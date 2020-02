El presidente del Global Council for Tolerance and Peace visita Alhaurín de la Torre

El presidente del Global Council for Tolerance and Peace, HE Mohamed Aljawar, se ha reunido con el alcalde de Alhaurín de la Torre D. Joaquín Villanova, donde se ha interesado en la cooperación por la tolerancia y a paz en la localidad cercana a la capital malagueña, y área de expansión.

En la misma se ha comentado la importancia que tiene el municipalismo en el desarrollo humano por ser el elemento más cercano a la realidad de las personas, de las que dicha localidad es un ejemplo de crecimiento sostenible y humano, base del futuro.

Al mismo tiempo HE Mahamed Aljawar ha sido informado de forma amplia del proyecto de futuro, del área logística aeroportuaria Málaga-Costa del Sol, y de la importancia que tiene para el desarrollo de la zona por la capacidad de generar riqueza, y empleos estables, de alto valor. La situación geoestratégica de Málaga, y el aumento de su crecimiento exponencial de Málaga como nudo de intercambio comercial, por un lado, pero por otro en el intercambio de personas, sociedad y cultura como eje principal y puerta de África, América, Europa y Mediterráneo, en pleno crecimiento.

Ahmed bin Mohammed Al-Jarwan, fue el Presidente del Parlamento Árabe por dos períodos, de 2012 a 2016. Es miembro del Consejo Nacional Federal de los Emiratos Árabes Unidos desde el año 2011 por la segunda vez consecutiva, y era miembro en las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos hasta su jubilación como Coronel Ingeniero. Posee una Licenciatura en Ingeniería de Aviación (Francia 1982), un Diploma de los grandes ingenieros de las Fuerzas Aéreas (Egipto 1987), y un Diploma del Protocolo Militar (USA 1995), además de varios cursos Diplomáticos y Militares. Un currículo lleno de trabajo incansable por la tolerancia y la paz.