Nos divierte lo que hacemos. Y sobre todo, no tenemos presión alguna, lo que nos permite disfrutar de cada jornada, de cada desplazamiento y de cada partido en casa.

P: ¿Qué balance general hace de esta primera mitad de campeonato?

R: El balance es realmente positivo. Hay mucho que mejorar, pero como digo, estamos contentos. Más que por los resultados por el modo en que se está trabajando.

P: Después de derrotar hace dos semanas al vigente campeón -Basket4Life- y este fin de semana al que se estaba mostrando como segundo mejor conjunto de la competición -CAB Estepona- en dos derbis malagueños para enmarcar; ¿qué podemos esperar de esta segunda mitad de Liga?

R: La segunda vuelta será aún más dura que la primera. Ya no somos desconocidos y perdemos el factor sorpresa. Pero, como dije anteriormente, jugamos sin presión, únicamente pensamos en poder darlo todo en el siguiente partido.

P: ¿Está el bloque en su mejor momento? Cuando uno se encuentra en la cresta de la ola; ¿no es inevitable preguntarse aquello de cuánto durará la racha?

R: Físicamente estamos algo tocados por varias lesiones. En cuanto a juego, nos vamos acercando al baloncesto que la preparadora y segunda entrenadora -Justa Moreno- y yo como técnico nos proponemos. Sobre la racha… Sinceramente, somos conscientes de que cualquier equipo de esta categoría puede vencernos… La dureza de la competición es innegable, pero la utilizamos como un aliciente para trabajar entre semana.

P: Qué ‘feedback’ del entorno del basket malagueño les llega sobre estos números, así como el impresionante bagaje logrado hasta el momento.

R: Poco a poco nos van conociendo. Somos un equipo que a penas tiene año y medio de vida. Pienso que estamos dando una buena imagen, y hemos pasado de ser una anécdota a ser tenidos muy en cuenta… A sorprender y mucho.

P: Son más que un equipo… Representan a una cantera con más de media docena de conjuntos de ‘base’ para los que son un espejo en el que mirarse y también a una institución educativa que ha hecho una fuerte apuesta por el deporte colectivo … ¿Cómo valora esto?

R: Estamos muy agradecidos y orgullosos. Esperamos que esos equipos se multipliquen, y que nosotros podamos ayudar en ese crecimiento deportivo. Reconocemos la apuesta del centro, que es potente y seria; al tiempo que acertada. El deporte es una gran herramienta que ayuda y potencia la formación como personas y ciudadanos de los niños /as.

P: ¿Habrá espacio en el primer equipo para los que vienen empujando por detrás?

R: Desde luego. Ese es uno de los objetivos principales, alimentar al primer equipo con la cantera.

P: ¿Sueña con la EBA? ¿Es posible lograr el hito de otro ascenso consecutivo?

R: Soñar es sano, pero siendo sinceros, no cambiamos nuestro modo de plantear la temporada. Nuestra meta es la siguiente jornada. Sólo pensamos en el próximo partido.

P: ¿Qué más se le puede pedir a este equipo; si es que es posible hacerlo?

R: Sólo una cosa: Que disfruten con el día a día del trabajo del grupo y hagan que los que nos respaldan se sientan orgullosos