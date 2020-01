PSOE, Ciudadanos y Adelante Alhaurín de la Torre critican la falta de acceso a datos económicos de la extinta Fundación de las Canteras

Los grupos municipales de PSOE, Adelante y Ciudadanos de Alhaurín de la Torre han criticado que aún hoy, con la Fundación de las Canteras ya extinta, por parte del equipo de gobierno del PP se siga manteniendo “la falta de acceso a los datos económicos”, según ha indicado la portavoz socialista Micaela García, en la sesión plenaria extraordinaria celebrada el pasado viernes y solicitada por la oposición.

En esta moción, que no ha sido apoyada por el equipo de gobierno popular, recogía la necesidad, que durante tantos años ha sido negada por parte de éstos y el alcalde, Joaquín Villanova, que también ostentaba la presidencia de la Fundación de las Canteras; de realizar un procedimiento administrativo y estudio del patrimonio de dicha Fundación, cuya titularidad va a corresponder al Ayuntamiento.

En la junta del Patronato de la institución, el pasado octubre de 2019, se concretó que el patrimonio de ésta era de 1.329,456,69 € de los cuales el Ayuntamiento ingresará en sus arcas 1.300.000 € y el resto será pagar suministros, impuestos, etc, según ha explicado el alcalde Joaquín Villanova.

“La oposición necesitamos una vía legal para poder acceder a estos datos que durante años nos han sido negados, y tenemos derecho a tenerlos, no solo nosotros sino también la ciudadanía”, ha apuntado la portavoz socialista, quien ha insistido en que la Fundación fue “una falacia más para repartir el dinero público sin concurso”, y sobre todo para “continuar ampliando su red clientelar hecha a base de subvenciones”.

Además, “no entendemos como desde el equipo de gobierno y el alcalde, en particular, se empeñan en no dilucidar los datos y por qué se cambiaron los estatutos en el último momento para ingresar en el Ayuntamiento una cuantía que no sabemos su legalidad ni si es la que realmente deben ingresar las arcas municipales, porque podría ser muy superior”, ha sentenciado García.

Asimismo, en el citado pleno extraordinario se ha aprobado, por unanimidad, pedir a la Junta de Andalucía información sobre la situación, planes de labores, grado de ejecución y planes de restauración previstos para las tres canteras que aún mantienen actividad extractiva en Alhaurín. Sierra Llana, que está o ha estado comercializando árido a pesar de estar teóricamente en restauración, la de ARIPISA, que hace 7 años había explotado ya el 99,4% de su superficie, y la de ARIPRESA, de la que no tenemos más información”, ha explicado el portavoz de Adelante, Javier Caravias.

Instalación de placas fotovoltaicas

Igualmente, se ha aprobado por unanimidad la propuesta para encargar una evaluación técnica y económica sobre la posibilidad de usar las cubiertas de los edificios municipales (Ayuntamiento, polideportivos, etc.), para la instalación de placas solares fotovoltaicas con las que conseguir la energía eléctrica.

“Esta inversión, amortizable desde un punto de vista económico en menos de ocho años, supondría un ahorro de no menos de la cuarta parte de la factura de electricidad municipal, (que asciende actualmente a dos millones de euros anuales)”, ha explicado el edil de Adelante Eduardo Sáez.

“Esta instalación de placas fotovoltaicas se traduciría en una importante disminución en las emisiones de CO2 generadas por nuestro ayuntamiento, contribuyendo así a mitigar los efectos cada vez más evidentes del cambio climático”, ha apuntado el concejal.

Procedimiento abierto supersimplificado Un punto importante aprobado también en el pleno extraordinario ha sido el relativo a establecer por parte de los diferentes órganos de contratación del Ayuntamiento el procedimiento abierto supersimplificado como forma preferente que permita minimizar las contrataciones directas en cuantías menores.

Esta propuesta ya fue llevada a Pleno en la anterior legislatura por parte del grupo municipal de Ciudadanos, pero “lejos de llevarse a cabo, en los últimos 12 meses el número de contratos realizados "a dedo o como mucho al amparo de solicitud de tres presupuestos, ha crecido hasta los más de 4000 expedientes, lo que han supuesto más de 9 millones de euros gastados de esta forma”, ha explicado el edil Curro Basagoiti.

Es por ello que se pidió el compromiso al equipo de gobierno para revertir esta situación, dotar de medios y personal suficiente al departamento técnico de contratación y apoyar a las empresas locales para saber cómo licitar en esta modalidad, tanto aquí como fuera del municipio.

La propuesta contó con el respaldo unánime del Pleno y “se seguirá de cerca por parte de la oposición el cumplimiento del mismo en aras de la transparencia”, ha apuntado Basagoiti.